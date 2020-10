«Wie waren noch nie so nahe an einem neuen Obstmarkt dran»: Über 40 Jahre nach der ersten Idee stellt der Gemeinderat Herisau ein konkretes Projekt zur Sanierung vor Der Obstmarkt in Herisau beschäftigt Politik und Bevölkerung seit 1977. Vor einigen Monaten startete die Gemeinde einen Projektwettbewerb zur Umgestaltung und Sanierung des zentralen Platzes. Gestern stellte das Siegerprojekt vor. Als erstes fällt auf: Der Platz soll grösser werden. Alessia Pagani 24.10.2020, 05.00 Uhr

Der Obstmarkt-Kreisel soll verschoben und die Strassenführung angepasst werden. Dadurch wird mehr Platz geschaffen für Fussgänger und Buspassagiere. Bild: PD

Ein Platz für die Dorfbewohner

Als «Herzstück des Dorfes» bezeichnen Peter Künzle und Guido Lüchinger den Obstmarkt in Herisau. Der Gemeinderat und der Gemeindeingenieur freuen sich sichtlich, nach jahrzehntelangem Hin und Her mit dem Ausarbeiten von Vorprojekten und der Befragung der Bevölkerung nun ein reifes Projekt für die Sanierung und Umgestaltung des zentralen Platzes vorlegen zu können. Am Freitagabend wurde es an einer Vernissage geladenen Gästen vorgestellt. Noch bis 31. Oktober liegt es zur Einsicht im Alten Zeughaus für die Bevölkerung auf.

Was als Erstes auffällt: Der Platz soll mehr zur Begegnungszone werden, in der man sich gerne längere Zeit aufhält. Zu diesem Zweck wird der Bereich für die Fussgänger vergrössert. So sollen entlang der Kirchenmauer mehrere Quadratmeter vom Verkehr befreit und der Wartebereich für die Buspassagiere erweitert werden. Um dies zu ermöglichen, soll der Kreisel nach Osten verschoben werden – in Richtung Kasernenstrasse beziehungsweise Gutenberg-Zentrum. Neu soll die Zufahrt zur unterirdischen Tiefgarage direkt via Kreisel erfolgen. Die jetzige Strassenführung der Bahnhofstrasse soll teilweise näher an das Treffpunkt-Gebäude heranrücken.

Platz soll seinen Charakter behalten

Peter Künzle, Gemeinderat Herisau PD

Weiter soll der Platz vom oberen Ende der Bahnhofstrasse vorbei an der Dorfkirche durchgängig gepflastert werden und so eine Symbiose mit dem Kirchplatz und der angrenzenden Gossauerstrasse bilden. «Es war uns ein grosses Anliegen, dass diese Elemente zusammenpassen», sagt Künzle und fügt hinzu:

«Der Platz muss seinen Charakter unbedingt behalten.»

Dass der Verkehr bei der Kirche durch die Pflästerung zwangsläufig verlangsamt wird, wird bei der Gemeinde als erfreulicher Nebeneffekt angesehen.

Die beiden Bushaltestellen sollen besser integriert werden und rücken näher an den Obstmarkt heran beziehungsweise werden Teil davon. «Dadurch soll nicht zuletzt die Orientierung für Auswärtige erleichtert werden», sagt Peter Künzle.

Einige Parkplätze bleiben

Durch die Erweiterung des Platzes und der Pflästerung soll gemäss Künzle das optische Zusammenspiel von Regierungsgebäude und Kirche verbessert werden. «So können wir den beiden Häusern einen würdevollen Rahmen geben», sagt Künzle. Im Gespräch war in früheren Jahren auch ein autofreier Obstmarkt. Diese Idee ist wieder verworfen worden, wie Peter Künzle erklärt.

«Ein autofreier Obstmarkt war für uns kein Thema. Kurzzeitparkplätze erachten wir als wichtig. Einige sollen bleiben.»

Der Platz soll künftig allerdings nur noch am Rand – seitlich des Regierungsgebäudes – Parkmöglichkeiten bieten. Beleuchtete Bäume sollen seitlich des Regierungsgebäudes auch nachts für Atmosphäre sorgen. Vor dem Regierungsgebäude hingegen soll auf eine Bepflanzung verzichtet werden. Auch wird die Fläche nicht, wie einst thematisiert, durch ein Gefälle an die Oberdorfstrasse angepasst, sondern verbleibt nach der heutigen Topografie.

Sanierung ist unumgänglich

Die Kosten für einen «neuen» Obstmarkt werden auf sieben bis acht Millionen Franken geschätzt. Auf die Frage, ob sich Herisau denn nach dem Ja zum Bahnhof und der Pandemie auch eine Sanierung des Obstmarkts leisten kann und will, sagt Künzle:

«Der Projektwettbewerb wurde vor Corona in Auftrag gegeben. Jetzt nichts zu machen, wäre ein falsches Zeichen. Herisau schwimmt nicht im Geld, aber es ist der richtige Moment.»

Gemeindeingenieur Guido Lüchinger verweist auf den dringenden Handlungsbedarf: «Leitungen, Beläge – vieles hätte in den kommenden Monaten und Jahren sowieso saniert werden müssen. Die Kosten wären nur unwesentlich kleiner.» Künzle ergänzt:

«Irgendwann ist der kritische Zeitpunkt da.»

Der Gemeinderat spricht von einer zurückhaltenden, sanften Sanierung, die viel zu erreichen vermag. Er ist vom Projekt mit dem für Herisau passenden Namen Hosestoss des Landschaftsarchitekturbüros BBZ Bern GmbH und des Bieler Büro Dudler für Raum- und Verkehrsplanung überzeugt. «Das Projekt hat die unterschiedlichen Bedürfnisse am besten abgedeckt. Es war ein klarer Entscheid der Jury.» Diese bestand aus verschiedenen Baufachpersonen, Gemeinde- und Kantonsvertretern und anderen Interessengruppen sowie den Eigentümern. Sie seien sich einig gewesen:

«Es ist für diesen Platz das richtige und sinnvollste Projekt mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis. Es schafft, mit kleinen Massnahmen das Beste aus dem Platz herauszuholen.»

Guido Lüchinger und Peter Künzle zeigen sich froh, dass «nun endlich ein gutes Projekt für den Obstmarkt zu Stande gekommen ist»: «Wir waren noch nie so nahe an einem neuen und schönen Obstmarkt dran», sagt Künzle und ergänzt:

«Herisau hätte es verdient, einen schönen Platz im Zentrum zu erhalten.»

Als nächster Schritt wird der Einwohnerrat über einen Verpflichtungskredit bestimmen. Danach kommt eine Kreditvorlage für das fertige Bauprojekt vors Herisauer Volk. Wann dies der Fall sein wird, ist noch ungewiss. Für Künzle ist allerdings klar: «Die Neugestaltung des Obstmarkts soll nun möglichst zügig vorangetrieben werden.»