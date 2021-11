Ehemaliger Herisauer Gemeindepräsident bereit für neues Amt

Kirchenvorsteherschaft Herisau Renzo Andreani bereit für neues Amt Im April finden bei der reformierten Kirchgemeinde in Herisau Erneuerungswahlen statt. Mit Renzo Andreani schlägt die Kirchenvorsteherschaft das ehemalige Herisauer Gemeindeoberhaupt als ihren neuen Präsidenten vor. Ramona Koller Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renzo Andreani, Mitte, hier umringt von seiner Frau, Tochter, Schwiegersohn, Sohn mit Partnerin und drei seiner Pflegesöhne, kandidiert als neuer Präsident der Kirchenvorsteherschaft der reformierten Kirche in Herisau. Bild: PD

Nach Ihrer Abwahl aus dem Gemeindepräsidium 2019 wurde es still um Sie. Was haben Sie seither gemacht?

Renzo Andreani: Von der politischen Bühne bin ich nie ganz verschwunden. Ich bin Kantonsrat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. Mit meinem Know-how als Architekt und meinem Netzwerk in der Region berate ich mögliche Investoren und Interessenten bei Projekten wie der Nordhalde oder dem Bahnhof. Ich geniesse die Zeit mit meiner Familie. Gemeinsam mit meiner Frau gehe ich oft wandern oder auf Schneeschuhtouren. Die Zeit mit der Familie möchte ich auch künftig nicht mehr missen. Im Februar werden wir gleich zweimal Grosseltern. Mit meinen Enkeln möchte ich so viel Zeit wie möglich verbringen.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie, wie an der kürzlich abgehaltenen Versammlung der reformierten Kirchgemeinde, immer wieder auf Ihre Abwahl angesprochen werden?

Ich verstehe jeden, der die Frage stellt. Die Abwahl war für mich, und für viele andere, ein grosser Schock. Ich durfte von Wählerinnen und Wählern, aber auch von Freunden, viel Liebe erfahren. Sie haben mir Zöpfe oder Gonfi vorbeigebracht und mich versucht aufzubauen. Ich brauchte einiges an Zeit, um diese Niederlage wegzustecken. Mit der Situation habe ich aber Frieden geschlossen und plane nun mit der Kandidatur für das Kivo-Präsidium meinen nächsten Lebensabschnitt. Es ist wie beim Sport: Manchmal gewinnst du und manchmal verlierst du eben. Nur weil ich einmal abgewählt wurde, heisst das ja nicht, dass man mich nicht wieder wählen kann.

Nun kandieren Sie nach der Bekanntgabe von Uschi Hofmänner, sie werde bei der Erneuerungswahl im Frühling nicht mehr antreten, als Kivo-Präsident. Weshalb?

Gott, Jesus Christus und allgemein der Glaube spielen in unserer Familie eine grosse Rolle. Wir leben aktiv nach den Werten des Christentums und haben diese auch unseren Kindern und unseren Pflegekindern mit auf den Weg gegeben. Ich bin davon überzeugt, dass die Landeskirche eine wichtige Rolle spielt. Jede und jeder soll Gottes Wohlwollen und seine Güte erleben können. Egal ob durch Hilfe anderer, bei Begegnungen oder im Gebet. Ich wünsche mir, dass es für Personen jeden Alters und egal aus welcher wirtschaftlichen Situation einen Ort gibt, wo sie Gott begegnen können.

Die reformierten, aber auch die katholischen, Kirchgemeinschaften haben mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen.

Die Möglichkeit, dass wir als Kirchgemeinschaft Menschen erreichen und ihnen Hoffnung und Freude geben können, sollte oberste Priorität haben. Wir müssen bestehende und neue Beziehungen pflegen und stärken. Egal ob mit Freiwilligenarbeit, Projekten oder durch die Pfarrschaft. Falls es uns so gelingt, neue Mitglieder zu gewinnen und die bestehenden zu behalten, ist das natürlich toll. Aber auch wenn wir nur einem einzigen Menschen helfen können, ist das schon viel wert.

Wie steht es um die reformierte Kirche in Herisau?

Die reformierte Kirche in Herisau verfügt über eine sensationelle Ausgangslage, was die Infrastruktur betrifft. Wir haben ein neues Kirchgemeindehaus, eine bald frisch renovierte Dorfkirche und einen Aussenraum, der flexibel genutzt werden kann. Nun liegt es an uns, diese Räumlichkeiten mit Leben zu füllen.

Was sind die primären Aufgaben eines Präsidenten der Kirchenvorsteherschaft?

Das Gremium der Kivo setzt sich ganz ähnlich zusammen, wie jenes des Gemeinderats – einfach mit zwei Mitgliedern mehr. Dieses würde ich nach einer allfälligen Wahl präsidieren. Das Kivo-Präsidium präsentiert Projekte gegen innen und aussen. Ausserdem schlägt das Präsidium mit den entsprechenden Kommissionen geeignete Personen für Vakanzen, beispielsweise im administrativen Bereich, aber auch Pfarrpersonen für die Wahl vor.

Was würde eine Wahl für Sie beruflich und privat bedeuten?

Es handelt sich um ein Amt mit einem Pensum von 20 bis 30 Prozent. Mindestens zu Beginn würde ich aber wohl viel mehr Zeit investieren. Mein Leitsatz lautet seit Jahren «Luege, lose, laufe». Ich möchte zuallererst das Gremium und seine Arbeitsweise noch besser kennen lernen. Bei einem der wichtigsten Projekte, dem Kirchenpark, bin ich bereits seit Juni im Gremium dabei und erhalte gute Einsichten. Das Pensum würde meine politischen und beruflichen Tätigkeiten ideal ergänzen.

Bis zu Ihrer Wahl als Gemeindepräsident 2014 waren Sie bereits einmal Mitglied in der Kirchenvorsteherschaft. Wieso damals der Rücktritt?

Als Gemeindepräsident hätte ich wegen meines Amts in der Kirchenvorsteherschaft (Kivo) bei diversen Geschäften, beispielsweise der Renovierung der Dorfkirche, wegen möglicher Interessenskonflikte und Befangenheit in den Ausstand treten müssen. Mir erschien es ungeschickt, beide Ämter zu bekleiden.

Die letzten beiden Jahre standen Sie nur bedingt in der Öffentlichkeit. Wieso zieht es Sie nun in diese zurück?

Ich würde das Amt des Kivo-Präsidenten als teilöffentlich bezeichnen. Man steht niemals so sehr im Fokus der Öffentlichkeit wie als Gemeindepräsident. Auch die Anzahl öffentlicher Auftritte ist nicht vergleichbar. Ich möchte gerne Kivo-Präsident werden, weil ich sicher bin, dass ich, unter anderem mit meinem grossen regionalen Netzwerk, viel Gutes tun und bewegen kann. Ich hoffe, dass ich auch die Stimmberechtigten von mir überzeugen und mich bald für Projekte einsetzen und mit der Kivo Erfolge feiern kann.