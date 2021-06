Gilgian Leuzinger tritt nach 21 Jahren aus Kantonsrat zurück

RÜCKTRITT EINGEREICHT «Der Abschied fällt mir nicht schwer»: Gilgian Leuzinger verlässt nach 21 Jahren den Ausserrhoder Kantonsrat 21 Jahre war der Bühlerer FDP-Politiker Gilgian Leuzinger Mitglied im Ausserrhoder Kantonsrat. Am Montag ging seine Amtszeit zu Ende. Er blickt zurück auf «freche» Vorstösse, ein aufregendes Präsidialjahr und aufs Schwimmen im verdreckten Bodensee. Astrid Zysset 01.06.2021, 05.00 Uhr

Gilgian Leuzinger in den Büroräumlichkeiten der Relesta AG in Zuzwil. Im Hintergrund: Das Bild der Nullenergie-Gebäude in Gais. Bild: Astrid Zysset

Gilgian Leuzingers letzte Amtszeit im Kantonsrat endete am Montag. Es ist ein Abschied nach 21 Jahren. Und einer, der dem FDP-Politiker aus Bühler gemäss eigenen Angaben nicht schwer gefallen ist. Eigentlich wollte er bereits auf die Gesamterneuerungswahlen 2019 aufhören. Doch im Juni 2019 trat das Kantonsratsgesetz in Kraft, dessen Ausarbeitung Leuzinger als Präsident der parlamentarischen Kommission massgeblich mitgestaltet hatte. Bei der Umsetzung wollte er denn doch noch dabei sein, wie er sagt. Aber jetzt ist definitiv Schluss. «Nun können neue Leute nachrücken.»

Gilgian Leuzinger ist Geschäftsführer der Wohnbaufirma Relesta AG in Zuzwil. An den Wänden des Betriebs hängen zahlreiche Fotografien von Wohnüberbauungen. Uzwil, Appenzell, Gossau oder auch St.Gallen ist unter den Bildern zu lesen. Und Gais. 2015 realisierte die Relesta AG am Rotbach als eine der ersten Unternehmungen in der Region drei Nullenergie-Gebäude. Die Häuser nutzen für die insgesamt 18 Wohnungen übers Jahr gerechnet 100 Prozent selbst produzierte Energie. Fotovoltaikanlagen sind auf den Dächern, Vakuumröhren auf den Balkongeländern zu sehen. Nicht ohne Stolz berichtet Leuzinger von dem Projekt. Kein Wunder: Auf Fragen rund um einen nachhaltigen Energieverbrauch ist er schon länger sensibilisiert.

Anerkennende Worte für den ersten Vorstoss

Als «Motion Leuzinger» wurde 2007 der von ihm eingereichte Vorstoss zur Förderung von Fotovoltaikanlagen im Kantonsrat bekannt. «Das war damals ziemlich frech von mir», sagt der Bühlerer, lächelt und fügt schulterzuckend hinzu: «Aber auch mutig.» Zu Leuzingers Anfängen im Rat wurden maximal einmal pro Jahr eine Motion oder ein Postulat eingereicht.

Nach der «Motion Moggi», die eine Reduktion der Firmenbeiträge an die Lehrlingsausbildung forderte, wurde jahrelang gar keiner mehr eingereicht. Leuzingers Steuervorlage hatte da für Furore gesorgt. Aber auch für anerkennende Worte. Der 59-Jährige sagt:

«Ich erinnere mich gut, wie der damalige Präsident der SP zu mir sagte, dass das einzig Schlechte an meinem Vorstoss war, dass er nicht von seiner Partei gekommen war.»

Ein paar Jahre später, 2014, setzte sich Leuzinger für die Schaffung eines Energiefonds im Rahmen der Teilrevision des Energiegesetzes ein.

Schwimmen in «Erbsli und Rüebli»

Das Interesse an Umweltthemen hat seine Wurzeln in der Kindheit. In Rorschach aufgewachsen, gehörte das Baden im Bodensee zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Ein «Seebueb» sei er gewesen, sagt er. Doch wenn der damalige Konservenbetrieb überschüssige Ware in den See pumpte, schwamm Leuzinger «in Erbsli und Rüebli». Und sobald der Butterbetrieb seine Fässer spülte, war das Hafenbecken weiss. Das alles war noch vor dem Bau der Kläranlagen oder der Inkrafttreten der Gewässerschutzgesetze.

«Dazumal war das Abwasser ein grosses Thema, Jahrzehnte später war es der Abfall, und heute sind es Energiefragen, die uns beschäftigen.»

Leuzinger war immer fasziniert von diesen Themen. Einst bei seinen Eltern zu Hause am Mittagstisch, später während des Studiums zum Bauingenieur ETH befasste er sich auch mit Umwelttechniken und heute erzählt er stolz, dass sein Eigenheim seit 22 Jahren mit einer Erdsondenheizung und seit 12 Jahren mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet ist.

Umweltthemen als Herzensangelegenheit

Doch ist Leuzinger mit diesen Anliegen überhaupt in der richtigen Partei? «Die FDP verkauft sich in diesem Bereich zu wenig gut, aber sie engagierte sich schon immer im Umweltbereich.» Auf nationaler wie auch auf kantonaler Ebene. Im Appenzellerland fusst der 1992 gegründete Verein Appenzeller Energie auf eine FDP-Initiative.

Der Übertritt in eine andere Partei sei für Leuzinger somit nie zur Debatte gestanden. Zwischen den Zeilen wird denn auch klar, warum. Das liberale Denken ist dem Politiker wichtig, von der Haltung, der Staat «müsse alles regeln und finanzieren», hält er nichts. «Ich will diese Haltung nicht abwerten», so Leuzinger, «aber meinem Werteverständnis entspricht sie nun mal nicht.»

Ein verkürztes Präsidium als Wermutstropfen

Zurück zum Kantonsrat: Welches war sein Highlight in den vergangenen 21 Jahren? «Ganz klar das Präsidialjahr.» Leuzinger war 2008/09 Präsident des Kantonsrates. Ein Jahr, in welchem er viele neue Begegnungen hatte, den Ablauf der Sitzungen sicherstellte und an Anlässe ging, «zu welchen er normalerweise niemals gegangen wäre». Aber das sei gut gewesen, sagt er rückblickend.

«Das erweitert den Horizont.»

Der einzige Wermutstropfen während seiner Präsidentschaft war die verkürzte Amtszeit; bis 2007 hatte das Kantonsratspräsidium noch zwei Jahre dieselbe Person inne. Insgesamt könne er auf die 21 Jahre wohlwollend zurückblicken. Keinen einzigen Moment habe es gegeben, wo er sein politisches Engagement auf kantonaler Ebene bereut habe.

Nun werde er sich aber zurückziehen. «Eine politische Person bleibt man zwar, doch politische Ämter werde ich keine mehr übernehmen.» Für ihn sei das ein Hobby gewesen. Auf kommunaler Ebene werde er weiter im Vorstand der FDP Bühler und in der GPK, in der Genossenschaft Pro Bühler wie auch in der Genossenschaft Altersheim Bühler aktiv sein. Doch ansonsten werde er nicht mehr auf dem Politparkett in Erscheinung treten. «21 Jahre sind wirklich genug.»