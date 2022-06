Denner Reute verzeichnet weniger Kundinnen und Kunden

Bergabenteuer «Angst ist wichtig»: So bereitet sich eine junge Ostschweizer Bergsteigerin auf eine einmonatige Expedition in Grönland vor

Andere Studierende planen für den Sommer eine Interrail-Reise quer durch Europa – nicht so Annik Länzlinger. Die 22-jährige Sportstudentin steckt in den finalen Vorbereitungen für eine Bergexpedition in Grönland. Die Algetshauserin träumt von einer Erstbegehung. Um sich nötigenfalls gegen Eisbären verteidigen zu können, wird sie ein Gewehr einpacken.