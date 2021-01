Rückblick Ein pinkelnder Bläss, die unbürokratische Coronahilfe und feiernde Schwellbrunner: Worüber sich die Ausserrhoder Parteipräsidenten 2020 besonders gefreut oder geärgert haben Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Wir lassen die Ausserrhoder Parteipräsidentinnen und -präsidenten Bilanz ziehen. Für die Bewältigung der Coronakrise erhält die Regierung insgesamt ein gutes Zeugnis. Kritik gibt es für die zögerliche Energiepolitik. David Scarano 31.12.2020, 05.00 Uhr

Das Regierungsgebäude am Obstmarkt in Herisau. Bild: Ralph Ribi

Anick Volger, SVP AR

Aufsteller 2020 Kantonal: Die Regierung hat bei einigen Themen Mut bewiesen, wie zum Beispiel beim Gegenvorschlag zur Initiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden». Die Vorlage kann nun kontrovers diskutiert werden, auch wenn mehr Fakten hilfreich gewesen wären. National: Aktuell sieht es gut aus für das Referendum zum CO2-Gesetz. Es ist wichtig, dass das Volk über solch weitreichende Vorlagen das letzte Wort hat. Und es ist nicht selbstverständlich, bei den aktuellen Schwierigkeiten ein Referendum zu Stande zu bringen.

Ärgernis 2020 Kantonal: Wir stecken seit langem in einem Reformstau. Die Regierung hat es auch 2020 verpasst, bei wichtigen Geschäften wie beim Bau- oder Volksschulgesetz vorwärtszumachen oder die Terminplanung einzuhalten. National: National- und Ständerat haben im Frühling in der ausserordentlichen Lage die Kontrolle verloren und dem Bundesrat das Zepter überlassen. Ein nationales Gremium sollte auch in einer ausserordentlichen Lage handlungsfähig bleiben.

Wie meisterte AR die Pandemie? Insgesamt sehr gut, die Regierung hat einen pragmatischen und vernünftigen Kurs verfolgt.

Mein Wunsch für 2021 Auch das kommende Jahr wird noch stark durch Corona geprägt. Daher gibt es eigentlich nur einen wichtigen Wunsch: Wir müssen die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Coronaschäden gemeinsam überwinden. Ich hoffe, dass die Politik weiterhin pragmatisch und vernünftig agiert und insbesondere die nötigen Hilfen zeitnah zur Verfügung stellt.

Mathias Steinhauer, EVP

Aufsteller 2020 Kantonal: Die Zusammenarbeit im Kantonsrat etabliert sich auf Basis des Kantonsratsgesetzes. Dabei ist festzustellen, dass sich die Kommissionen profilieren und Akzente setzen. Der Wille zur Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg zu Gunsten unseres Kantons ist spürbar. National: Die unbürokratische Coronahilfe hat mich positiv überrascht. Sie zeigt, dass die Schweiz auch schnell handeln kann.

Ärgernis 2020 Kantonal: Ich bedaure, dass 2020 praktisch keine nennenswerten Vorlagen im Kantonsrat vorlagen. Es besteht ein relativ grosser Stau, der sich durch die neue Kantonsverfassung in den nächsten Jahren verstärken wird. Wir haben in der Gesetzesarbeit – nicht wegen Corona – fast die halbe Legislatur verloren. National: Nach der grossen nationalen Einigkeit zu den Coronamassnahmen haben verschiedene Parteien in der zweiten Jahreshälfte auf den alten Modus zurückgestellt und in einem hohen Mass nicht Lösungen gesucht, sondern Päckli- und Klientelpolitik betrieben.

Wie meisterte AR die Pandemie? Verwaltung und Regierung haben einen guten Job gemacht. Es ist auch erfreulich, dass sich die Profilierungsvorstösse im Zusammenhang mit der Pandemie in Grenzen gehalten haben. Die langfristigen Folgen für Handel und Gastronomie sind aber noch kaum sichtbar, da die Veränderungen im Einkaufs- und Konsumverhalten sich erst in den nächsten Jahren bemerkbar machen. Über die Runden kommen werden nur Betriebe, die einen echten Kundennutzen generieren können.

Mein Wunsch für 2021 Ich wünsche mir viele ernsthafte Auseinandersetzungen über die Zukunft unseres Kantons. An Themen mangelt es nicht mit Kantonsverfassung, Gemeindestrukturen, Svar und den Folgen der Pandemie. Dabei wäre für mich zentral, dass wir uns von Bestehendem lösen könnten und gewisse Dinge neu denken würden.

