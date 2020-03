Reute will Hauslieferdienst für Nahrungsmittel einrichten Aufgrund der Corona-Krise prüft der Gemeinderat Reute, ob ein Hauslieferdienst für Nahrungsmittel organisiert werden soll. Der Bedarf wird derzeit ermittelt. Astrid Zysset 19.03.2020, 17.51 Uhr

Der Gemeinderat Reute prüft aufgrund der Corona-Pandemie die Einführung eines Hauslieferdienstes für Nahrungsmittel. Das lässt sich einer Mitteilung entnehmen, die gestern verschickt wurde. Wer Bedarf an einem solchen Hauslieferdienst hat oder sich als Fahrerin oder Fahrer engagieren möchten, meldet dies der Gemeindekanzlei: gemeindekanzlei@reute.ar.ch Telefon 071 898 82 60

Weiter hat der Gemeinderat beschlossen, die Öffnungszeiten der Kanzlei zu reduzieren. Am Montag und Freitag ist der Schalter gemäss Mitteilung von 14 bis 16 Uhr geöffnet, am Mittwoch von 9 bis 11 Uhr. In der übrigen Zeit wird er geschlossen. Für Todesfälle ist ein Pikettdienst eingerichtet. (gk)