Eine Auswahl der Schnitzelbänke im Appenzellerland

Am Donnerstag fand in Herisau und in Waldstatt der traditionelle Schnitzelbankabend statt. Obwohl zwei Gruppen kurzfristig wegen krankheitsbedingter Ausfälle absagen mussten, erlebten die Besucherinnen und Besucher einen gelungenen Abend.

Im Alten Zeughaus in Herisau empfing die organisierende Guggenmusik Izi bizi tini wini ihre Gäste. Durch den Abend führte Jürgen Rottach, ein Ehrenmitglied der Guggemusig Izi bizi tini wini, der die Anwesenden mitnahm auf die Reise des kleinen «Izi-Butz». Humorvoll und gekonnt leitete er von einer Schnitzelbankgruppe zur nächsten über.

Der «Südappenzeller» ist Stammgast am Herisauer Schnitzelbankabend. Beim Programm des kleinen Appenzellers, der froh war, dass er trotz Diskriminierungsdebatte rund um die Kostüme von Indianer und Co. noch als solcher an die Fasnacht darf, bekamen vor allem die Hinterländer Gemeinden ihr Fett weg.

«Bim Obstmarkt tüends viel i Fehl-Planige investiere Jetzt bruchets no Geld zom de Mescht zfinanziere. Of em Weltmarkt tüends Rohstoff ganz tüür ii-chaufe,

Dromm min Root: I wör de ChupferCHLOTZ bi de Cherche grad wieder verkaufe!»

«Mosch a de Vechschau öber 800 Tier präsentiere.

Damit emol öpis Positivs chasch kommuniziere.

Immer weniger Lüüt wölled zHondwil residiere.

sogär dAltersheimbewohner mösed of Stää go logiere.

Im Dorfbronne bade seg för dLüüt zwenig Motivation.

Dromm zögleds – weg vo Hondwil - i dZivilisation.»

«De Medie gängs finanziell verschesse

devör händs dGreta komplett vergesse!

dRegierig wott nono vier Gmände im Kanton

Da wär jo aber scho echli monoton.

Wammer aber scho detailliert mösstet diskutiere.

Wer zwunge werdt, mit de Schwellbrönnler zfusioniere.»

«Wenn zUrnäsch mit eme gschiide Mensch tuesch verhandle

Cha sichs eigentlich no omen Osswärtige handle.

de Höptlig wöll mee schaffe im neue Huus.

Mitem Finanzuusglich bauets sGmändshuus uus.

dUS-Milliardäre flüüged of de Mond s’täg zwor nüd rentiere.

Drom ä Info a dUrnäscher –

henderem Mond läbe mommer selber finanziere.»

Glattohrig und grossmäulig

Noch lange nachdem die beiden gross- respektive langmauligen Alliglattohren von der Bühne traten, klang den Gästen die Melodie des Kazoos in den Ohren. Als Stammgäste am Herisauer Schnitzelbankabend kennen sich die beiden in der Gemeinde und im Kanton bestens aus und hatten die Lacher auf ihrer Seite. Nicht nur mit dem Kazoo, sondern auch von der Gitarre und dem Waschbrett begleitet, trugen sie ihre Verse singend vor. Eine Auswahl:

«Uf ‘m Funkkanal

e Notsignal:

‹Dä Suezkanal

isch huere schmal!›»

«Dä Djokovic chunnt trotz vill Druck

wien en Bumerang no zruck.

Djokovic – en Joke, en Witz!

Zuespruch gitts nur us dä Schwiz:

Imne SMS stoht ‹Hoi!

Super Zirkus! Beat Breu›»

«Herisau, ei riese Baustell.

Me hät’s Gfühl, dass me alls zur Schau stell:

Dumper, Bagger, als am grabe,

tüüf und immer tüüfer abe.

De aagspannt Gmeindshushalt seg tschold.

Sie suechet fescht noch Öl und Gold.»

«Bi de Wanderig uf Heide,

mein Gott, wie han ich do glitte.

