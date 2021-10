FC Teufen-Bühler unterliegt St.Otmar

Rundenkommentar 36 Spieler für sechs Punkte Hoher Personalumsatz bei der 4.-Liga-Gruppierung FC Teufen-Bühler: Ursachenforschung am Sonntagmittag. Lukas Pfiffner 18.10.2021, 12.00 Uhr

Chancenloser Marco Pezzoli im Tor des FC Teufen-Bühler: Diesen Schuss muss er auf dem St.Galler Lerchenfeld zum 3:0 passieren lassen. Bild: PF

Weiterspielen geht in dieser 18. Minute nicht. Simon Bär, Sportchef im FC Teufen und zentraler Verteidiger der 4.-Liga-Gruppierung Teufen-Bühler, verletzt sich bei einem Abschlussversuch am Knie. Für ihn kommt an diesem Sonntagmittag Pierluigi Pedaci aufs Feld. Er wird im nächsten Mai 40 Jahre alt und ist – korrekte Auswertung der offiziellen Matchblätter vorbehalten – der 36. Spieler, der in acht Meisterschaftsspielen von Teufen-Bühler eingesetzt wird.

Ist diese Summe dem Faktor Breiten- und Plauschsport geschuldet, wo weniger der Leistungsgedanken im Vordergrund steht? Einer Verkettung von Verletzungen und Abwesenheiten? Einer dickeren Personaldecke als vor der Saison angedacht? Der Konzession, Spielern der ersten Teufner Mannschaft Spielpraxis zu geben? «Wohl allem ein wenig», erzählt Dimitri Waldburger. Er stammt aus dem FC Bühler und ist der eine Teil des verantwortlichen Spielertrainer-Duos. Der andere ist Luca Pieli, der im FC Teufen grossgeworden ist. Pieli sagt: «Wir schauen, dass einer von uns jeweils auf der Bank ist.»

Das Trainerduo Luca Pieli (hinten) und Dimitri Waldburger. Bild: PF

Der fünfte Mann im Tor

Im St.Galler Lerchenfeld spielt diesmal keiner der beiden. Pieli hat nach einer Operation in dieser Saison noch keine Partie absolviert, Waldburger ist gesperrt. Die «Mixtur» aus Bühler und Teufens zweiter Mannschaft besteht in der dritten Saison. Knapp über die Hälfte der Spieler haben ihren Pass beim FC Bühler, dessen rotes Trikot diesmal gegen das in Gelb spielende St.Otmar getragen wird.

Auf der Torhüterposition hat Teufen-Bühler einen besonders grossen Umsatz. Die eigentliche Nummer eins trägt die Nummer 22: Marco Pezzoli war verletzt und spielt erst zum zweiten Mal. Viermal hiess der Goalie Nicola Manser, je einmal Timo Fässler und Matteo Knöpfel – lauter Junioren. Man musste jeweils schauen, wer zur Verfügung steht. Und im Verlauf der Partie bei Jedinstvo hat erst noch Bär für den verletzten Manser das Torhütertrikot überziehen müssen.

Plakat: «Erlebnis vor Ergebnis»

Die Ausserrhoder vergeben gegen die favorisierten St.Galler die erste Chance – diese führen aber nach neun Minuten 3:0 und treffen vor der Pause nochmals. Ein Fairness-Plakat, das hinter dem einen Tor hängt, propagiert: «Erlebnis vor Ergebnis.» Beides sei gleich wichtig, denkt vielleicht Pezzoli, der sich nach dem Wechsel auf jener Westseite positioniert – und kurz vor Ablauf einer Stunde einen Foulpenalty abwehrt. Pezzoli hält zwei, drei weitere Male stark, wird nur noch einmal bezwungen. Trotzdem spielen sich die vorne harmlosen Ausserrhoder einer weiteren hohen Niederlage entgegen, nach einem 0:3, einem 2:6 und einem 1:5. Haben der Zusammenschluss aus zwei Vereinen und die grosse Zahl von eingesetzten Spielern Probleme in Verständnis und Teamgeist zur Folge? «Nein, wir harmonieren gut», erklärt Pieli. «Weil Bühler ja keine männlichen Junioren hat, kennen sich die meisten Spieler schon aus Teufen.»

Das Derby weist in den Winter

St.Otmar ist mit diesem 5:0 Tabellenführer und bei den geschossenen sowie erhaltenen Toren ebenfalls die Nummer eins der Gruppe 4. Schuldzuweisungen sind bei den Gästen kaum zu hören. «Dass wir nicht ganz auseinandergefallen sind, kann man positiv werten», meint Dimitri Waldburger. Weil die zweite Mannschaft Appenzells am Wochenende Speicher 3:2 besiegt, liegt Teufen-Bühler mit sechs Punkten nur noch knapp vor den letztplatzierten Innerrhodern (fünf). Diese haben wie Teufen-Bühler in acht Spielen 28 Tore erhalten. Am kommenden Samstag geht es im Derby um die Frage, wer auf dem Abstiegsrang überwintern muss. «So oder so ist es wichtig, nachher eine gute Vorbereitung zu absolvieren; diese war im Sommer nur bedingt möglich», sagt Luca Pieli.