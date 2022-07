rückblick zum jubiläum Der lange Weg zur Ausserrhoder Kantonspolizei: Ihr erster Kommandant erinnert sich Emil Frehner war der erste Kommandant der Kapo AR und prägte die Fusion fundamental mit. Er erzählt, dass mit dem Zusammenschluss der Prozess noch lange nicht abgeschlossen war. Selina Schmid Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Heute Freitag feiert die Kantonspolizei ihr 50-jähriges Bestehen. Aus den Gemeindepolizeien wurde die Kapo und am 1. Juli 1972 meldete sich diese unter Kommandant Emil Frehner erstmals zum Dienst. Damit ist sie mit Abstand eine der jüngsten der Schweiz. Einzig die jurassische Kantonspolizei ist sieben Jahre jünger. Doch der Weg zur Kapo AR war lang. Erst musste der Gedanke einer gemeinsamen, zentralen Polizei wachsen, sagt Emil Frehner. Der heute 95-jährige Thurgauer war auch für den Fusionsprozess wegweisend.

Frehner wurde am 1. August 1949, mit 23 Jahren, einer von drei Gemeindepolizisten in Teufen. Er sagt: «Viele hatten sich damals beworben. Das waren begehrte Stellen.» Er setzte sich durch und blieb bis zu seinem Ruhestand 1989 bei der Polizei.

Zustand auf Dauer unhaltbar

Jahrzehntelang wurde über eine Fusion der Ausserrhoder Gemeindepolizeien diskutiert. 1919 etwa lehnte der Kantonsrat einen Vorschlag mit den Argumenten ab, dass eine Kantonspolizei «zu teuer», «unnötig» und «unvolkstümlich» wäre. Eine Kantonspolizei würde den Verlust der Gemeindeautonomie bedeuten. Doch die Probleme blieben: Die Aufgaben der Dorfpolizei nahmen zu, die technischen Anforderungen stiegen.

Erst die Motion von Kantonsrat Nicklaus Eggenberger im Jahr 1962 setzte die Fusion endgültig in Bewegung. Es wurde eine Expertenkommission eingesetzt. Emil Frehner sagt heute: «Die Kommission hat sich nicht besonders für die Sache eingesetzt, denn die Polizei funktionierte ja. Ich wusste aber, auf Dauer ist das ein unhaltbarer Zustand.»

Frehner war damals Präsident der Ausserrhoder Polizeibeamtenverbandes und wurde 1967 von der Kommission beauftragt, einen Vorschlag zu den benötigten Ressourcen einer Kantonspolizei auszuarbeiten. Frehner war besonders gut vernetzt. Seine Ausbildung hatte er in Basel-Stadt gemacht und besuchte jedes Jahr die Kurse und Weiterbildungen in der ganzen Schweiz. Dadurch hatte er Kontakte nach Glarus oder Nidwalden. «Ich sah, wie sie es machten. So waren die Organisation und Struktur für mich früh klar.»

Ein Verbrecher überzeugte die Hauptmänner

Der damalige Ständerat Hans Nänny war einer jener, die sich für die Polizei interessierte. Frehner erinnert sich: «Als ich ihm meine beiden Vorschläge vorlegte, rief er beim einen: ‹Jawohl, so machen wir das.›» Darauf galt es, die Hauptmänner, die heutigen Gemeindepräsidenten, zu überzeugen. Wieder kamen Frehners gute Kontakte ins Spiel. «Ich hatte kurz davor einen Anruf aus Basel bekommen, dass sie einen Verbrecher festgenommen hatten, den man in einer Ausserrhoder Gemeinde suchte.» Der Basler Kollege, überaus frustriert, dass er die zuständigen Leute nicht erreichte, drohte damit, den Verbrecher wieder laufen zu lassen. Frehner sagt: «Das ist den Hauptmännern so eingefahren, dass sie schliesslich von der Kantonspolizei überzeugt waren.»

An der Landsgemeinde 1971 sagte auch das Ausserrhoder Stimmvolk «Ja» zur Kantonspolizei. So kam es, dass sich die Kapo am 1. Juli 1972 in Trogen den Betrieb aufnahm. Um punkt 10 Uhr meldete sich Kommandant Emil Frehner mit seine 43-köpfigen Mannschaft bei Polizeidirektor Ernst Vitzthum.

Fast wäre die Kapo aufgelöst worden

Doch Frehner wollte erst nicht Polizeikommandant werden. «Ich wusste, dass der Übergang eine schwierige Zeit werden würde.» Nachdem der Bündner, der die Stelle übernehmen sollte, absagte, hatte Frehner auch nur vier Monate Zeit, um das Korps aufzustellen. Besonders für die zwölf Herisauer Polizisten war die Reorganisation schwer, denn sie hatten sich durch ihre Grösse spezialisieren können.

Am 30. Juni 1972 veröffentlichte die «Appenzeller Zeitung» einen kritischen Artikel, welcher forderte, zu den alten Strukturen zurückzukehren, erzählt Frehner. Er erinnert sich an die ernste Diskussion darüber, ob die Kapo aufgelöst werden sollte. Er sagt:

«Mein grösster Fehler war, dass ich die Öffentlichkeit zu wenig über unsere Arbeit informierte.»

Darauf organisierte er einen Anlass in Herisau, an welchem die technischen Herausforderungen und die künftige Struktur erläutert wurden. Emil Frehner sagt: «Dieses Vorgehen hat sich gelohnt, denn ab da war die Bevölkerung hinter uns.»

Eine der ersten Polizistinnen der Schweiz

Seither hat sich in der Gesellschaft und in der Polizei viel getan. Frehner sagt: «Früher haben wir nur über einzelne Fälle anstatt ganze Phänomene diskutiert. Die Sicherheitslage ist heute angespannter.» Dass heute mehr Frauen bei der Polizei sind, freut ihn. Frehner sagt: «Wir haben eine der ersten Polizistinnen der Schweiz angestellt. Eine Sekretärin, die manches besser machte als die Beamten.» Frehner fand, dass sie mehr Verantwortung tragen sollte und beförderte sie nach einer Zusatzausbildung zur Polizistin. Er betont:

«Sie hatte von Anfang an den gleichen Lohn wie ein Mann.»

Emil Frehner erinnert sich nach so vielen Jahren nicht immer an alle Details. Unvergessen scheinen aber seine Kameraden. Sein Kollege Jakob Tanner war ihm im technischen Bereich behilflich, die Vorträge habe er für Frehner vorbereitet. Oder sein Nachfolger Hansjörg Ritter, der erst 2010 in den Ruhestand ging, sei im Recht besonders gut versiert und an allem interessiert gewesen. Emil Frehner selbst trat nach 40 Jahren Polizeidienst 1989 in den Ruhestand. Nach dem frühen Tod seiner Frau lebt er heute mit seiner langjährigen Partnerin in Niederteufen. Auf die Jubiläumsfeier am Freitag freut er sich.

Offizieller Festakt in Trogen für Gäste und die Bevölkerung Heute Freitag findet in Trogen die offizielle Feier zum 50-Jahr-Jubiläum für Gäste und die Öffentlichkeit statt. Um 10 Uhr findet die Buchvernissage der Chronik der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in der Kirche Trogen statt. Um 11.15 Uhr beginnt der Festakt auf dem Landsgemeindeplatz mit anschliessendem Apéro. Weitere Informationen finden sich auf der Website. (ssd)

