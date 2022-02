Leben und arbeiten an der Alpsteinstrasse in Herisau

Reportage aus herisau «Samstags und sonntags ist es eine Katastrophe»: So lebt und geschäftet es sich an der vielbefahrenen Alpsteinstrasse Der Appenzeller Autobahnzubringer und damit die Umfahrungsstrasse von Herisau sind seit den 1950er-Jahren ein heiss diskutiertes Thema. Vor kurzem beschloss der Bundesrat, das Projekt abermals auf die Seite zu schieben. Doch wie ist es für die Geschäfte und Anwohnerschaft, an einer so befahrenen Strasse zu leben und zu arbeiten? Dies zeigt eine Reportage. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Zu Stosszeiten ist Stau an der Alpsteinstrasse meistens unumgänglich. Bild: Viviana Troccoli

Benzingeruch steigt einem in die Nase, sobald man sich der Hauptstrasse nähert. Der Lärm, der vorhin vom Parkplatz her nur dumpf zu vernehmen war, wird immer lauter. Nur noch ein letztes Gebäude muss umgangen werden, dann steht man auch schon mitten im Getümmel. Ein kalter Wind fegt durch die Strasse. Motorengeräusche dröhnen einem in den Ohren.

Eine Blechbüchse nach der anderen reiht sich in einer Kolonne auf, ihre metallenen Hüllen glitzern silbern in der untergehenden Sonne. Fussgänger eilen gestresst an den stehenden Autos vorbei, um noch den Bus zu erwischen, der bereits mit blinkenden Lichtern versucht, von der Haltestelle Lederbach wieder in die vollbefahrene Strasse einzubiegen. In der Ferne bellt ein Hund, johlende Kinder vergnügen sich auf dem Spielplatz des Schulhauses Wilen, bevor sie wieder zurück ins Haus gerufen werden. Alles wirkt hektisch, die Gesichter der im Stau stehenden Autofahrerinnen und -fahrer sprechen Bände. Sie sind müde von der Arbeit, möchten nur noch schleunigst nach Hause.

Hanspeter Kessler, Ex-Präsident des Quartiervereins Säge. Bild: Viviana Troccoli

Es ist halb fünf Uhr nachmittags, der Feierabendverkehr an der Alpsteinstrasse in Herisau erreicht bald seinen Höhepunkt. Seit den 1950er-Jahren sei das Problem der Verkehrsüberlastung Diskussionsgegenstand der Herisauer Bevölkerung, erklärt Ex-Präsident des Quartiervereins Säge, Hanspeter Kessler, in einem darauffolgenden Gespräch über die Alpsteinstrasse.

Zwischen Gewinnern und Verlierern

Nach dem Überqueren der grün gewordenen Ampel und zwei Schritte weiter trifft man auf das Haus zweier Anwohner der Alpsteinstrasse. Das ältere Ehepaar, das gerne anonym bleiben möchte, lebt schon seit 45 Jahren in seinem Haus direkt an der Strasse. Im Wohnzimmer ist der Fernseher eingeschaltet. Doch der Lärm des Verkehrs – welcher durch die offenen Fenster dringt – übertönt die laufende Tagesschaumeldung. «Samstags und sonntags ist es eine Katastrophe», erzählt der Ehemann kopfschüttelnd. Sie seien froh, dass ihr Schlafzimmer sich auf der anderen Seite des Hauses befindet und der Lärm dort kaum zu hören ist.

«Unsere Ausfahrt ist unübersichtlich und man wartet lange, um in die Hauptstrasse einbiegen zu können», fügt der Ehemann hinzu. Unfälle mit Fussgängern und Velofahrerinnen und -fahrern könne er immer wieder beobachten, meint er.

In Fussdistanz befindet sich der nächste Anhaltspunkt: die Coop-Tankstelle gleich ums Eck. Die Kurve ist eng, es ist keine weisse Mittellinie eingezeichnet. Busse und Lastwagen nehmen mehr als die Hälfte des vorhandenen Platzes ein.

Die engen Kurven erfordern gekonntes Manövrieren und besondere Rücksicht auf den Gegenverkehr. Bild: Viviana Troccoli

Die Geschäftsführerin Marina Ponjavic erklärt, dass die Tankstelle bereits seit 13 Jahren von dem regen Verkehr der Alpsteinstrasse profitiert. Sie erzählt mit einem Lächeln auf den Lippen:

Marina Ponjavic, Geschäftsführerin der Coop-Tankstelle an der Alpsteinstrasse. Bild: Viviana Troccoli

«Die befahrene Strasse gibt der Umgebung mehr Leben.»

Unter der Woche sind dort vorwiegend Leute aus der Region anzutreffen, am Wochenende ist die Tankstelle dagegen noch der letzte Halt für viele Tagestouristen, bevor es in den Alpstein geht. Die umstrittene Umfahrungsstrasse von Herisau würde der Tankstelle durch die wegfallenden auswärtigen Kunden Umsatzverluste bringen. Die Folgen seien Ponjavic bekannt und sie zeigt dafür Verständnis: «Die Leute wollen eben schnell an ihr Ziel kommen.»

