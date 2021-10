Christentum ist im Appenzellerland auf dem Rückzug

Religion Evangelische Kirche schrumpft stärker als die Katholische: So christlich ist das Appenzellerland noch Der Trend in Ausserrhoden geht weg vom Christentum zu anderen Religionen oder keiner Glaubensangehörigkeit. Wie verbreitet der christliche Glaube noch immer ist, zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik. Selina Schmid Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Das Christentum ist weiterhin die meist verbreitete Religion der Schweiz. Bild: Keystone

Die religiöse Landschaft der Schweiz verändert sich. In den vergangenen 50 Jahren nahm der Anteil der Christinnen und Christen in der Bevölkerung ab. Zugelegt haben dagegen die Anteile von Gläubigen anderer Religionen und von Menschen ohne religiöse Zugehörigkeit. In ländlichen Regionen wie dem Appenzellerland ist der Trend schwächer, bleibt aber spürbar. Dies hat auch einen Einfluss auf die laufende Totalrevision der Ausserrhoder Kantonsverfassung. So ist beispielsweise umstritten, ob Gott weiterhin in der Präambel genannt werden soll.

Koni Bruderer ist Kirchenratspräsident der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell und nennt Zahlen. Im Jahr 1990 waren in den beiden Appenzeller Kantonen etwas mehr als 31'000 Personen Mitglied der evangelisch-reformierten Kirche. 2010 waren es etwa 25'500, und im vergangenen Jahr zählte die Kirche etwas mehr als 22'500 Gläubige. Der Rückgang ist laut Bruderer auf die demografische Entwicklung und Kirchenaustritte zurückzuführen. Bruderer sagt:

«Es gibt aber weder zwischen den zwei Kantonen noch unter unseren 20 Kirchgemeinden namhafte Unterschiede.»

Jährlich ginge die reformierte Bevölkerung um etwa einen Prozentpunkt zurück.

Noch immer überwiegend christlich

Etwas anders sieht die Situation bei den Katholiken im Kanton aus, wo es zwischen 2012 und 2019 nur einen moderaten Rückgang von 441 Mitgliedern gab. Gemäss Clemens Wick vom Verband der katholischen Kirchgemeinden AR ist dies auf Zunahme des Anteils von Menschen mit Migrationshintergrund zurückzuführen. Ältere Mitglieder seien eher in der Überzahl.

Trotz allem bleibt in beiden Kantonen das Christentum mit Abstand die am stärksten verbreitete Religion. Das zeigt die Strukturerhebung des Bundesamts für Statistik, welche zuletzt für das Jahr 2019 erschienen ist. Die Trendlinie deutet nach unten. Waren 2010 noch 80 Prozent der Ausserrhoder Bevölkerung Teil einer christlichen Glaubensströmung gewesen, waren es 2019 noch 73 Prozent. Zugenommen hat dafür der Anteil jener, die sich keiner Religion zugehörig fühlen: Ihr Anteil stieg um sieben Prozentpunkte.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Religionszugehörigkeit dagegen äusserst stabil. Der christliche Teil der Bevölkerung blieb – mit leichten Schwankungen – gleich, der Anteil von Menschen ohne Glaubenszugehörigkeit nahm mit vier Prozentpunkten leicht zu.

Die Bevölkerung beider Appenzeller Kantone ist deutlich religiöser und christlicher als der Schweizer Durchschnitt. 2019 waren 29 Prozent der Schweizer ohne religiöse Zugehörigkeit, 63 Prozent waren christlichen Glaubens und sieben Prozent gaben an, Teil der jüdischen, islamischen oder einer anderen Glaubensgemeinschaft zu sein.

Koni Bruderer vermutet, dass die Menschen in ländlichen Gebieten generell noch traditionsbewusster sind. Dies zeige sich auch bei Volksabstimmungen.

«Ausserdem ist das Angebot wie bei allem, so auch im religiös-spirituellen Bereich, im urbanen Raum deutlich grösser als auf dem Land.»

Gründe für Kirchenaustritt sind vielfältig

Für den schweizweiten Trend fort von der christlichen Religion gibt es viele Gründe. Koni Bruderer vermutet die zunehmende Individualisierung der Gesellschaft und das abnehmende Zugehörigkeitsgefühl zu Grossinstitutionen. Das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut (SPI) schreibt in seiner Kirchenstatistik über die Kirchenaustritte, dass die wichtigsten Gründe fehlender oder verlorener Glaube oder die öffentlichen Stellungnahmen der Religionsgemeinschaften sind.

Viele Austritte sind laut SPI auch dadurch zu begründen, dass Austretende Steuern und andere finanzielle Beträge vermeiden wollen. In der evangelisch-reformierten Kirche im Appenzellerland schlage sich die kleinere Mitgliederzahl paradoxerweise noch nicht sehr spürbar in abnehmenden Finanzen nieder, so Koni Bruderer.

«Wenn der Trend zum Kirchenaustritt anhält, wird sich das aber in den nächsten Jahrzehnten ändern.»

Gemäss Bruderer steigt der Altersdurchschnitt der Mitglieder der evangelischen Kirche beider Appenzell. Das belegen die Zahlen des Bundesamts für Statistik teilweise. In Ausserrhoden waren 37 Prozent jener, die evangelisch-reformiert sind, unter 45 Jahre alt. Ein knappes Drittel war dagegen über 65. Die Bevölkerung mit jüdischem, islamischem oder anders-christlichem Glauben ist jünger. Wegen fehlender Angaben ist eine entsprechende Aussage über Appenzell Innerrhoden nicht möglich.

Migration hilft der katholischen Kirche

Ein Grund, weshalb die katholische Bevölkerung in der Schweiz stabil bleibt, ist die Migration. Gemäss der Strukturbefragung des BFS sind in Ausserrhoden gut 80 Prozent der Katholiken Schweizerinnen mit oder ohne Migrationshintergrund. Jedes fünfte katholische Gemeindemitglied ist Ausländerin oder Ausländer. Im Gegensatz dazu sind im Kanton über 95 Prozent der evangelisch-reformierten Kirchenmitglieder Schweizer mit oder ohne Migrationshintergrund.

Koni Bruderer sagt: «Menschen mit Migrationshintergrund sind so gut wie nie reformierten Glaubens.» Zuzüger aus Ländern wie Spanien, Portugal, Italien und Kroatien sind dagegen häufig katholisch. Bruderer sagt: «Unter der einheimischen Bevölkerung ist der Rückgang in der römisch-katholischen Kirche nicht geringer als bei uns.»

Die Strukturerhebung des Bundesamts für Statistik Die Strukturerhebung (SE) ist ein Element der Volkszählung und ergänzt die Informationen aus den Registern mit zusätzlichen Statistiken zur Bevölkerungsstruktur. Sie liefert Informationen zu Bevölkerung, Haushalten, Familien, Wohnen, Arbeit, Pendlermobilität, Bildung, Sprache und Religion. Dabei werden am Stichtag vom 31. Dezember mindestens 200'000 Personen ab 15 Jahren befragt. Die Daten sind nach Kanton unterschiedlich ausführlich. Etwa werden sehr kleine Gruppen aus Datenschutzgründen entfernt und die Verlässlichkeit kann variieren. Darum sind manche Daten zu den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden lückenhaft.