Monika Bodenmann, FDP

Aufsteller 2020 Kantonal: Aufsteller 2020 war der überdurchschnittliche Einsatz des Personals in unseren Spitälern, in unseren Schulen, in der öffentlichen Verwaltung und in der Lebensmittelversorgung. Das hat mir gezeigt, dass wir in der Krise zusammenhalten und vieles gemeinsam erreichen können.National: Der Bundesrat hat im März unkompliziert und rasch eine Unterstützung unserer Gewerbebetriebe in einem noch nie da gewesenen Ausmass beschlossen.

Ärgernis 2020 Kantonal: Ein Ärgernis war für mich die geschmacklose Karikatur mit dem pinkelnden Bläss und den Silvesterchläusen, und dass die «Appenzeller Zeitung» diese noch so prominent veröffentlicht hat, als ob irgendjemand Schuld daran hätte, dass dieses Virus sich verbreitet. Ebenfalls geärgert hat mich die unsachliche und emotionale Reaktion des Lehrerverbandes auf den Vorschlag des Kantonsrates, dass das Staatspersonal gleich wie viele Arbeitnehmer der Privatwirtschaft 2021 auf Lohnerhöhungen verzichten sollen. National: Geärgert haben mich die unerlaubte Klimademonstration auf dem Bundesplatz während der Session sowie die zum Teil unsinnigen Massnahmen gegen die Verbreitung von Covid-19. So hat die Einschränkung der Ladenöffnungszeiten im Dezember nur zu einer Erhöhung der Frequenzen in den wenigen geöffneten Stunden geführt.

Wie meisterte AR die Pandemie? Aus meiner Sicht hat unser Kanton das Krisenjahr 2020 gut gemeistert: Die Massnahmen waren besonnen und angemessen. Es gab sinnvolle Absprachen mit den Nachbarkantonen. Erwähnenswert ist auch die rasche und unkomplizierte Aufgleisung von kantonalen Hilfeleistungen für Härtefälle.

Mein Wunsch für 2021 Ich wünsche mir eine konstruktive Diskussion rund um die Totalrevision der Kantonsverfassung und eine rasche Beruhigung der gesundheitlichen Krise und damit eine Entlastung der Staatsausgaben im Rahmen von Covid-19.

Claudia Frischknecht, CVP

Aufsteller 2020 Kantonal habe ich mich über das deutliche Ja der Bevölkerung zum Verpflichtungskredit Bahnhof Herisau gefreut. Mit der Umgestaltung des Bahnhofplatzes erfolgt ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Ausserrhoder Entwicklungsgebiets. National hat mich sehr beeindruckt wie der Bundesrat, insbesondere Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga als auch Gesundheitsminister Alain Berset, die Schweiz im Frühjahr durch die Krise geführt haben. Die ruhige, sachliche, aber doch deutliche Kommunikation hat dazu geführt, dass die getroffenen Massnahmen angenommen und umgesetzt wurden.

Wie meisterte AR die Pandemie? Ausserrhoden hat die Krise gut gemeistert. Der Regierungsrat hat im Frühjahr rasch Massnahmen, insbesondere die Entlastung für die Wirtschaft und Bevölkerung oder Errichtung des Coronanothilfefonds, getroffen und diese klar kommuniziert. Ebenso deutlich hat der Regierungsrat Ende Oktober als einer der ersten Ostschweizer Kantone die Massnahmen verschärft. Hervorzuheben ist die aktive Kommunikation über verschiedene Kanäle, um möglichst alle Ausserrhoder zu erreichen.

Mein Wunsch für 2021 Ich wünsche mir, dass wir in Ausserrhoden die Krise und deren wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen gemeinsam bewältigen. Eigenverantwortung und gesellschaftliche Solidarität sind wichtiger denn je. Die Politik ist in der Verantwortung, sich für allfällige weitere und unbürokratische Lösungen zur Unterstützung einzusetzen.

Arlette Schläpfer, PU AR

Aufsteller 2020 Kantonal: Die PU AR ist ausschliesslich kantonal orientiert, deshalb beschränke ich mich auf die Ausserrhoder Politik. Die Zusammenarbeit zwischen Legislative und Exekutive hat ein gutes Niveau erreicht. Das hat sicher damit zu tun, dass die Regierung in der aktuellen Zusammensetzung gut zu funktionieren scheint. Mit dem offen formulierten Regierungsprogramm haben sich neue, dringend nötige Arbeitsfelder und Themen geöffnet.

