Fakultatives Referendum für Sondernutzungspläne erstmalig

Revision Baugesetz Signalwirkung befürchtet: Das fakultative Referendum für den Sondernutzungsplan in Speicher ist eine kantonale Premiere Gegen den Sondernutzungsplan des Projekts Unterdorf wurde das fakultative Referendum ergriffen. Die Möglichkeit zu diesem wurde mit der Revision des Baugesetzes geschaffen. Genutzt wurde es bislang jedoch nie. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Überbauungen wie diese in Wolfhalden dürften es künftig schwerer haben. Bild: APZ

Es ist eine neue Hürde, welche das Projekt Unterdorf in Speicher nehmen muss. 2014 kauft die Gemeinde das 16'000 Quadratmeter grosse Grundstück. Die Idee: Eine Genossenschaft baut 70 Wohneinheiten. Doch seit Beginn an gibt es Widerstand. Einsprachen blockieren die Realisierung. Und neuerdings wurde auch das fakultative Referendum gegen den Sondernutzungsplan ergriffen. Rund 300 Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern gingen bei der Gemeinde ein. Als Gründe für die geforderte Abstimmung gelten unter anderem, dass das Ortsbild durch die hohen Gebäude und deren Positionierung im Gelände gestört würde.

Paul König ist Gemeindepräsident von Speicher. Bild: PD

Es ist das erste Mal seit der Revision des kantonalen Baugesetzes, dass auf die dort festgehaltene Möglichkeit des Ergreifens eines fakultativen Referendums gegen einen Sondernutzungsplan zurückgegriffen wird. Speichers Gemeindepräsident Paul König befürchtet nun eine Signalwirkung für andere im Kanton.

«Der Bauherr geht fortan immer das Risiko ein, dass sein Bauvorhaben, obwohl es den gesetzlichen Bestimmungen entspricht, nicht gefallen könnte und somit an der Urne bachab geschickt wird.»

König spricht von einer «Willkür», einem «Lustprinzip», das fortan ermögliche, künftige Bauprojekte zu verunmöglichen. Die Balance der Interessen von Bauherren und Bevölkerung sei nicht mehr gegeben.

Sondernutzungsplanpflicht kann nicht umgangen werden

Ob ein Bauprojekt einem Sondernutzungsplan unterliegt, ist im Richtplan festgehalten. Über diesen wie auch die Zonenpläne hat die Bevölkerung abgestimmt. Die Sondernutzungsplanpflicht kann also nicht einfach umgangen werden. In ihr werden Gebäudevolumen, Grenzabstände oder auch die Ausgestaltung des Geländes definiert. In Speicher selbst sind aktuell fünf Bauprojekte in der Bewilligungsphase, welche einem Sondernutzungsplan unterstehen. Ein sechstes ist in Planung. Alle könnten mit einem fakultativen Referendum, für welches in der Mittelländer Gemeinde gerade mal 50 Unterschriften vonnöten sind, gestoppt werden.

Einführung war im Kantonsrat unumstritten

Gilgian Leuzinger war 21 Jahre lang Mitglied im Ausserrhoder Kantonsrat. Vergangenes Jahr trat er zurück. Bild: PD

Die Teilrevision des kantonalen Baugesetzes geht auf das Jahr 2016 zurück. Diskutiert wurden damals im Kantonsrat vor allem die Förderung zur Arealentwicklung wie auch die Limitierung der Beiträge zu Altbausanierungen. Die Einführung jenes fakultativen Referendums für Sondernutzungspläne war unumstritten. Einer, der damals Mitglied im Kantonsrat war und die Debatten hautnah mitverfolgt hat, ist Gilgian Leuzinger. Er ist Geschäftsführer der Wohnbaufirma Relesta AG in Zuzwil und weiss um die Auswirkungen der Einführung eines fakultativen Referendums für Sondernutzungspläne. Diese seien nämlich gar nicht so gravierend, wie man annimmt, sagt er.

«Eingeführt wurde es damals, um den Volkswillen nicht auszuhebeln», so Leuzinger. Zonenplan und Baureglement kommen regulär vors Volk. Mit einem Sondernutzungsplan ist eine Abweichung von der Regelbauweise zulässig. Somit können die Vorgaben in Zonenplan und Baureglement, über welche ja einst abgestimmt wurde, bis zu einem gewissen Grad umgangen werden.

«Das ist für unser Demokratieverständnis störend.»

Darum wurde ins Baugesetz die Möglichkeit eines fakultativen Referendums aufgenommen. Andere Kantone wie Appenzell Innerrhoden oder Thurgau hätten dieses ebenfalls auf Gesetzesstufe verankert.

Innere Verdichtung vorantreiben

Die Aufnahme im Ausserrhoder Baugesetz geht gemäss Lukas Gunzenreiner, Departementssekretär Bau und Volkswirtschaft, auf eine kantonale Initiative (Änderungsvorschlag Regierungsrat/Verwaltung) zurück. Die Änderung findet jedoch ihren Bezug im Bundesrecht. Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes wird die innere Verdichtung vorangetrieben. Das fakultative Referendum für Sondernutzungspläne soll die demokratische Mitbestimmung bei der Erneuerung eines bereits weitgehend überbauten Gebiets sichern und so zur Akzeptanz der Innenentwicklung in einer Gemeinde beitragen. In Kraft wurde das neue Baugesetz 2019 gesetzt.

Doch sorgt es nicht dafür, dass Bauprojekte nun einer subjektiven Einschätzung der Bürgerinnen und Bürger ausgesetzt sind? Das fakultative Referendum kann ja auch ergriffen werden, wenn das Projekt lediglich optisch missfällt. Leuzinger sagt:

«Das ist ein möglicher Nebeneffekt, obwohl in der Regel für Sondernutzungspläne eine hohe Qualität für die Architektur vorausgesetzt wird.»

Die Abstimmung über Sondernutzungspläne habe aber auch eine gute Seite. So sei ein positives Ja an der Urne eine Legitimation in späteren Verhandlungen, falls es zu Einsprachen kommt.

Teufen hat Erfahrung mit fakultativem Referendum bei Sondernutzungsplänen

Zwar ist der Fall in Speicher der erste, welcher auf die kantonale Gesetzgebung zurückgeht, doch ein Novum ist ein fakultatives Referendum für Sondernutzungspläne nicht. Teufen hatte dieses im lokalen Baureglement schon länger verankert. Dies, nachdem einzelne Bürgerinnen und Bürger nach der Abholzung des Thürerparks 2014 eine Initiative lancierten, welche eben jenes fakultative Referendum künftig verlangte. Der Gestaltungsplan Unteres Gremm, welches als Neugestaltung für das abgeholzte Gebiet vorgesehen war, wurde dann später an der Urne prompt bachab geschickt.

