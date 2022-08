Rössli Trogen: Zum renovierten Saal kommt ein Vintage-B&B

Sanfte Sanierung Von der Bauruine zum charmanten Mini-Kongresszentrum: Im «Rössli» Trogen spielt die Musik wieder Das «Rössli» in Trogen hat eine bewegte Geschichte. Der Saal war einst eine Fabrik und im Restaurant vertrieben sich Kantischüler beim Flippern die Zeit. Nun wurde das Ensemble gerettet und dient als kleines Hotel und Kulturzentrum. Karin Erni Jetzt kommentieren 19.08.2022, 12.00 Uhr

Moritz Flury-Rova und Jeroen Vos in einem der sanft renovierten Zimmer. Bild: Karin Erni

Manchmal ist es gut, wenn die Mühlen langsam mahlen, sonst würde das «Rössli» in Trogen wohl nicht mehr in dieser Form existieren. Eine Hausanalyse im Jahr 2011 schlug nämlich vor, den baukünstlerisch wertvollen Saal aus der Jugendstilzeit zu erhalten, aber den Zwischenbau und das rund 300 Jahre alte Restaurantgebäude durch einen Neubau zu ersetzen. Ende 2018 dagegen war geplant, das Haus als wichtigen Bestandteil der Häuserzeile Hinterdorf zu erhalten, dafür sollte der Saal aufgrund befürchteter gravierender statischer Mängel umgenutzt oder ersetzt werden. Doch keiner der beiden Pläne wurde umgesetzt.

Haus in Stiftung überführt

2019 entstand die Genossenschaft Rössli Trogen mit dem Ziel, den Saal zu erhalten und als Kulturlokal weiterzuführen. Um für die Renovation an finanzielle Beiträge von kantonalen und ausserkantonalen Stiftungen zu kommen war es nötig, das «Rössli» in eine Stiftung zu überführen, sagt Moritz Flury-Rova. Er ist Präsident des Stiftungsrates. Die Genossenschaft Rössli Trogen, die weiterhin besteht, sei für den Betrieb zuständig, so Flury. «Der Vorstand hat dazu drei Jahre intensive ehrenamtliche Arbeit geleistet.»

Die Zimmer wurden liebevoll eingerichtet. Bild: Karin Erni

In historischen Zimmern übernachten

Neu ist das Gasthaus wieder in Betrieb, nachdem es in den letzten Jahren als Wohnhaus fungiert hat. Die Gaststube mit den darüber liegenden Zimmern wird nun als Bed and Breakfast genutzt. Alle Zimmer sind in unterschiedlichen Farbtönen gehalten und liebevoll eingerichtet. Die originalgetreuen Möbel und Lampen haben Simone und Moritz Flury-Rova eigenhändig zusammengesucht.

Einzig die Betten sind neu. Es handelt sich um Spezialanfertigungen aus der Werkstatt des Arbeitslosenprojekts Kleika in St.Gallen. Ansprechperson für die Vermietungen im Gasthaus ist Jeroen Vos. Der Holländer arbeitet mit Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturen. Ihm ist es ein Anliegen, die von ihm begleiteten Menschen im Rössli zu engagieren.

Der prachtvolle Rösslisaal erstrahlt in neuem Glanz. Bild: PD

Saal wurde zum Prunkstück

Im Saal wurde seit 1995 getanzt, Yoga praktiziert und Performance entwickelt. «Statische Abklärungen haben zum Glück ergeben, dass zwar an der Fassadenkonstruktion des Saals einzelne Hölzer ausgewechselt werden müssen, im Übrigen aber die Konstruktion deutlich besser als erwartet ist», so Moritz Flury. Fast eine halbe Million Franken hätten sie für den Umbau erhalten, sagt Flury.

«Auch die Trogner Bevölkerung beteiligte sich nach einem Spendenaufruf mit rund 40’000 Franken an den Kosten.»

Das Dach des Saals musste abgedichtet, die Gebäudehülle isoliert, die Fenster teilweise erneuert und neue Heizkörper eingebaut werden. Danach befasste man sich mit der Sanierung des Innenraums. Prunkstück ist der Fischgratparkett mit den eingelegten Sternen, der nach einer Trittschallisolation wieder neu verlegt wurde. Die Genossenschaft will den Saal als Raum für Tanz und Bewegung weiterführen. Auch für andere Kunst- und Kulturveranstaltungen öffnet das neue «Rössli» seine Türen. Wilma Vesseur, tanzschaffende Niederländerin, die seit 2004 den Saal verwaltet, bleibt Ansprechperson in Sache Vermietung.

So viel wie möglich wiederverwendet

Originelle Lösungen: Dieser Schrank wurde mit Notenblättern verschönert. Bild: Karin Erni

Im ganzen Haus sei nur das absolut notwendige ersetzt worden, sagt Flury, der im Kanton St.Gallen als Denkmalpfleger arbeitet.

«Es war ein Balanceakt, wir mussten immer abwägen: Was können wir uns leisten und was muss noch warten.»

So gibt es in einem Zimmer noch einen uralten Linoleumboden mit Blumenmuster, dessen beschädigte Stellen von Hand ausgebessert und nachgemalt wurden. Bei den Fenstern hat man die alten Beschläge abmontiert und wiederverwendet. Im Hotel habe wegen der Nutzung durch weniger als 20 Personen brandschutztechnisch nur die Treppe Veränderungen erfahren, erklärt Flury. «Beim Saal musste der Zwischenbau ertüchtigt werden und eine Fluchttreppe in den Garten erstellt werden.»

Heizung und Fassade stehen noch an

Das Geld hat bis jetzt knapp gereicht. In einem nächsten Ausbauschritt soll die Ölheizung ersetzt und die Schindelfassade des Gasthauses erneuert werden, so Flury.

«Doch erst muss der Betrieb laufen und Geld hereinkommen.»

Dank der finanziellen Beteiligung der Stiftungen muss das «Rössli» nicht gewinnbringend sein. Für kulturelle Projekte kann der Saal zu günstigen Konditionen gemietet werden. Die Zimmer werden über die eigene Homepage roesslisaal.com in Zusammenarbeit mit Buchungsplattformen und Appenzellerland Tourismus vermietet.

«Neu kann das ganze Haus samt Saal von Gruppen gebucht werden», sagt Jeroen Vos. «Die Seminar- und Projektgäste, die vielfach aus dem Ausland anreisen, geniessen, dass nun auch im Haus geschlafen, gekocht und gegessen werden kann.» Falls gewünscht, werde Catering von örtlichen Betreibern angeboten, so Vos. «Vernetzung im Dorf ist der Genossenschaft wichtig.»

Die Fassade des Bed & Breakfast Rössli soll noch saniert werden. Bild: Karin Erni

Geschichte des «Rössli» Die ganze Häuserzeile bis zum Zeughaus ist bereits auf den frühesten Veduten Trogens Anfang des 19.Jahrhunderts dargestellt. Die Holzhäuser stammen wohl aus dem 18. Jahrhundert, wenn nicht im Kern noch älter. Das Rössli ist im ersten Eintrag der Trogner Einwohneretats 1835 bereits als «Wirtshaus zum Rösslein» aufgeführt. An das bestehende Gasthaus baute Johann Jacob Sturzenegger-Graf, Altratsherr, 1869 eine Stickereifabrik an, den heutigen Saalbau. 1923 erwarb der 26-jährige Konrad Schumacher aus Sennwald das Rössli und baute 1927 den Anbau zum heutigen Saal aus. Von damals stammen Parkettboden, Täfer, Stuckdecke und Kachelofen. (pd)

