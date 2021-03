Revision Gemeindeordnung Immer wieder Diskussionen – nun spricht der Gemeinderat als Direktbetroffener: Herisauer Exekutive soll weiterhin aus sieben Personen bestehen Seit Jahren gibt es in Herisau Diskussionen über die optimale Organisation des Gemeinderates. Die Frage wird nun im Rahmen der Revision der Gemeindeordnung nochmals aufs Tapet gebracht. Die Direktbetroffenen nehmen Stellung und sprechen sich für das jetzige Modell aus – Handlungsbedarf besteht trotzdem. Alessia Pagani 08.03.2021, 17.00 Uhr

Der Herisauer Gemeinderat besteht heute aus sieben Mitgliedern (2.v.r.: Gemeindeschreiber Thomas Baumgartner). Nach dessen Ansicht soll dies auch weiterhin so bleiben. PD

«Die Anzahl Mitglieder im Gemeinderat ist unbestritten – Ende der Diskussion!» Diese unmissverständlichen Worte waren kürzlich in einer Medienmitteilung zu lesen. Grund dafür ist die seit knapp 20 Jahren anhaltende Diskussion über die «richtige» Zusammensetzung beziehungsweise Organisation des Herisauer Gemeinderates. Diese Frage wird nun im Rahmen der Revision der Gemeindeordnung wieder thematisiert.

Heute besteht der Herisauer Gemeinderat aus sieben Mitgliedern – einem vollamtlichen Gemeindepräsidenten und sechs Gemeinderäten mit einem Arbeitspensum von je 30 Prozent. Unter anderem wegen der unterschiedlichen Arbeitsbelastungen in den Ressorts kam in der Vergangenheit regelmässig die Frage auf, wie zweckdienlich das System noch ist. Diskussionen, wie der unterschiedlichen Arbeitsbelastung entsprochen und wie der Arbeitsaufwand über dem normalen 30-Prozent-Pensum eines Gemeinderates entschädigt werden kann, kamen regelmässig aufs Tapet. 2017 hatte der Einwohnerrat einen entsprechenden Vorschlag im Rahmen des Geschäfts «Optimale Organisation der Gemeinde Herisau» nach jahrelangem Hin und Her abgelehnt. Allerdings war die Vorlage verknüpft mit einer möglichen Reduktion des Gemeinderates von sieben auf fünf Mitglieder. Die Meinungen waren im Einwohnerrat geteilt, weshalb auch mögliche Lösungen für das Problem der unterschiedlichen Arbeitsbelastungen in den Ressorts verworfen wurden.

Zuletzt hat die sozialdemokratische Einwohnerratsfraktion im März 2020 mit dem Postulat «Flexible Entschädigung für die Mitglieder des Gemeinderates» die Diskussion um die Löhne der Gemeinderäte wieder in Gang gebracht. Die SP scheiterte mit dem Vorstoss aber klar und das Postulat wurde mit einem Verhältnis von 22:6 Stimmen für nicht erheblich erklärt.

Entschädigung der nebenamtlichen Mitglieder nicht zeitgemäss

Nun hat die nicht parlamentarische Kommission die Meinung der Direktbetroffenen eingeholt. Wie mitgeteilt wird, steht der Gemeinderat voll und ganz hinter dem Siebner-Gremium und «es soll beibehalten werden», so die klare Haltung des Gemeinderates.

Hingegen sieht er bei den Entschädigungen Handlungsbedarf. Zwar sei den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten bewusst, dass es in jedem Ressort Zeiten gebe, in denen das 30-Prozent-Pensum für die Führung nicht ausreiche. Mehrbelastungen seien immer möglich und würden auch mit der Art und Weise zusammenhängen, wie jemand ein Amt ausführe, so die Haltung des Gesamtgremiums.

Die Entschädigung der nebenamtlichen Gemeinderatsmitglieder wird allerdings als nicht zeitgemäss erachtet. Diese stünden in einer eklatanten Diskrepanz zur Verantwortung der betreffenden Personen. Wie die nicht parlamentarische Kommission mitteilt, müsste die Initiative diesen Umstand zu ändern, allerdings vom Gemeinderat selber kommen. Auch sind allfällige Lohnanpassungen nicht Teil der Revision der Gemeindeordnung, sondern müssten ins Entschädigungsreglement aufgenommen werden.

Gegen Amtszeitbeschränkung, für Ausländerstimmrecht und Ombudsstelle

Bei der in Angriff genommenen Revision der Gemeindeordnung geht es einerseits darum, diese an das übergeordnete kantonale Recht anzupassen, und andererseits, veraltete oder mittlerweile falsche Bezeichnungen und Abschnitte zu eliminieren. Es gibt keine gesetzlichen Pflichten zur regelmässigen Überarbeitung einer Gemeindeordnung. Eine Gemeinde entscheidet von sich aus, wann die Notwendigkeit dafür besteht. Jene in Herisau stammt aus dem Jahr 2000.

Die nicht parlamentarische Kommission nahm ihre Arbeit im November auf. Sie nimmt Stellung zum Vorentwurf der Gemeinde und erstellt bis voraussichtlich April eine bereinigte Fassung. Bereits hat sie sich gegen eine Amtszeitbeschränkung und für die Schaffung einer Ombudsstelle als Anlauf- und Beratungsstelle ausgesprochen. Eine knappe Mehrheit befürwortet zudem das Ausländerstimm- und -wahlrecht auf kommunaler Ebene.