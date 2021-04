Rote Zahlen «Wenn wir jetzt zuwarten, riskieren wir den Niedergang des ganzen Spitalverbundes»: Weshalb die Ausserrhoder Regierung das Spital Heiden schliesst Der Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat entschieden, das Spital Heiden spätestens per Ende 2021 zu schliessen. Voraussichtlich verlieren rund 130 Menschen ihren Job. An einer Medienorientierung nahmen die Verantwortlichen Stellung. Daniel Walt Aktualisiert 26.04.2021, 15.20 Uhr

Er erklärte den Schliessungsentscheid der Öffentlichkeit: Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Bild: Arthur Gamsa (Herisau, 26. April 2021)

Das Wichtigste in Kürze: Das Spital Heiden hat keine Zukunft mehr und wird spätestens Ende Jahr geschlossen

Voraussichtlich 130 der 180 Mitarbeitenden verlieren ihren Job

Der Rettungsdienst bleibt in Heiden stationiert

Die Ausserrhoder Regierung sieht aufgrund der sich rapide verschlechternden Finanzlage des Spitalverbunds in der Schliessung des Standorts Heiden den einzigen Ausweg

Aus für das Spital Heiden, 130 Mitarbeitende dürften die Kündigung erhalten, und auch der Notfalldienst wird in Heiden nicht weitergeführt: Mit diesen Botschaften traten der Ausserrhoder Regierungsrat und Vertreter des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden (SVAR) am Montagnachmittag vor die Medien. Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer sprach dabei Klartext:

«Corona hin oder her: Wenn wir jetzt zuwarten, riskieren wir den Niedergang des ganzen Spitalverbundes.»

Wenn man mit dem Schliessungsentscheid für Heiden zugewartet hätte, wäre das Eigenkapital des Spitalverbundes weiter geschrumpft, begründete Regierungsrat Balmer. In vier oder fünf Jahren wäre dieses nach Berechnungen der Verantwortlichen aufgebraucht gewesen. Deshalb zog die Ausserrhoder Regierung die Reissleine: Sie beschloss, das Spital Heiden, das schon länger ein Sorgenkind gewesen war, spätestens per Ende dieses Jahres zu schliessen.

«Das kann einfach nicht funktionieren»

Zum Niedergang des Spitals Heiden, für das sich die Mitarbeitenden lange mit grossem Engagement eingesetzt hatten, trugen diverse Faktoren bei. Einer davon: Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung des Appenzeller Vorderlandes liess sich nicht in Heiden, sondern beispielsweise am St.Galler Kantonsspital, an der Klinik Stephanshorn in St.Gallen oder in Herisau behandeln und eben nicht in Heiden.

Andreas Zollinger, Verwaltungsratspräsident des SVAR, betonte das «groteske Missverhältnis», das sich aufgrund der Umstände in Heiden präsentiert habe: Für sieben bis acht Patienten pro Tag habe man insgesamt 180 Mitarbeitende beschäftigt.

«Das kann einfach nicht funktionieren.»

Andreas Zollinger, Verwaltungsratspräsident des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Bild: Arthur Gamsa (Herisau, 26. April 2021)

Die neue Spitalstrategie in Appenzell Ausserrhoden sieht die Konzentration auf zwei statt drei Standorte vor. Es handelt sich dabei um das Spital Herisau sowie das ebenfalls in Herisau beheimatete Psychiatrische Zentrum. In Heiden bleibt lediglich der Rettungsdienst bestehen, der von den Verantwortlichen als der verlängerte Arm der Spitäler bezeichnet wurde. Regierungsrat Yves Noël Balmer:

«Es bleibt niemand blutend daheim oder auf der Strasse liegen. Die Notfallversorgung bleibt sichergestellt.»

Die Mitarbeitenden am Spital Heiden wurden am Montagmorgen über den Schliessungsentscheid informiert. Ein Care-Team war vor Ort. Weitere Informationsanlässe sollen folgen, zudem wurden eine Jobbörse und eine Hotline eingerichtet. Welche Mitarbeitenden am Spitalstandort Herisau weiterbeschäftigt werden und welche die Kündigung erhalten, ist noch ungeklärt.

