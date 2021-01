reportage «Wegen der Tierliebe allein sollte man nicht Tierarzt werden»: Unterwegs mit einem Fachtierarzt für Wiederkäuer im Appenzellerland In Appenzell wurde eine neue Gross- und Nutztierpraxis eröffnet. Wie die Inhaber Sven Meyer und Miriam Aeschbacher die Startphase meistern und was es als Fachtierarzt für Wiederkäuer zu tun gibt, zeigt eine Reportage. Lea Sager 14.01.2021, 05.00 Uhr

Es ist acht Uhr morgens und Sven Meyer, Fachtierarzt für Wiederkäuer, sitzt vor dem Computer in der Tierarztpraxis Marwees, die er vor einigen Monaten zusammen mit seiner Frau Miriam Aeschbacher eröffnet hat. Das Praxisgebiet umfasst das Appenzellerland sowie den Kanton St.Gallen. Aber auch Einsätze in den Kantonen Graubünden und Uri gehören zum Alltag des Fachtierarztes und seinem Team.

Bereits zweimal hat das Telefon geklingelt. Sven Meyer berechnet gerade die Menge an Entwurmungsmittel anhand des Gewichts für knapp 70 Schweine. Anschliessend beklebt Miriam Aeschbacher die bestellte Menge des weissen Pulvers mit den nötigen Etiketten. Die Berechnung und die Verabreichung werden genau dokumentiert. Schnell noch das Rezept ausdrucken und dann geht es schon zum ersten Kunden. Obwohl sich die Tierarztpraxis im Hoferbad 4 in Appenzell noch in der Startphase befindet, scheint es, als würde es schon immer so laufen.

Als Erstes steht eine künstliche Besamung einer Kuh auf dem Tagesplan. Wie auf den meisten Höfen wird der Grosstierarzt schon bei der Anfahrt vom Bläss begrüsst. Die künstliche Besamung von Kühen und Rindern gehört zu seinen alltäglichen Aufgaben. Lange nicht jeder Betrieb habe einen eigenen Stier, da dessen Haltung nicht nur mit Risiken verbunden sei, sondern auch Platz und Aufwand beanspruche, erklärt Sven Meyer und lacht:

«Es ist jedoch auch lang nicht jeder Stier gefährlich. Ich kenne einen, der genauso verschmust ist wie ein Büsi.»

Die künstliche Besamung ist ein schneller Eingriff und innert fünf Minuten erledigt. Bild: Lea Sager

Die künstliche Besamung habe sich seit Jahrzehnten gut bewährt. So könne die Übertragung von Krankheiten verhindert und ein grösserer Zuchtfortschritt erlangt werden. Die Samen werden dem Tierarzt von der Firma «Swissgenetics» geliefert und müssen in flüssigem Stickstoff aufbewahrt werden. Gekonnt setzt er sie mit einem dünnen Stab direkt in die Gebärmutter ein. Noch ein kurzer Eintrag ins Zuchtbuch und weiter geht es direkt zur nächsten Patientin.

Alles wird sorgfältig dokumentiert. Bild: Lea Sager

Eine Milchprobe zur Untersuchung

Einem Bauern ist aufgefallen, dass sein trächtiges Rind Rösli nicht richtig frisst und aufgrund geschwollener Sprunggelenke lahmt. Er lässt zur Sicherheit den Tierarzt kommen. Im Stall angekommen, sind die Gelenke geschwollener als erwartet. Zudem hat Rösli Fieber. Der Tierarzt verabreicht ihr ein Schmerzmittel. Eine Milchprobe soll Klarheit schaffen.

Doch als aus dem Euter nur eine dickflüssige und stinkende weisse Masse kommt, ist der Fall schon fast klar: Rösli hat eitrig-abszedierende Mastitis, eine Euterentzündung, dem ein schwer zu behandelnder Erreger zu Grunde liegt. Sven Meyer nimmt die Milchprobe zur Untersuchung mit in seine Praxis. Viel Hoffnung kann er dem Bauern jedoch nicht machen. Das betroffene Euterviertel wird wohl absterben.

Zwischen den Bauern und dem Tierarzt ist ein grosses Vertrauen zu verspüren. Dabei steht der respektvolle Umgang mit den Tieren im Vordergrund. Sven Meyer liegen Tiere sehr am Herzen. Für ihn ist jedoch klar:

«Wegen der Tierliebe allein sollte man nicht Tierarzt werden. Es braucht definitiv auch Faszination an der Medizin und Freude und Verständnis für die Landwirtschaft.»

Miriam Aeschbacher streicht die Milchprobe nach genauen Vorgaben auf die Kulturplatte. Bild: Lea Sager

Zahnarzt für Pferde

Zurück in der Tierarztpraxis wird die Milchprobe auf einer Blutagarplatte ausgestrichen und gegen verschiedene Antibiotika getestet. Bald wird sich der Erreger vermehrt und auf dem Nährboden ausgebreitet haben. In einem zweiten Schritt wird ein Antibiogramm erstellt. Spricht eines der Medikamente auf das Bakterium an, stirbt es ab und es bildet sich ein sichtbarer Ring auf der Platte. Damit kann womöglich ein wirksames Mittel für Rösli gefunden werden.

Ganz ohne Antibiotika wird es wohl nicht gehen. Sven Meyer ist jedoch sparsam, wenn es um die Verabreichung dieses effektiven Bakterientöters geht, der gewisse Risiken mit sich bringt. Die Tierarztpraxis Marwees ist deshalb auch mit alternativen Heilmitteln ausgerüstet. Sven Meyer sagt:

«In der Tier- wie auch in der Humanmedizin wurden Antibiotika oft übermässig oder falsch eingesetzt. Das gilt es zu vermeiden.»

