Reportage Mit einem blauen Auge davongekommen: So trotzt die Säntis-Schwebebahn AG der Coronapandemie Auf dem Hausberg der Inner- und Ausserrhoder sinkt seit Januar die Zahl der Tagestouristen. Das Hotel auf der Schwägalp bleibt hingegen auch in der Nebensaison verhältnismässig gut ausgelastet. Das Unternehmen hofft trotzdem auf eine baldige Rückkehr zur Normalität und das, vor allem seitens der Gastronomie. Lilli Schreiber 05.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zutritt zur Sonnenterrasse des Hotels auf der Schwägalp bleibt aktuell nur Hotelgästen vorbehalten. Bild: Lilli Schreiber

An diesem Montagabend ist der Speisesaal des Hotels auf der Schwägalp mässig gefüllt. Überraschend, denn tagsüber sieht das anders aus. Alle, die hier dinieren, verbringen auch gleich die Nacht auf der Schwägalp – sie sind Hotelgäste und nur ihnen ist der Zugang zu Terrasse und Restaurant gestattet.

Den Tagestouristen gibt es seit Mitte Dezember, zumindest im Restaurant und auf der Terrasse des Hotels, nicht mehr. Vereinzelt lässt er sich trotzdem auf der Schwägalp blicken, um die Bahn auf den Säntis-Gipfel zu nehmen oder Gebrauch vom Take-away-Angebot des Hotels zu machen – immerhin.

Aussenansicht «Säntis - das Hotel». Die Talstation der Säntis-Seilbahn ist direkt an das Hotel angeschlossen. Der Speisesaal des Säntis Hotels ist aktuell nur für Hotelgäste geöffnet. Ab Montag, 1. März, sind auch die beiden Souvenirshops der Säntis-Seilbahn-AG wieder geöffnet. Bei guten Wetterverhältnissen ist die Sicht über weite Teile der Alpen frei. Das alte Säntis Berggasthaus bietet aktuell auch Take Away an. Blick auf die Wetterwarte des Säntis. Auch auf dem Säntis taut es langsam. Das neue Restaurant «Säntisgipfel» bleibt weiterhin geschlossen. Ein Take Away-Angebot besteht. Erlebniswelt auf dem Säntis: Dauerausstellung «Säntis - der Wetterberg». «Säntis - die Eiswelt» ergänzt die Erlebniswelt auf dem Säntis um eine weitere Dauerausstellung. Pro Fahrt bietet die Säntis-Seilbahn, unter normalen Umständen, Platz für 85 Passagiere. Die Schwägalp am Fusse des Säntis. Talstation der Säntis-Schwebebahnen auf der Schwägalp.

Das Restaurant des Hotels wäre unter normalen Umständen, sicherlich auch an diesem sonnigen Montag, Anfang März, mit Ausflüglern gefüllt gewesen. Nun tummeln sich lediglich einige Hotelgäste in dem weitläufigen Räumlichkeiten des Restaurants. Laut Nicole Manser, die gerade ihre Gäste im Restaurant bedient, gewöhne man sich allerdings nie an die halbleeren Speisesäle. «Da gibt es auch nichts zu gewöhnen», sagt die 20-Jährige, denn die aktuelle Situation sei nur vorübergehend.

Nicole Manser arbeitet im Service auf dem Säntis-Gipfel. Bild: Lilli Schreiber

Die anfängliche Entschleunigung durch die Pandemie habe ihr gutgetan, so Manser. Nun sei damit genug und langsam könnten ihrer Meinung nach auch die Restaurants auf der Schwägalp und dem Gipfel wieder für externe Gäste öffnen. «Ich arbeite normalerweise auch auf dem Säntis-Gipfel und nicht hier auf der Schwägalp. Vielleicht vermisse ich den ganzen Trubel auch deswegen», sie lacht.

Mehr als eine Krise überstanden

An den gesunkenen Besucherzahlen gemessen, hat man im Hotel auf der Schwägalp eine ähnliche Situation schon einmal erlebt, als Anfang 2019 eine Lawine in die Talstation krachte und Teile des Hotels verschüttete. Das teilt Remo Brülisauer, Leiter der Hotellerie und Gastronomie, mit, während sein Blick dabei nachdenklich über die leeren Tische in seinem Restaurant wandert. Trotzdem, sein Hotel bleibe auch in der Coronakrise stets gut besucht. Stadthotels hätten es da deutlich schwieriger.

Der 36-jährige Hotelier spricht von einer regelrechten Flucht in die Natur, als er erklärt, dass Menschen gerade während des Lockdowns raus aus der Stadt wollen und Zuflucht in der Natur suchen. Davon profitiere man auch auf der Schwägalp. «Naturbesucher» nennt Brülisauer diese Art Gäste.

Freilich hätte das Hotel unter normalen Umständen und bei diesem Prachtwetter bestimmt mehr Gäste auf der Terrasse begrüssen dürfen. Einige Tische im grossen Speisesaal des Restaurants sind zu Gunsten des Abstands gewichen. Der verfügbare Platz für die Gäste ist dadurch natürlich weniger geworden, reiche aber laut Brülisauer momentan immer noch bei weitem aus. Leider, wie er findet

Remo Brülisauer ist Leiter der Hotellerie und Restauration der Säntis-Schwebebahn AG. Bild: Lilli Schreiber

«Tagesbesucher fehlen in der Restauration massiv», gibt er zu. Erfreulicherweise sei das Hotel aber gerade gut besucht, was vor allem dem Sportferien-Monat Februar geschuldet sei. Für den Monat März müsse man allerdings mit einem starken Rückgang der Anzahl Hotelgäste rechnen.

