FC Appenzell schlägt den FC Bühler deutlich

Saisonschluss FC Appenzell klar besser als FC Bühler: Das 8:0 ist aber nicht die Dernière Über einen Zusammenschluss der Frauenéquipen wurde gesprochen, nun aber steht fest: Der FC Appenzell und der FC Bühler bleiben autonom – und die Teams der 2./3. Liga in der Schlussrunde ohne Punkt. Lukas Pfiffner 13.06.2022, 15.00 Uhr

Die Appenzellerin Aline Schiegg (links) schlägt den Ball an Lisa Val vorbei. Bild: Lukas Pfiffner

«Es wäre aus unserer Sicht ein sehr guter Zeitpunkt. Beide sind aktuell ein wenig am Beissen, qualitativ und quantitativ.» Antonio Romano, Vorstandsmitglied und bis in diesen Tagen Trainer des FC Bühler, sagt es – angesprochen auf einen möglichen Zusammenschluss der Mittelländer Frauen mit dem FC Appenzell. Es habe ernsthafte Gespräche über eine gemeinsame Zukunft in der 1. Liga gegeben, bestätigt Juan Isler, der Trainer der Innerrhoderinnen. Die Rede war auch von einem Appenzeller Rückzug in die 2. Liga.

«Der Vorstand hat nun entschieden, dass wir eigenständig in der 1. Liga weitermachen.»

Dass am vergangenen Samstag Appenzell und Bühler die Saison mit der Partie gegeneinander beenden, ist eine Laune des Spielplans. Es steht fest: Auch in der Saison 2022/23 wird es zwei Derbys in der 1. Liga geben. Allerdings mit einigem neuen Personal. Auf beiden Seiten stehen Rücktritte von Spielerinnen fest, die es möglichst mit dem Nachzug aus eigenen Reihen aufzufüllen gilt. Appenzell stellt ein einziges Juniorinnen-Team (FF 15). Bühler hat traditionell eine breite Basis und aktuell vier Mädchen-Mannschaften. Romano sagt: «Einige Spielerinnen brauchen noch Zeit.»

Barbara Dorsa trifft dreimal

Das Aufeinandertreffen in der Vorrunde hat mit einem 3:2-Sieg Appenzells geendet. Das Rückspiel auf dem Sportplatz Schaies verläuft dagegen extrem einseitig. Nach 35 Sekunden führen die Innerrhoderinnen 1:0, nach drei Minuten 2:0. Appenzell ist schneller, konzentrierter, läuferisch und spielerisch besser. 8:0 heisst es am Schluss. Barbara Dorsa schiesst drei Tore, Melissa Schenk zwei und Anja Eugster, Corinne Schiegg sowie Chiara Lardelli je eines. Appenzell beendet die Saison auf Platz acht, Bühler auf Rang neun. «Ein super Abschluss war das», freut sich Juan Isler. Antonio Romano muss konstatieren: «Wir sind nie ins Spiel gekommen.» Sein Nachfolger als Trainer ist Andy Jurt, der bisher die 2.-Liga-Frauen aus Uzwil betreut hat.

FCH: «Trotz allem eine gute Saison»

Schon vor der letzten Runde (1:4 auswärts gegen Abtwil-Engelburg) ist festgestanden, dass die Männer des FC Herisau die 2.-Liga-Meisterschaft auf dem fünften Platz abschliessen werden. Was auffällt: Erstens zeigte er eine überragende Vorrunde, zweitens verlor er die letzten fünf Heimspiele mit dem Torverhältnis von 2:16 und holte in den letzten sechs Partien nur einen Sieg. Sportchef Salvatore Tolino meint aber: «Gesamthaft dürfen wir als Aufsteiger von einer guten Saison sprechen.» Gründe für das Nachlassen im Frühling gebe es mehrere. Man habe eine junge Mannschaft, und wenn einige wichtige Spieler wegen Verletzung, Beruf oder Schule fehlen, werde es schwierig. Zudem habe man in der Rückrunde das Potenzial nur noch sporadisch abrufen können. «Und festzuhalten ist, dass in der Vorrunde einiges für uns und in der Rückrunde manches gegen uns gelaufen ist.» Tolino nennt als Beispiel die Partie vom Samstag. «Es war niemals ein 1:4-Spiel; und Torhüter Pascal Grubenmann schied mit einem Armbruch aus.»

Ein Höhepunkt war der regionale Cupfinal der 2. Liga, der aber mit 3:0 an Bischofszell ging. Die Enttäuschung sei schon gross gewesen, blickt der Sportchef zurück. Er wird weiter auch als einer der Assistenten von Trainer Domenico Troccoli amtieren, der andere bleibt Costa Simoglou. «Die nächste Saison wird schwieriger», ist sich Tolino bewusst. Es gebe den einen oder anderen Spielerrücktritt. Herisau habe aber einen Stamm von vielversprechenden Akteuren aus den eigenen Reihen. Die Kaderplanung laufe, sie falle allerdings nicht leicht: Herisau steht in Konkurrenz zu Clubs der Region, die Entschädigungen zahlen.

Teufen und Appenzell hintereinander

Auch in der 3. Liga wird die Meisterschaft am Wochenende beendet. Der FC Appenzell muss beim 0:3 im Heimspiel gegen den souveränen Aufsteiger Flawil einen frühen und zwei späte Treffer entgegennehmen. Die Innerrhoder stehen nach den 22 Partien auf dem zehnten Platz. Der FC Teufen tritt am Sonntag bei der zweiten Mannschaft von Gossau an und bleibt mit einem 1:2 ohne Punkt. Die Mittelländer liegen fünf Zähler und einen Rang vor Appenzell.