Rettung für das Hotelprojekt beim Heilbad Unterrechstein soll aus Übersee kommen

Die Park Residenz Appenzellerland AG mit Sitz in Grub AR plante neben dem Heilbad in Unterrechstein für 56 Millionen Franken ein Wellnesscenter mit medizinischer Ausrichtung. Das Projekt sah ein Wohnhaus und ein Hotel vor. Die Arbeiten für den Wohnkomplex waren 2008 gestartet und der Bau wurde nach kurzer Zeit fertiggestellt. Für das Hotel wird bis heute eine Finanzierung gesucht. Mehr noch: Das Projekt geriet in Schieflage. Das Unternehmen konnte seinen finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und hat seine Hypotheken nicht mehr bezahlt. Heute steht die AG mit rund 3,5 Millionen Franken bei der kreditgebenden Bank in der Kreide. Diese hat als Gläubigerin beim Betreibungsamt Appenzeller Vorderland eine Betreibung auf Grundpfandverwertung eingeleitet. Eine Zwangsversteigerung wurde auf vergangenen November angesetzt, dann aber abgesagt. (pd)