Ärgernis 2020 Ich wünschte mir, dass die Regierung noch etwas schneller in der heutigen Zeit ankommt und ihre Prioritäten zuweilen etwas anders setzt. Insbesondere in der Energiepolitik ist sie noch zögerlich. Finanzpolitisch herrscht im Moment die Stimmung «Augen zu und durch». Hier sollte die Regierung mehr Mut haben, auch unpopuläre Massnahmen zu diskutieren.

Wie meisterte AR die Pandemie? Ich bin weder Virologin noch Pandemieexpertin und kann hier nur meine Laienmeinung wiedergeben. Ich denke aber, dass Regierung und Verwaltung sich bisher sehr gut geschlagen haben. Dass über den Sommer vermutlich einiges verschlafen wurde, ist nicht nur ein ausserrhodisches Phänomen. Sehr geärgert habe ich mich über die Gedankenlosigkeit einiger Kantonseinwohner, die offenbar nicht bereit sind, zu akzeptieren, dass es jetzt für einmal anders ist, als es bisher war.

Mein Wunsch für 2021 Ich mache mir ernsthafte Sorgen über die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit der Pandemie. Zu viele werden als Verlierer aus der Situation herausgehen, soziale Probleme werden zunehmen. Ich wünsche mir daher für 2021 einen Kanton, bei dem Begriffe wie Solidarität und Gemeinsamkeit mehr sind als Wahlkampffloskeln.

Jens Weber, SP

Aufsteller 2020 Kantonal: Mit der Initiative «ErneuerbAR» und der Reaktion der Kommission Bau und Umwelt auf die Teil­revision des Energiegesetzes wurden wichtige Akzente für eine Wende in der Ausserrhoder Klimapolitik gesetzt. Mit «ErneuerbAR» war es möglich, die Klima­jugend in eine überparteiliche und generationenübergreifende Willensäusserung einzubinden. Die Kommission hat mit ihrer Reaktion auf den minimalistischen und nicht mehr zeitgerechten Vorschlag der Regierung gezeigt, dass der Kantonsrat gestaltend und zukunftsgerichtet agieren kann. National: Erfreulich ist die Tatsache, dass sich das Stimmvolk insgesamt innen- und aussenpolitisch solidarisch und weltoffen äussert. Wir wenden uns nicht von Europa ab, ein Vaterschaftsurlaub verteilt die Lasten und Freuden des Elternseins gerechter und die Erkenntnis wächst, dass jede und jeder einen Beitrag dazu leistet, damit wir aus Krisen stärker hervorgehen können.

Ärgernis 2020 Kantonal: Die Coronaskandale mit Hochzeit und Beizenprügelei inmitten einer Pandemie waren absolute Tiefschläge. Dabei geht es weniger um Schwellbrunn als vielmehr um die Haltung einzelner Personen oder Gruppen, die sich so verhalten, dass andere Menschen unmittelbar in ihrem Leben bedroht werden. Das zeugt von Ignoranz, Egoismus und mangelndem Respekt dem Leben gegenüber. National: Die ursprüngliche Reaktion des Bundes auf die Coronapandemie war schnell und effektiv. Mit der darauffolgenden starken Forderung nach mehr Föderalismus begannen die Probleme. Die Kantone konnten sich etwa nicht auf einheitliche Regeln für Abschlussprüfungen einigen. Dies erzeugte viel Unmut. Als die Fallzahlen im Frühherbst wieder zu steigen begannen, zeigte sich deutlich, dass der Föderalismus in einer Pandemie überfordert ist.

Wie meisterte AR die Pandemie? Die Bilanz ist durchzogen. Die interkantonale Kooperation klappt und das Gesundheitssystem kann die Krise bewältigen. Die kantonalen Hilfspakete scheinen effizient und gezielt zu wirken. Trotzdem haben wir noch zu viele Fälle pro Tag. Es wäre wichtig, dass in Ausserrhoden und in der Ostschweiz endlich verstanden wird, dass Gesundheit die Bedingung für eine starke Wirtschaft ist. Zuerst müssen die Fallzahlen deutlich gesenkt werden, damit wir wirtschaftlich wieder Perspektiven entwickeln und zu einer gelebten Normalität zurückkommen können.

Mein Wunsch für 2021 Ich wünsche mir, dass wir durch konsequentes Einhalten von Sicherheitsmassnahmen und einer effektiven und gut organisierten Impfung unser normales Leben mit Begegnungen und Zusammensein zurückerlangen können. (dsc)