Speicher: IG wehrt sich gegen Bevölkerungswachstum

Richtplan 6000 Einwohner im Jahre 2040? IG kämpft in Speicher gegen ein übermässiges Bevölkerungswachstum Im kommunalen Richtplan von Speicher sind sieben Gebiete als Bauentwicklungsgebiet gekennzeichnet. Würden diese alle überbaut, wäre die Gemeinde 6000 Einwohner stark. Gegen dieses Bevölkerungswachstum kämpft nun die IG Massvoll Wachsen.

Die Mittelländer Gemeinde Speicher zählt aktuell rund 4400 Einwohnerinnen und Einwohner. Bild: Archiv

«Wir sind nicht gegen ein Wachstum», stellt Samuel Steiner aus Speicher klar. Aber er spricht von einem expansiven Wachstum, das in der Mittelländer Gemeinde vorgesehen ist. Und das stösst ihm sauer auf. Nicht nur ihm.

Er, Peter Lauchenauer und rund ein Dutzend weitere Interessierte engagieren sich im Rahmen der IG Massvoll Wachsen. Seit drei Wochen respektive noch bis kommenden Dienstag gehen die Mitglieder von Haus zu Haus und sammeln Unterschriften. Ende Oktober läuft das Mitwirkungsverfahren zum Gemeinderichtplan ab. Bis dahin hofft die IG auf zirka 250 Unterschriften. Die sollen dem Gemeinderat verdeutlichen, dass der Wunsch nach einem gemässigten Wachstum nicht nur auf Einzelpersonen zurückgeht.

Speicher gilt im kantonalen Richtplan als Gemeinde mit Zentrumsfunktion. Der Kanton schlägt ein jährliches Wachstum von 0,54 Prozent vor. Damit wären es bis zum Jahre 2040 4800 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Gemeinderat rechnet mit einem jährlichen Wachstum von 0,75 Prozent.

Lauchenauer und Steiner haben in mühseliger Kleinarbeit während des vergangenen Jahres jedoch recherchiert. Sie sind der Meinung, dass Speicher zusammen mit den sich im Bau befindenden Projekten und mit denjenigen, die in Planung sind, wie auch mit dem bestehenden Bauland 2040 bereits auf eine Bevölkerungsanzahl von knapp 5200 Personen käme, was einem einprozentigen Wachstum pro Jahr entspricht.

Da sind die rund 100'000 Quadratmeter, welche im kommunalen Richtplan zur Einzonung vorgesehen sind, noch nicht berücksichtigt. «Mit diesen kämen wir bis 2040 auf etwa 6000 Einwohnerinnen und Einwohner», so Lauchenauer.

Entwicklung der Gemeinde gemeinsam erarbeiten

Zuviel für die Mitglieder der IG. Sie haben Gespräche mit der Gemeinde und dem Kanton geführt. «Wir fühlten uns aber nicht gehört», so Steiner. Angestrebt wird ein Dialog. Und zwar im grösseren Stil. Die Idee der beiden ist, dass sich die Gemeinde mit der Bevölkerung austauscht.

Gemeinsam soll eruiert werden, wohin sich Speicher entwickelt. «Hier im Richtplan findet sich wertvolle Grundlagenarbeit über die Zukunft der Gemeinde. Wir Einwohner wurden aber nie zum Wachstum befragt.» Eine konkrete Forderung auf dem Unterschriftenbogen ist der Dialog jedoch nicht. Dort ist festgehalten, dass das Kulturland geschützt, die bestehenden Handlungsspielräume genutzt, die Innenverdichtung priorisiert und das Wachstum auf 0,54 Prozent beschränkt wird.

Peter Lauchenauer und Samuel Steiner haben die IG Massvoll Wachsen gegründet. Bild: Astrid Zysset

Konkret geht es der IG darum, dass auf die Einzonung der sieben geplanten Gebiete respektive die 100'000 Quadratmeter verzichtet werden soll.

«Wir sind mit dem vorhandenen Bauland und den geplanten Projekten schon über dem Wachstum, welches der Kanton fordert. Warum braucht es da noch mehr Bauland?»

Das sei aktuell nicht nötig. Die Nachfrage sei da, dessen ist sich Steiner sicher. Sämtliche Wohneinheiten, welche in Speicher entstehen, könnten innert kürzester Zeit vermietet oder verkauft werden. «Die Gemeinde kann steuern, wie viel Angebot tatsächlich entsteht.» Lauchenauer verweist indessen auf die Grünzonen, welche Speichers Dorfbild zeichnen. Sind diese verschwunden, verringere sich die Lebensqualität.

Die Bevölkerung sensibilisieren

Stoppen oder verhindern können die Mitglieder der IG das vom Gemeinderat angegebene Wachstum jedoch nicht. Das ist ihnen bewusst. Und in einem Mitwirkungsverfahren ist das auch nicht vorgesehen. Die IG will aber auf das geplante Wachstum aufmerksam machen.

Sie ist der Meinung, dass viele Bewohnerinnen und Bewohner nicht wissen, was im Richtplan verankert ist. «Wir haben zahlreiche Leute angesprochen. Die meisten waren sich der Entwicklung nicht bewusst, unterstützten aber dann unser Anliegen», so Lauchenauer.

Es sei ein komplexes Thema, die 141 von der Gemeinde aufgeschalteten Seiten hierzu umfangreich. Dass die Bevölkerung sensibilisiert werde, erachtet die IG als wichtig – vor allem auch auf die Abstimmung über den Nutzungsplan hin, welche einst, wenn der Richtplan bewilligt wurde, folgen wird.

Gemeindepräsident dementiert expansives Wachstum

Gemeindepräsident Paul König. Bild: PD

Gemeindepräsident Paul König versteht das Ansinnen der IG, ein massvolles Wachstum verfolgen zu wollen. Ihre Berechnungen würden jedoch nicht stimmen. Einerseits sei das Wachstum von 0,75 Prozent eine rein hypothetische Grösse, um Belastungsgrenzen in der Infrastruktur erkennbar zu machen. «Tatsächlich rechnen wir mit einem Bevölkerungswachstum von 0,54 Prozent», so König.

Andererseits sei die Annahme, dass die sieben Gebiete automatisch zu Bauzonen werden, falsch. Vielmehr seien das Bauentwicklungsgebiete. Wenn die bestehenden Bauzonen ausgelastet, Baulücken geschlossen und eine Verdichtung erfolgt ist, kommen diese Gebiete zur Weiterentwicklung in Betracht. Die dazugehörige Teilzonenplanänderung untersteht dann dem fakultativen Referendum, sodass die Bevölkerung darüber abstimmen könnte.

«Aber», so der Gemeindepräsident weiter, «dass alle sieben eingezont werden, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn es so weit ist, dass wir in einigen Jahren all unsere Bauzonen genutzt haben, können wir immer noch entscheiden, auf welches der sieben Gebiete wir setzen wollen.»

Weitere Infos unter massvoll-wachsen.ch.