I bi jo würkli selber tschold,

ich ha mer z’spot in Finger gschnitte.

De Notfall, ich hett’s möse wösse,

hät döt no off zu Bürozitte.»

«Trifft d’Gabi, wie’s so got, me kennt’s,

per Zuefall de Pierin Vinzenz,

vezellt’s de Fründin, biz naiv:

‹Du de isch no attraktiv.»

Seit d’Fründin zon’re: Au du Schese,

mit dem häsch doch nünt als Spese.›»

«Wills mit dä Möbel nüme lauft,

händ Pfisters jetzt jo d Goba gchauft.

Die planed doch, i mach e Wett,

als ersts e Goba-Wasserbett.

Jo! Mä cha wähle, wa mä will.

Im Bett! S gitt Leise, Laut und Still.»

Eingeflogen aus Bischofszell

Die Thurgeier aus Bischofszell ernähren sich nicht wie ihre Artgenossen von Aas, sondern von den Lachern des Publikums. Am vergangenen Schnitzelbankabend mussten sie keinen Hunger leiden. Auch sie sind am Herisauer Schnitzelbankabend bekannte Gesichter. Und vielleicht bekommt das Publikum im nächsten Jahr sogar noch mehr von den vier komischen Vögeln zu sehen, als sie es bisher gewohnt sind. Auch sie machen sich nämlich Gedanken über ihre Kostüme ...

«Pfizer het die Impfig gmacht

und au Viagra – es wird nöd glacht

Das git Vertraue i die Sprütze

Wär Toti weckt – cha au Läbe schütze!»

«D'Viola will än neue Flüger postschte

dä F/A-18 tuet chli roschte

S'Gäld wärt isch de Flüger nöd

Als Tarnchappebomber g'sehsch en jo nöd!»

«Fasnacht mache isch hüt schwer

Rassistisch chunnsch jo grad dehär

Drum wenn's s'Publikum so wöt?

Chöme mer s nöchscht Johr füdliblot!»

«Freiheitstrychler überall

chömet für jedi Demo usem Stall

Erschtunlich dass eso vill gisch

wenn dini Botschaft ‹Bim-Bam› isch!»

«Us Wind und Wasser und der Sunne

us allem wird de Strom jetzt gwunne

Dergäge – wie immer d SVP

sie träumt vom nöchschte AKW.»

Bier, Wein und Appenzeller statt Wasser für die Ratten

Zu guter Letzt, mit reichlich Verspätung, betraten die «Wasserratta» aus Chur das Lokal. Binnen Sekunden war klar, woher die Verspätung rührte. Appenzeller, Bier und Wein kamen den Schnitzelbänklern in die Quere. Entsprechend gelöst war die Stimmung auf der Bühne und so gaben die vier nicht nur ihre Lieder und Verse, begleitet von Rudi an der Handorgel, sondern auch die eine oder andere Geschichte aus dem Nähkästchen wieder.

«Hüt kriag'sch Prozent und viel Rabatt

uf jeda Plunder in dr ganze Stadt

uf Kleider Schuah und G'mües und Bohna

überall gits Topaktiona

I frog mi ez scho ganz verläga

wia lang törf'sch no Black Friday säga?»

«Du merksch dassd alter wird'sch,

wenn's Herz nüma so schnell klopft

und der Hahna noch am Brünzla witer tropft

und wenn a jungi Frau verbi lauft, traisch di um,

pfiffsch zwor hinanoh – waisch aber nüm warum!»

«I han dr Schwiegermär e Fuchspelzmantel kauft

weil sie so gera in dr Wälder umalauft

Denn han i sie bim Schrinär kürzlich loh vermessa,

doch bi üsna Jäger – kasch de Plan vergessa!»

Noch dem Brust-OP und Botox-Lippe-Saich

operiert mer scho im Vaginalbereich

au es Arschloch chönntsch verschönra – das gängti

doch uf dera Welt – gits halt zviel Verchlemmti!