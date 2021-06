Kloster Wonnenstein: Kirche wird für 5 Millionen Franken saniert

Restauration «Eine finanzielle Grossaufgabe»: Für die Sanierung der Klosterkirche Wonnenstein ist der Trägerverein auf Spenden angewiesen Die Kirche des Klosters Wonnenstein in Niederteufen soll für fünf Millionen Franken restauriert werden. Seit drei Jahren arbeitet der Trägerverein, der das Kloster verwaltet, an der Planung und Vorbereitung. Nun hat er die Baubewilligung erhalten. Eine Herausforderung ist die Finanzierung. Claudio Weder 05.06.2021, 05.00 Uhr

Das Kloster Wonnenstein bei Niederteufen ist eine Innerrhoder Exklave: Das Gebiet innerhalb der Klostermauern gehört zum Bezirk Schlatt-Haslen (AI), das Gebiet ausserhalb der Mauern zur Gemeinde Teufen (AR). Bild: PD

100 Jahre ist es her, seit die Kirche des Kapuzinerinnenklosters Wonnenstein zum letzten Mal restauriert wurde. «Das war damals eine gröbere Sache», sagt Andreas Brändle, Vorstandsmitglied des Trägervereins, der das Kloster unterstützt (siehe Infobox). Seit 2018 arbeitet der Verein an der Planung und Vorbereitung für eine umfassende Kirchenrestaurierung. Nun hat er die Baubewilligung dafür erhalten.

«Die Kirche ist in hohem Masse restaurationsbedürftig», sagt Brändle. Das Alter mache ihr zu schaffen. In den vergangenen hundert Jahren habe sich vieles verändert, gerade hinsichtlich der Technik:

«Die Heizung ist mittlerweile veraltet und hat die Wände mit einer dunklen Patina überzogen.»

Im Zuge der Kirchensanierung soll zum einen die Technik modernisiert werden. Aber nicht nur das. Auch die Bausubstanz soll aufgefrischt werden. So wird etwa der Bereich des Chorgestühls eine Aufwertung erhalten. Zudem wird der Hochaltar «zweiseitig» gestaltet, die Rückseite zum Chor mit einer Holzverkleidung versehen.

Im Weiteren sind auch an den wertvollen Objekten Restaurationsarbeiten vorgesehen. Die Fenster müssen teilweise repariert werden, weil sie beschädigt sind. Nicht zuletzt wird auch die aus dem Jahr 1716 stammende Orgel einer umfassenden Restaurierung und Optimierung unterzogen.

Arbeiten dauern drei Jahre

Die geplante Restaurierung orientiert sich gemäss Brändle am Zustand von 1900 sowie den heutigen und künftigen Anforderungen an eine offene Kirche. Die Arbeiten erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege Appenzell Innerrhoden und zahlreichen Fachexperten.

Das Vorhaben ist zeit-, aber vor allem kostenintensiv: Knapp fünf Millionen Franken kostet die Restauration. Brändle sagt:

«Das ist eine finanzielle Grossaufgabe, welche unsere Möglichkeiten bei weitem übersteigt.»

Aus diesem Grund startete der Verein in diesem Frühjahr eine umfangreiche Spendenaktion. Diese läuft über vier Jahre. Brändle ist optimistisch, dass die Spendensammlung bald genügend fortgeschritten sein wird, sodass die fast dreijährigen Arbeiten gestartet werden können. «Wir rechnen, dass dies im Frühling 2022 der Fall sein wird.» Läuft alles nach Plan, könnte die neu renovierte Kirche im Jahr 2025 eingeweiht werden.

800 Jahre bewegte Geschichte Die Anfänge des Klosters Wonnenstein gehen ins 13. Jahrhundert zurück. In den 800 Jahren bewegter Geschichte überlebte das Kloster manchen Sturm, etwa die Reformation oder eine pestartige Krankheit 1629. Von Wonnenstein aus wurde 1851 das Kloster Leiden Christi in Jakobsbad gegründet. Zudem unterstützte es personell im Lauf der Geschichte zahlreiche weitere Kapuzinerinnenklöster der Schweiz. Die heutigen Klostergebäude wurden gegen Ende des 17. Jahrhunderts errichtet. Am meisten Schwestern gehörten im Jahr 1938 zum Kloster, 47 an der Zahl. Doch war dies auch der Anfang vom Niedergang. Nach 1964 hatte die Klostergemeinschaft keinen Neuzugang mehr. Derzeit lebt noch eine Schwester im Kloster. 2014 wandelten die letzten Schwestern das Kloster in einen Verein um und zogen die Altherren der St.Galler Studentenverbindung Bodania zu ihrer Unterstützung bei. Das Ziel des Vereins ist der Erhalt der gesamten Klosteranlage und ihre Bereithaltung als Lebens- und Arbeitsraum, auch für eine neue Gemeinschaft. (pd)

Künftig sollen Konzerte in der Kirche stattfinden

Das Kloster Wonnenstein ist ein bedeutendes Ostschweizer Kulturgut und ein wichtiger Teil der Ostschweizer Geschichte. Es verbindet die beiden Appenzeller Kantone: Die Klosterbauten gehören zu Innerrhoden, die dazugehörige Landwirtschaft zu Ausserrhoden.

Das verbindende Element des Klosters soll in Zukunft noch weiter betont werden, sagt Brändle. Das Kloster befindet sich zurzeit in einer Phase der Neuausrichtung. Im Zuge derer sollen historische, religiöse und gesellschaftliche Grenzen überbrückt und Gegensätze aufgelöst werden. Die Kirche bleibt eine katholische Kirche. Dennoch soll sie in Zukunft der ganzen Bevölkerung zur Verfügung stehen – insbesondere auch für kulturelle Veranstaltungen. Brändle denkt hierbei etwa an Orgel- oder Chorkonzerte.

Die Klosterkirche wurde zum letzten Mal vor hundert Jahren renoviert. Bild: PD

In Zukunft schwebt dem Trägerverein zudem vor, die frühere Klosterschenke wieder zu eröffnen. Gleichzeitig soll das kleine Appenzeller Häuschen ausserhalb der Klostermauer restauriert und wieder bewohnbar gemacht werden. Aktuell ist dazu eine Machbarkeitsstudie in Arbeit.

Letztlich ist es dem Klosterverein ein grosses Anliegen, dass im Kloster weiter gelebt wird. «Wonnenstein soll kein Kongresshaus oder Hotel werden», sagt Brändle. Aber er würde sich wünschen, dass wieder eine Gemeinschaft ins Kloster einzieht.

«Seit es das Kloster gibt, wurde darin gelebt, gearbeitet und gebetet. Diesen Grundsatz wollen wir auch in Zukunft pflegen.»

Wichtig sei im Zuge dieser Neuausrichtung der Kontakt zur Bevölkerung, sagt Brändle. Der Verein wolle die Pläne für die Zukunft des Klosters transparent machen, damit darüber auch diskutiert werden könne.

«Denn die Zukunft des Klosters Wonnenstein interessiert viele Menschen.»