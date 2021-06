Alpaufzug: Innerrhoder Bauern führen Vieh auf die Alp

Reportage Diesmal ganz ohne Zuschauer: Die Zeit der Alpaufzüge in Innerrhoden hat begonnen Am ersten Wochenende im Juni startet für viele Innerrhoder Bäuerinnen und Bauern die Alpaufzug-Saison. So auch für Bruno Hersche aus Haslen. Mit 60 Kühen und Rindern zog er am Samstag zum Schwizerälpli hoch. Dort bleibt er bis Anfang September. Lilli Schreiber 06.06.2021, 19.36 Uhr

Am ersten Juni-Wochenende fanden in Appenzell Innerrhoden mehrere Alpaufzüge statt. Bild: Lilli Schreiber

Die Kühe scharren an diesem frühen Samstagmorgen auf dem Milchviehbetrieb von Bruno Hersche auf dem Gehrenberg in Haslen bereits aufgeregt mit den Hufen. Vereinzelt ist auch schon Muhen zu vernehmen. Einige der Milchkühe haben sich bereits auf alle viere begeben, andere liegen noch. Allgemein liegt eine gewisse Anspannung in der Luft.

Wird der Alpaufzug reibungslos verlaufen oder wird es Probleme mit den rund 60 Kühen und Rindern geben, die der Senn Bruno Hersche an diesem Tag auf das Schwizerälpli führt? Wird man das Zeitfenster von vier Stunden Marschzeit einhalten können? Diese Gedanken scheinen dem Senn und dem Rest seiner Alpaufzugsgruppe an diesem Morgen durch den Kopf zu gehen.

Pünktlich um 4.15 Uhr geht es auf die Alp

Noch bevor sich die Truppe auf den Weg macht, gibt es ein herzhaftes Frühstück. Die Alpaufzügler, bereits in Festtagstracht gekleidet, mit gelben Lederhosen, roten Westen, Gold- und Silberschmuck sowie dem «Chueli Brustblätz», stärken sich für den langen Fussmarsch.

Zum Alpaufzug von Bruno Hersche gehören nebst dem Senn, der zuhinterst mit seinem Bläss geht, die beiden Söhne Hersches, denen ebenfalls ein Teil des Milchviehs gehört, ein Gässbueb und zwei Gässemeedle sowie drei Sänger, die in der Mitte des Zuges gehen und dabei das traditionelle Rugguusseli singen.

Pünktlich um 4.15 Uhr weicht die Heiterkeit des Beisammenseins und eine allgemeine Aufbruchsstimmung macht sich breit. Der Alpaufzug muss pünktlich starten, immerhin soll der Zeitplan so gut es geht eingehalten werden, um einen Zusammenstoss mit einem anderen Alpaufzug zu vermeiden. Den Knotenpunkt aller Alpaufzüge bildet die Hauptgasse in Appenzell. Hier kommt jeder Alpaufzug einmal vorbei.

Ein erprobter Ablauf

Draussen vor dem Stall angekommen, wird zunächst der Alpsegen gesungen. Dafür stehen fünf in Trachten gekleidete Männer zusammen und schellen die grossen Kuhglocken, in Mundart «Schölleschötte» genannt, während sie ein traditionelles Lied singen.

Ein kleines Kälbchen, das diesen Sommer noch auf dem Betrieb in Haslen bleibt, reckt den Kopf und schaut gebannt zu, wie zuerst der Stier herangeführt wird und dann alle 14 Kühe aus dem Stall getrieben werden. Anschliessend werden die schweren Schellen, mit denen eben noch musiziert wurde, geholt und den Leitkühen um den Hals gelegt. Ab dann geht alles ganz schnell und der Alpaufzug beginnt.

Für Bruno Hersche ist es der 23. Alpaufzug. In seiner Zeit als Landwirt verbrachte der Senn seine Sommer schon oft auf dem 1321 Metern über Meer gelegenen Schwizerälpli, das sich am Fusse der bekannten Öhrli-Felsformation befindet.