Sven Meyer hat sich zusätzlich zu seiner Spezialisierung auf Wiederkäuer zum Pferdezahnmediziner weitergebildet. Da er einer der einzigen Tierärzte in der Region ist, die Zahnbehandlungen bei Pferden anbieten, gehören auch diese zur Routine.

Die Zahnbehandlungsinstrumente eingeladen, geht es auf zum nächsten Stall. Dort wartet eine zehnjährige Stute auf den Tierarzt. Jeder Art von Behandlung bei Pferden gehe ein kurzer Allgemeinuntersuch voraus, erklärt der Pferdezahnarzt und hört als Erstes den Herzschlag der Stute ab. In freier Wildbahn würden Pferde täglich 16 Stunden allein mit Fressen verbringen, um die Zähne abzunutzen, die jährlich etwa drei Millimeter nachwachsen.

In der modernen Pferdehaltung sei dies anders und die Menge und Art des Futters reiche nicht immer aus, die Zähne daran zu hindern, ineinander zu verhaken. Diese sogenannten Zahnspitzen müssen von Zeit zu Zeit entfernt werden, damit sie das Pferd nicht beim Fressen beeinträchtigen. Sven Meyer erklärt: «Bei jungen Pferden, die noch im Zahnwechsel sind, empfiehlt sich eine jährliche Kontrolle, weil die Milchzähne manchmal festsitzen. Bei Erwachsenen kann die Zahnbehandlung gut auch alle zwei Jahre oder nach Bedarf stattfinden.»

Vor der Zahnbehandlung muss das Maul ausgespült werden. Bild: Lea Sager

Intaktes Gebiss ist wichtig

Sven Meyer verabreicht der Stute ein Beruhigungsmittel, bevor er ihr das Maulgatter einsetzt, das dazu dient, das Maul offen zu halten. Das Gatter ist mit einem Strich am Türrahmen befestigt, damit er den Kopf in die richtige Position für die Untersuchung bringen kann. Vor der Behandlung spült der Tierarzt das Pferdemaul mit Wasser aus, bis keine Futterreste mehr an den Zähnen kleben.

Das Gebiss sehe gut aus, teilt er dem Pferdebesitzer mit. Nur die Kanten müssen korrigiert werden, meint er beim Ertasten der Zähne. Sie seien von der Abnutzung messerscharf geworden und könnten die Zunge und Backenschleimhaut verletzen. Mit feinen elektrischen Maschinen raspelt Meyer die Kanten der Zähne ab. Die Geräusche sind vergleichbar wie bei einem Humanzahnarzt, nur die Dimensionen sind etwas anders.

Zuletzt testet der Tierarzt die gegenseitige Verschiebung des Gebisses. Sie hat einen direkten Einfluss auf die Gangmechanik eines Pferdes. Läuft ein Pferd zum Beispiel am Zügel, verschieben sich Ober- und Unterkiefer gegeneinander. Verhakt sich das Gebiss jedoch ineinander, wird das Pferd blockiert. Umso wichtiger ist ein intaktes Gebiss.

Mit einer elektrischen Feile raspelt der Tierarzt die zwischen 36 und 44 Zähne der Stute. Bild: Lea Sager

Umzug geplant

Anschliessend geht es zurück in die Praxis. Eine Kundin hat gerade ihre Bestellung abgeholt. Man könnte denken, dass es immer so durchgeplant läuft. Der Alltag eines Tierarztes sei jedoch schwierig zu planen, meint Miriam Aeschbacher, die während der Tour in der Praxis blieb, das Telefon hütete und Kunden bediente. Sie erklärt:

«Es gibt Tage, an denen weniger läuft und andere, an denen alles auf einmal kommt.»

Die Tierarztpraxis Marwees zählt derzeit vier Angestellte. Die Hauptverantwortung hat Sven Meyer inne. Am Südrand des Schwarzwaldes aufgewachsen, absolvierte er das Veterinärmedizinstudium in Berlin und Zürich, arbeitete ab 2002 als Nutztierchirurg am Tierspital in Zürich und lebt seit 2005 in Appenzell. Im Moment ist er sieben Tage die Woche für Notfälle erreichbar und das 24 Stunden am Tag. Er sagt:

«Wenn man sich selbstständig macht, darf man das wörtlich nehmen.»

Bis zum letzten Jahr war er, mit einem zweieinhalbjährigen Unterbruch im Kanton Uri, in der Grosstier- und Kleintierpraxis Mittelholzer in Appenzell tätig. Seit er selbstständig ist, habe sich vieles verändert. Nicht nur die Freizeit sei bedeutend weniger geworden, sondern die administrativen und organisatorischen Aufgaben haben enorm zugenommen. «Ich bin manchmal froh, wenn ich ins Auto steigen und zu einem Patienten fahren kann, dann habe ich meine Ruhe vom Papierkrieg im Büro», sagt er und schmunzelt. Dennoch sei es ihm sehr wichtig, auch Zeit für die Familie und den 4-jährigen Sohn zu haben.

Die Zukunft der Praxis wird in einer neuen Liegenschaft liegen, da das Gebäude, in dem sich die Praxis befindet, abgerissen werden wird. Ein Operationstisch und Untersuchungs- und Operationsstand für Kühe wurde bereits angeschafft. Auch für die Grundversorgung von Kleintieren ist die Praxis ausgestattet. An Ideen und Plänen fehlt es dem Team der Tierarztpraxis Marwees nicht.