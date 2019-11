Die Abbrucharbeiten an der Kasernenstrasse haben begonnen: In vier Monaten sollte nichts mehr von dem grauen Betonbau der alten Migros zu sehen sein.

Die Abbrucharbeiten an der Kasernenstrasse haben begonnen: In vier Monaten sollte nichts mehr von dem grauen Betonbau der alten Migros zu sehen sein.

Rückbau der alten Migros in Herisau macht Fortschritte Die Abbrucharbeiten an der Kasernenstrasse haben begonnen: In vier Monaten sollte nichts mehr von dem grauen Betonbau der alten Migros zu sehen sein. Werner Grüninger

Die Fabrikantenvilla Brühlhof steht nur noch zur Hälfte. (Bild: Werner Grüninger)

Nachdem in einem ersten Schritt das Grundstück an der Kasernenstrasse wurden die Nachbarliegenschaften - Zahnarzt Braun und Tierarzt Knöpfel - des Migros-Gebäudes zurückgebaut. Nun wird noch die Fabrikantenvilla Brühlhof in Angriff genommen. Die Abbrucharbeiten werden rund vier Monate in Anspruch nehmen.

Parallel zum Rückbau werden diesen Monat die Baugrubenabschlüsse erstellt und danach starten die Ausbauarbeiten. Diese sollten bis Juli 2020 abgeschlossen werden können, so dass voraussichtlich im Sommer 2020 mit dem Rohbau begonnen werden können. Mit der Inbetriebnahme geht es ab Mai 2021 auf die Zielgerade und Ende 2022 soll dann, bei planmässigem Verlauf der Bauarbeiten, die neue Filiale in Herisau eröffnet werden.