Statistiken von Hanspeter Kessler zeigen, dass das Verkehrsaufkommen aus zwei Dritteln Durchgangsverkehr und einem Drittel eigengemachten Verkehr besteht. Die beträchtliche Summe von bis zu 25’000 Fahrzeugen pro Tag würde dabei die Strasse hoch- und hinunterfahren. «Eine Umfahrung würde uns viel bringen», erklärt er. Laut Kessler könnte das Verkehrsaufkommen auf der Alpsteinstrasse so um etwa 50 Prozent entlastet werden.

Nach wenigen Gehminuten erreicht man das chinesische Restaurant Lotusblume, welches seit 2017 von Jela Wong und ihrem Mann Hon Lam Wong geführt wird. Für die Besitzer ist das Restaurant sowohl Arbeits- als auch Wohnort. Die guten öffentlichen Verkehrsanbindungen und die Sichtbarkeit an der Strasse haben sie schliesslich vor fünf Jahren davon überzeugt, ihr Restaurant hier zu eröffnen. Sie zählen dabei auf die Treue ihrer Stammkundschaft. «Ab und zu kommen auch Passanten», erklärt Wong. Die Umfahrungsstrasse würde ihres Erachtens für die Kundschaft des Betriebes kein Problem darstellen. Der jetzige Verkehrslärm stört sie und die Gäste wenig. Denn sobald fröhlich plaudernde Kundinnen und Kunden die Tische füllen und die chinesischen Köstlichkeiten geniessen, würde der Lärm des Verkehrs übertönt werden.

Nicht weit davon entfernt, an der Kreuzung zum Langelenquartier, befindet sich das von der Strasse leicht zurückversetzte Haus von Margrit Geel und ihrem Mann Benedikt. Vor 28 Jahren ist sie von Andermatt (UR) hierhergezogen und bereits damals ist ihr die verschmutzte Luft durch den ständigen Stau aufgefallen. «Ich habe zwar den Führerschein, aber fahre schon lange kein Auto mehr», erklärt sie. Sie bewege sich hauptsächlich mit dem öffentlichen Verkehr. «Ich könnte wahrscheinlich nicht mehr Auto fahren», fügt sie lachend hinzu. Sie fände es toll, wenn mehr Leute auf den ÖV umsteigen würden, daher spreche ihr die Meinung des VCS (Verkehrs-Club der Schweiz) – den Verkehr zu reduzieren – geradezu aus dem Herzen.

Auf die Stammkundschaft ist Verlass

Die letzte Etappe ist das Schuh- und Outdoorgeschäft zubischuhe.ch AG. Das moderne Gebäude hebt sich mit seiner kupferfarbenen Umhüllung und stattlichen Grösse deutlich von den umliegenden Häusern ab.

Thomas Zuberbühler, Geschäftsführer und Mitinhaber des Schuh- und Outdoorgeschäfts zubischuhe.ch AG. Bild: Samuel Gafafer

Der Familienbetrieb war bis 1991 bereits an der Alpsteinstrasse aufzufinden. Und dann wieder mit dem letzten Neubau im Jahre 2013. Thomas Zuberbühler, Geschäftsführer und Mitinhaber des Unternehmens, erzählt auf Anfrage:

«Das grosse Verkehrsaufkommen hat ursprünglich den Ausschlag gegeben, hier ein Geschäft überhaupt aufzubauen.»

Viele Besucherinnen und Besucher würden einen Ausflug ins Appenzellerland mit einem Besuch in ihrem Geschäft verbinden, so Zuberbühler. Auch sein Geschäft vertraut auf Stammkundschaft. Es gäbe aber auch Leute, die, statt im Stau zu stehen, den Blinker setzen und kurz im Laden vorbeikommen. Als an der Alpsteinstrasse aufgewachsene Person wisse er, dass eine Verteilung des Verkehrs durch etwa den Appenzeller Autobahnzubringer nötig wäre. «Da sind zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen», das Herz eines gebürtigen Herisauers und das eines ambitionierten Unternehmers.

Der Stau bahnt sich fort bis ans Ende der Alpsteinstrasse, die wiederum in die Herisauerstrasse übergeht und sich schlussendlich durch eine Verzweigung aufspaltet. Dort taucht ein weiteres Problem auf: die Bahnüberquerung, welche zur Verlangsamung des Verkehrs beiträgt.

Laut Hanspeter Kessler würde die Alpsteinstrasse drei Hauptprobleme auferlegen: Strassenlärm, Luftverschmutzung und die Gefahren der Strasse für Velofahrerinnen und -fahrer, Fussgänger und Kinder. Eine Umfahrung würde die hiesige Lebensqualität erheblich erhöhen. «Ich wäre wahnsinnig froh, wenn der Bundesrat das Projekt vorziehen könnte», sagt Kessler. Er meint zum Schluss:

«Es ist wichtig, dass die Ostschweiz jetzt zusammenhält.»

