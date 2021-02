Ali Haydar Gündüz startete mit 16 als Unternehmer durch. Er stellte in Appenzell einen Imbisswagen mit Drehspiess auf, der einzige weit und breit. Dieser lief so gut, dass er kurz darauf einen Laden eröffnete – das «Alpen Kebab» am Appenzeller Bahnhof. Darauf folgten weitere in Zürich, Herisau, St.Gallen, Heiden und St.Margrethen. Die Kebabläden hat Gündüz mittlerweile alle wieder verkauft – bis auf jenes, das 2016 in Herisau eröffnete wurde. (rms)