Heiden: Wiedereröffnung des Hotels Linde verzögert sich

Rennovation Wiedereröffnung des Hotels Linde in Heiden verzögert sich Das Restaurant des Hotels Linde in Heiden konnte nach der Sanierung nicht wie geplant am 1. Mai wieder eröffnet werden. Aus verschiedenen Gründen gibt es Verzögerungen. 03.05.2022, 13.48 Uhr

Das Hotel Linde in Heiden wird für mehrere Millionen Franken saniert. Bild: PE

Seit Anfang Jahr wird das Hotel Linde in Heiden umfassend saniert. Ursprünglich war vorgesehen, den Betrieb am 1. Mai wiederzueröffnen. Nun musste der Zeitplan angepasst werden, wie die Stiftung Hotel Linde Heiden als Bauherrin in einer Medienmitteilung schreibt. Für die Verzögerungen gibt es verschiedene Gründe. In der Mitteilung werden als Beispiele Überraschungen an der Bausubstanz, Verknappungen und Lieferfristen bei Rohstoffen und Covid-19-bedingte Personalengpässe bei den Handwerkern genannt. Geplant ist nun die etappenweise Wiederinbetriebnahme auf das Auffahrtswochenende vor dem Heiden Festival am 26. Mai. Zur Wiedereröffnung werden sämtliche Restaurationen sowie etwa die Hälfte der insgesamt 20 Zimmer zur Verfügung stehen. Die restlichen Zimmer werden bis Ende Juni fertiggestellt sein. Vorübergehend betreibt das «Linde»-Team das Gasthaus Krone in Wolfhalden. Dieser temporäre Mietvertrag konnte nun bis zum 22. Mai verlängert werden. (pd)