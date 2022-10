Ressourcen umverteilen Herisau ist nicht mehr «Alpenstadt»: Der Fokus liegt künftig auf der eigenen Standortförderung 2003 wurde die Gemeinde zur «Alpenstadt des Jahres» gekürt. Genutzt wurde das Label in den vergangenen Jahren nicht. Die Ressourcen sollen nun gebündelt und in eine eigene Standortförderung investiert werden. Erste Massnahmen wurden bereits umgesetzt. Ramona Koller 25.10.2022, 12.00 Uhr

Herisau investiert Ressourcen in die Standortförderung. Bild: Ralph Ribi

Während den meisten bekannt ist, dass die Gemeinde Herisau das Label Energiestadt trägt, wissen nur die wenigsten, dass die Gemeinde 2003 zur Alpenstadt des Jahres gekürt wurde. Während in den ersten Jahren nach der Auszeichnung noch mit dem Titel geworben wurde, ist dieser in den letzten Jahren nicht mehr wahrnehmbar gewesen. Dies bestätigt auch Glen Aggeler, zuständiger Gemeinderat für das Ressort Volkswirtschaft. Die Gemeinde Herisau hat sich nun dazu entschieden, aus dem Verein auszutreten und die Ressourcen für eine eigene Standortförderung zu nutzen.

Gemäss Aggeler hätten sich die Exekutivmitglieder, die sich vor 2003 für die Teilnahme von Herisau am internationalen Wettbewerb entschieden haben, einen regen Austausch mit den anderen Alpenstädten erhofft. Diese sind beispielsweise in Frankreich, Italien, Österreich oder auch Slowenien angesiedelt. «Der Austausch erfolgte in Konferenzen. Diese erbringen heute nicht mehr den gewünschten Nutzen», erklärt Aggeler.

2003 wurde Herisau zur Alpenstadt gekürt. Mit dem Label geworben wurde nur kurzzeitig, Bild: Archiv

Keine Identifikation mit dem Label

«Zu Beginn gab es noch Veranstaltungen unter dem Label und eine Zeit lang wurde es im Briefkopf erwähnt», erinnert sich Aggeler. In der Schweiz gibt es zwei Gemeinden, die den Titel Alpenstadt des Jahres tragen. Herisau und Brig-Glis (2008) im Wallis. In Herisau denkt man bei Alpen vor allem an den Alpstein. Brig-Glis wirbt auf seiner Website mit dem Label der Alpenstadt und verspricht:

«In weniger als zwei Stunden sind unsere Gäste in Zermatt, Chamonix, Stresa oder Interlaken.»

Die Identifikation mit dem Label sei in Herisau nicht vergleichbar mit jener in Brig-Glis, sagt Aggeler. «Im Gegensatz zum Label Energiestadt. Das trägt eher zur Standortförderung bei und hat auch eine andere Gewichtung, da wir regelmässig reauditiert werden.» Der Austritt aus dem Verein «Alpenstadt des Jahres» sei deshalb die richtige Entscheidung.

Herisaus Position in der Agglomeration stärken

Die freigewordenen Mittel sollen nun in die Stärkung einer eigenen Standortförderung investiert werden. Derzeit wird zuhanden des Gemeinderates ein Konzept erarbeitet, das aufzeigen soll, wie eine künftige Standortförderung aussehen könnte. Bei einer Zustimmung des Gemeinderates soll dem Einwohnerrat in einem zweiten Schritt eine Vorlage hinsichtlich einer auf Herisau zugeschnittenen Standortförderung unterbreitet werden. Für die Administration dieser Arbeiten wurde im Ressort Volkswirtschaft eine befristete Stelle in einem 10-Prozent-Pensum geschaffen. Die Stelle, erste Massnahmen und die Versuchsphase wurden vom Gemeinderat im Mai dieses Jahres bewilligt. Die Mittel dafür waren im Voranschlag 2022 eingestellt.

Man müsse die Position in der Agglomeration stärken, ist sich Aggeler sicher und nennt als Beispiel die Rosenstadt Bischofszell. Die Stadt nutzt den Namen beispielsweise für diverse Veranstaltungen und den Tourismus. Aggeler erklärt:

Glen Aggeler, Gemeinderat Herisau. Bild: PD

«Wir planen in Herisau etwas Ähnliches wie Bischofszell mit der Rosenstadt. Kommenden Frühling wollen wir weitere Massnahmen umsetzen.»

Bereits wurde eine Spurgruppe unter Beteiligung von Gemeinde, Gewerbeverein und Stiftung Dorfbild eingesetzt, die diverse Massnahmen erarbeitet und teilweise umgesetzt hat. So hat sie beispielsweise die Gründung der Gassenvereinigung Oberdorfstrasse und der Gossauerstrasse angestossen, welche unter anderem Ideen für eine Belebung der Strasse entwickelt. «Ein Ziel ist auch das ‹Wir-Gefühl› zu stärken und die Herisauerinnen und Herisauer für die schönen Orte im Dorf zu sensibilisieren», erklärt Aggeler. Dazu gehöre beispielsweise auch, den Wochenmarkt noch attraktiver zu gestalten. «Wir wollen gemeinsam das Zentrum entwickeln und unsere schöne Orte hervorheben», so Aggeler. Die Belebung des Zentrums, dessen Entwicklung sowie auch die Standortförderung sind zudem aktuelle Legislaturziele des Gemeinderates.