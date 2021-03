Reportage Der grosse Ansturm auf den Detailhandel in Appenzell und Herisau bleibt aus – dennoch freuen sich die Leute, wieder in die Läden gehen zu können Obwohl der Detailhandel am 1. März wieder für die Kundinnen und Kunden eröffnen darf, war am Montagmorgen im Appenzellerland noch nicht allzu viel los auf den Strassen. Am Nachmittag wird in den meisten Geschäften ein grösserer Ansturm erwartet. Ein Augenschein.

Eva Wenaweser 01.03.2021, 17.24 Uhr

Um 11 Uhr sind am Montagmorgen erst wenige Menschen in Appenzell unterwegs. Bild: Eva Wenaweser

Warme Temperaturen, kaum Wind und die Läden haben wieder geöffnet. Eigentlich das perfekte Wetter für einen kleinen Bummel. Doch nachdem der Detailhandel am 1. März wieder öffnen darf, hält sich der Ansturm am Montagmorgen noch in Grenzen. Bei einigen Läden wohl, weil sie trotz langer Zwangspause am Montag geschlossen haben, bei anderen, da vielleicht einige Leute auch noch skeptisch sind. Ein Augenschein aus Appenzell und Herisau.

«Es überrascht mich, dass doch nur so wenige Menschen unterwegs sind»

Gegen 11 Uhr sind nur vereinzelt Passanten in Appenzell unterwegs. Eine davon ist Ruth Aeschlimann. Mit ihrem Hund an der Leine und einer Maske im Gesicht läuft sie die Hauptgasse entlang. «Ich freue mich sehr, dass die Läden wieder geöffnet haben», sagt sie. Die Menschen, die im Detailhandel arbeiten, haben es ihrer Meinung nach nicht verdient, dass sie so lange geschlossen haben mussten. Sie wolle daher alle unterstützen, die so lange eine Zwangspause hatten.

Ruth Aeschlimann ist am Montagmorgen als eine der wenigen in Appenzell unterwegs. Bild: Eva Wenaweser

«Online einkaufen ist einfach nicht das Gleiche.»

Da Aeschlimann vor kurzem umgebaut habe, möchte sie unter anderem auch in Einrichtungsgeschäften stöbern. Ausserdem wolle sie Frühlingsmode kaufen. «Es überrascht mich, dass doch nur so wenige Menschen unterwegs sind. Eigentlich dachte ich, dass ich mehr Leute auf den Strassen und in den Geschäften antreffen würde.»

Modehaus Goldener öffnete bereits am Montagmorgen

Im Modehaus Goldener in Appenzell hat der Frühling Einzug gehalten – passend zum meteorologischen Frühlingsanfang findet man eine Vielzahl an Farben und Blumenmustern auf den Kleidungsstücken. Normalerweise öffnet das Modehaus am Montag jeweils erst am Nachmittag, doch nach der langen Pause wollte das Modehaus bereits am Morgen für die Kunden da sein. Filialleiter Sandro de Pablo ist zufrieden mit dem Ergebnis.

«Dadurch, dass wir am Montagmorgen eigentlich nie geöffnet haben, wussten wir nicht, wie viele Kunden zu erwarten waren.»

Sandro de Pablo, Filialleiter Modehaus Goldener. Bild: Eva Wenaweser

Das Modehaus hat auf sozialen Medien wie Instagram, Facebook und im Whatsapp-Status darauf aufmerksam gemacht und es seien doch viele Kunden gekommen. «Zu den regulären Öffnungszeiten wie etwa am Nachmittag erwarten wir aber sicher einen grösseren Ansturm», sagt de Pablo. Er erwarte nicht, dass sie überrennt werden, aber dass sicher mehr Menschen den Weg in ihr Geschäft finden als sonst an einem Montag. Die Kunden haben nach der langen Durststrecke Lust auf frische Farben und leichtere Stücke in ihrem Kleiderschrank.

Ein Ausverkaufsangebot hätte «Goldener» aber nicht. Während des Lockdowns ab Januar hat das Modehaus laut de Pablo ein sogenanntes Modepaket angeboten. «Für 100 Franken konnte man ein Paket mit Kleidung im Wert von 300 bis 350 Franken kaufen. Das war unser Sale und Ausverkauf.» Daher verkaufen sie jetzt in den Läden ausschliesslich die aktuelle Frühlingsmode.

Mehr Zeit zum Stricken und Häkeln während des Lockdowns

In Herisau zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie in Appenzell: Nur vereinzelt halten sich Menschen auf den Strassen und in den Läden auf. Eine alte Dame, die durch die Strassen spaziert, sagt, dass sie froh über die Wiedereröffnung der Läden sei. «Gerade für die Jugendlichen ist es schön, dass sie zumindest wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten haben, etwas zu unternehmen.» Und der ein oder andere Shoppingausflug mit einer Freundin bringe doch etwas Abwechslung in den öde gewordenen Alltag.

Peter Blansjaar, Inhaber «Wolle Peter» in Herisau. Bild: Eva Wenaweser

Die Zwangspause hat aber nicht nur Schlechtes. «Der Lockdown und die damit verbundene Schliessung der Läden bieten auch Chancen», sagt Peter Blansjaar, Inhaber «Wolle Peter» in Herisau. Mit der Möglichkeit, per E-Mail, Facebook oder Whatsapp Wolle zu bestellen, sei er auch während des Lockdowns für die Kunden da gewesen.

«Die bestellte Ware konnte man dann entweder holen oder wir haben sie vorbeigebracht oder verschickt.»

Dieses Angebot werden sie trotz des erhöhten Aufwands beibehalten. «Es war ein Bedürfnis der Kunden, dass sie Handarbeitsmaterial bestellen konnten.» Aktuell habe man auch vermehrt Zeit zum Stricken und Häkeln. Laut Blansjaar ist es aber nicht das Gleiche, etwa die Wolle online zu bestellen: «Der Kunde schaut die Sachen auch gerne an.» Der Ansturm auf seinen Laden blieb am Montagmorgen aber aus:

«Wir wurden nicht überrannt. Es war immer etwas los, aber im angenehmen Bereich.»

Bereits nach dem ersten Lockdown im Frühling 2020 habe «Wolle Peter» seine Öffnungszeiten angepasst und diese so beibehalten.