Trotzdem ist Brülisauer der Überzeugung: «Wir als Hotellerie sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Da gibt es andere Branchen wie die reine Gastronomie, die es sehr viel härter trifft als uns. Das könnte sich jedoch auch für uns noch ändern, sollten sich die pandemischen Massnahmen, so wie sie jetzt sind, auf unbestimmte Zeit verlängern.» Aber man betreibe grundsätzlich keine Schwarzmalerei auf der Schwägalp und dem Säntis. Brülisauer sagt:

«Die Gastronomie ist schon eine gebeutelte Branche in Pandemiezeiten.»

Simon Egli macht eine Lehre zum Hotelfachmann im Säntis-Hotel. Bild: Lilli Schreiber

«Die Zahl an internationalen Gästen hat abgenommen, dafür jene der Schweizer zugenommen», sagt Brülisauer und meint damit das Hotelpublikum während der Pandemiezeit. Normalerweise treffe man hier auf Menschen aus der ganzen Welt, sagt Simon Egli, der diesen Sommer seine Hotelfachmann-Ausbildung abschliessen wird. Gerade könne nun mal kein internationaler Austausch mit den Gästen stattfinden, was bei Egli gemischte Gefühle auslöse, wenn er sich im Hotel umsehe. «Wir wissen ja nicht, wie lang die Pandemie noch genau dauern wird.» Gerade diese Ungewissheit mache vielen im Betrieb zu schaffen, so Egli.

Keine Spätfolgen aus der Pandemie

Auch sonst ist es eher ruhig im Hotel. Alle Veranstaltungen sind abgesagt und das Event-Team befindet sich, wie der Rest des Säntis-Personals, zurzeit komplett in Kurzarbeit. Dabei waren es gerade die Seminargäste, die dem Hotel Schwägalp eine gewisse Auslastung während der Wochentage generierten.

Arbeit fürs Eventteam gibt es dennoch, denn viele der geplatzten Anlässe müssen verschoben und neu geplant werden. Dazu kommen laufend neue Anfragen, sodass sich die Offertenstellungen schon jetzt auf den Schreibtischen der Eventbeauftragten häufen. Ein Lichtblick in diesen Zeiten.

Das Personal scheint keine mangelnde Motivation an den Tag zu legen. «Wir rechnen mit keinen Spätschäden», sagt Brülisauer, der seine Aufgabe als Leiter der Hotellerie und Restauration ganz klar auch darin sieht, Optimismus und Positivität unter den Mitarbeitenden zu verbreiten. Brülisauer sagt:

«Ich denke, der Trend geht nach der Pandemie wieder hin zu einem vermehrten ‹Unter-Leuten-sein-Wollen›.»

Weniger Gipfelstürmer wegen Corona

Michael Wehrli ist Technischer Leiter bei der Säntis-Schwebebahn. Bild: Lilli Schreiber

«Solange die Restaurants auf der Schwägalp und auf dem Gipfel geschlossen sind, zieht es auch weniger Besucher zu uns», sagt Michael Wehrli, Technischer Leiter der Säntisbahn. Trotz dieser fragwürdigen Korrelation durfte sich der Säntis während des letzten Februar-Wochenendes, über weit mehr als 100 Gäste freuen. So etwas habe es zuletzt vor Beginn des zweiten Lockdowns gegeben, berichtet Wehrli.

Der November letzten Jahres soll, an den Besucherzahlen gemessen, der stärkste überhaupt für die Wintersaison der Säntis-Seilbahn AG gewesen sein. Das, obwohl die Infektionszahlen im November gerade gipfelten und über die Wintermonate normalerweise weniger Betrieb herrscht.

Die Säntisbahn erhofft sich nun, dass spätestens, passend zu Beginn der Wandersaison, die im Sommer einsetzt, wieder normale Verhältnisse im Personentransport mit der Seilbahn einkehren. Aktuell beträgt die Kapazität der Seilbahn nämlich nur zwei Drittel der normalen Anzahl Passagiere, die in der Kabine Platz hätten. Von den 85 Passagieren, plus Kabinenbegleiter, dürfen aktuell nur 56 in der Kabine zwischen Säntis und Schwägalp hin und her transportiert werden.

Ein Maximum wurde noch nicht erreicht

Rolf Guerra ist Kabinenbegleiter bei der Säntis-Schwebebahn. Bild: Lilli Schreiber

Etwas seltsam fühlt sich der weite Abstand in der Kabine und das Maske-Tragen wohl nicht nur für die Passagiere, sondern auch für Kabinenbegleiter Rolf Guerra an. Die Entscheidung für eine Reduzierung der Anzahl Passagiere in der Kabine kam allerdings von der Säntis-Seilbahn AG selbst. Zu einer Reduzierung der Passagierzahlen wurde sie weder vom Schweizerischen Seilbahnenverband noch von Bund oder Kanton verpflichtet. «Wir sehen uns als Personentransport-Unternehmen in der Verantwortung, Massnahmen zur Eindämmung des Virus festzulegen, selbst wenn das für uns finanzielle Einbussen bedeutet», sagt Guerra.

Diese Wintersaison hat der Säntis aufgrund des geringen Andrangs noch keine maximalen Besucherzahlen verordnen müssen. «In diese Situation sind wir noch gar nicht gekommen», sagt Wehrli.

Im Sommer könnte das bei Gleichbleiben der vom Bund verordneten Coronamassnahmen allerdings anders aussehen.