Bevor der Alpaufzug pünktlich um 4.15 Uhr los geht, gibt es ein gemeinsames Frühstück. Bild: Lilli Schreiber Auch im Stall herrscht Aufbruchstimmung. Einige der Kühe sind schon aufgestanden, andere liegen noch. Bild: Lilli Schreiber «Schölleschötte» und Singen bevor es auf die Alp geht. Bild: Lilli Schreiber Rund eineinhalb Stunden braucht der Alpaufzug von Bruno Hersche, um vom Gehrenberg in Haslen, nach Appenzell zu kommen. Weitere 2 Stunden liegen noch vor ihnen. Bild: Lilli Schreiber In der Mitte des Zuges gehen die Sänger. Bild: Lilli Schreiber Bei Sonnenaufgang hat der Alpaufzug von Bruno Hersche das Dorf Appenzell erreicht. Bild: Lilli Schreiber Um 6 Uhr morgens erreicht der Alpaufzug von Bruno Hersche die Hauptgasse in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber Die typischen Appenzeller Geissen bilden den Anfang eines jeden Alpaufzuges in Innerrhoden. Bild: Lilli Schreiber Am ersten Juni-Wochenende fanden in Appenzell Innerrhoden mehrere Alpaufzüge, auch in diesem Jahr wieder ohne Zuschauer, statt. Bild: Lilli Schreiber Einige wenige Zuschauer fotografieren den Alpaufzug in der Hauptgasse in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber In schnellem Schritt zieht sich der Alpaufzug durch die Hauptgasse in Appenzell. Bild: Lilli Schreiber Die jungen Kühe haben noch Schwierigkeiten mit dem Rest des Alpaufzuges Schritt zu halten. Bild: Lilli Schreiber Eine junge Kuh schnuppert an Blumen in der Hauptgasse. Bild: Lilli Schreiber Der Senn Bruno Hersche und sein Bläss. Bild: Lilli Schreiber Der «Gässbueb» läuft an der Spitze des Alpaufzuges. Bild: Lilli Schreiber Die «Gässemeedle» treiben die Geissen mit mit Zweigen voran. Bild: Lilli Schreiber Die Leitkühe sind mit schweren Schellen geschmückt. Bild: Lilli Schreiber Die Jungtiere laufen zu hinterst beim Alpaufzug. Bild: Lilli Schreiber

Hersche ist über das ganze Jahr verteilt immer wieder auf der Alp. Er sagt: «Anstatt spazieren zu gehen, laufe ich eben auf die Alp.» Im Mai habe er dann vertiefter mit den Instandhaltungsarbeiten für den Sommer auf der Alp begonnen. Die Coronapandemie habe für ihn keinen Einfluss auf die Vorbereitung des Alpaufzuges gehabt. «Die Bauern haben ja schliesslich kaum Einschränkungen in ihrer Arbeit erfahren», sagt er. Auf die Frage, ob er es schade finde, dass es dieses Jahr keine Zuschauer beim Alpaufzug gebe, antwortet Hersche schmunzelnd:

«Nein, mich stört es nicht, dass niemand zuschaut, eher im Gegenteil. Aber beim Alpabzug im September werden wohl wieder Leute zuschauen.»

Verwirrung am Strassenkreisel

Vor dem Alpaufzug fährt Hersches Ehefrau Marlen mit ihrem Auto, um die Strasse vorab zu sichern. Immer wieder halten die Ehefrauen der Alpaufzügler am Rand der Strasse und helfen, die Kühe und Geissen an schwierigen Stellen im Zaum zu halten.

In der Hälfte des Weges werden noch Rinder dazu stossen, sodass sich die Zahl der Tiere, die Bruno Hersche heute auf die Alp führt, schliesslich auf über 60 belaufen wird.

Der Grossteil des Weges vom Gehrenberg in Haslen bis zum Dorfeingang in Appenzell verläuft reibungslos. An den beiden Kreiseln am Eingang des Dorfes gibt es die ersten Schwierigkeiten. Einige der Kühe sind von der Strassenführung sichtlich verwirrt und laufen in verschiedene Richtungen. Rasch rennen die Alpzüglerinnen und -zügler hinterher und treiben die Kuhherde wieder zusammen.

Dabei machen vor allem die Jungtiere, die das erste Mal auf die Alp gehen, Probleme. Da sie langsamer laufen, sind sie am Schluss des Zuges und scheinen manchmal noch etwas unbeholfen. Als die kleine Gruppe von Jungtieren vor dem Rathaus in der Hauptgasse in Appenzell plötzlich stehen bleibt, läuft eines von ihnen zielsicher auf das nebenan gelegene Tourismusbüro zu und streckt den Kopf in Richtung des Eingangs.

Auf der Alp ist man vom Wetter abhängig

Nachdem es der ganze Zug ohne grössere Vorfälle aus der Hauptgassse wieder auf die Strasse geschafft hat, scheint der schwierigste Teil vorbei zu sein. Nun geht es in Richtung Weissbad und von dort aus weiter nach Lehmen, von wo aus der Alpaufzug nur noch eine knappe Stunde zur Schwizeralp benötigt.

Dann ist der diesjährige Alpaufzug geschafft und die Tiere können bis im September auf der Alp verweilen. Der Rest des Zuges, Geissbueb und Geissemeedle sowie die Helferinnen und Helfer gehen noch am selben Tag wieder ins Tal hinunter, während der Senn den Sommer über grösstenteils auf der Alp bleibt.

Die genaue Dauer eines Alpaufenthalts ist dabei nicht immer von vornherein klar. Im Durchschnitt bleiben die Sennen aber 15 Wochen mit ihrem Vieh auf der Alp. Bruno Hersche sagt: «Wie lange wir dieses Jahr auf der Alp bleiben, hängt sehr vom Wetter ab. Meistens bleibe ich aber bis Anfang September oben.» Im vergangenen Jahr sei er bereits am 23. Mai auf die Alp gegangen. Dieses Jahr hinke die Vegetation stark hinterher, sodass auch das Datum für den Alpaufzug nach hinten verlegt werden musste.