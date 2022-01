Rehetobel: Anwohner bekämpfen Sekten-Bauprojekt

Religiöse Gemeinschaft «Kampf gegen Satan»: In Rehetobel planen Neuchristen einen Erweiterungsbau mit 65 Zimmern – in der Nachbarschaft regt sich Widerstand Die Neuchristen mit Schwert-Bischof Nikolaus Schneider möchten in der Vorderländer Gemeinde einen Neubau realisieren. Dagegen gibt es erheblichen Widerstand. Wer ist diese international tätige Vereinigung, die solch grosse Ausbaupläne hat? Jesko Calderara 3 Kommentare 24.01.2022, 05.00 Uhr

Die Neuchristen sind seit 1984 in Rehetobel ansässig. Nun planen sie einen grossen Erweiterungsbau. Bild: CAL

Ein Fall von psychischer Kindsmisshandlung sorgte unlängst weit über das Südtirol hinaus für Schlagzeilen. Zwei 14-jährigen Jugendlichen aus Sand in Taufers wurde der Schulbesuch verweigert, zudem mussten sie stundenlang Beten, oft auch in der Nacht. Fünf Frauen sind verhaftet worden, sie sollen Mitglied der Neuchristen sein. Die Spuren dieser Vereinigung führen ins Appenzellerland.

In Rehetobel, an schönster Lage mit herrlichem Ausblick in den Alpstein, befindet sich im ehemaligen Kurhaus Lauterborn der Hauptsitz der Neuchristen. Diese wurden 1984 unter dem Namen «Kampf gegen Satan» gegründet und betreiben heute nebst dem Mutterhaus im Vorderland über 40 Messopferzentren und je eine Aussenstation im Wallis, im Kanton Luzern, in Deutschland und den Niederlanden. Gemäss eigenen Angaben sind die Neuchristen in acht Ländern tätig, nebst den erwähnten Staaten auch in Österreich, Frankreich, Belgien, Italien und Kamerun.

Vereinigung am Rande der Katholischen Kirche

Wer steckt hinter dieser religiösen Gemeinschaft, die seit mittlerweile 38 Jahren in Rehetobel ansässig ist und von der die breite Öffentlichkeit kaum Notiz nimmt? Ihr Kopf und Aushängeschild ist Schwert-Bischof Nikolaus Schneider. Der 84-jährige Rheintaler wurde 1977 vom Vagantenbischof Gerard Franck zum Priester und später zum Bischof geweiht, was die Katholische Kirche jedoch nie anerkannt hat. Die veröffentlichten Predigten auf seinem Youtube-Kanal und anderen sozialen Netzwerken verdeutlichen, welche Lehre der Schwert-Bischof vertritt. So sieht er die Pandemie als Probe zur Ein-Welt-Regierung an, ruft nicht nur im Zusammenhang mit Impfungen zum zivilen Ungehorsam auf und verteufelt das «sündhafte Tun» von Homosexuellen. Immer wieder wettert er auch gegen die Amtskirchen.

Gemäss dem Religionsexperten Georg Schmid sind die Neuchristen eine freibischöfliche Gemeinschaft am Rande der Römisch-katholischen Kirche.

«Sie vertreten eine fundamentalistische Weltsicht mit dem Glauben an eine satanische Unterwanderung von Gesellschaft und Kirche.»

Nach Einschätzung von Schmid erfüllen die Neuchristen verschiedene Merkmale einer Sekte.

Sammeleinsprache mit 75 Unterschriften eingegangen.

Wie viele Mitglieder die Gemeinschaft zählt, lässt sich nur schwer eruieren. Schätzungen gehen von 250 aus. Ob diese Zahl allerdings noch aktuell ist, scheint fraglich zu sein. Möglicherweise hat gerade die Pandemie den Neuchristen einen Zulauf beschert, darauf deuten zumindest die Baupläne in Rehetobel hin. Dort soll der bestehende Gebäudekomplex durch einen Neubau erweitert werden.

Gemäss dem Baugesuch umfasst dieser drei Geschosse und hat eine Dimension von 33 auf 35 Metern. Entstehen sollen Arbeitsräume, eine Kirche und 65 Zellen, wie die Zimmer in einem Kloster genannt werden. Diese haben gerade mal eine Fläche von 12 Quadratmetern. Wie viele Priester, Ordensschwestern und Laien zurzeit im Mutterhaus leben, ist nicht bekannt. Der Internetauftritt der Neuchristen gibt lediglich einen Einblick ins Ordensleben, zum dem nebst Beten Tätigkeiten im Haushalt, Büro, Garten sowie in der Schneiderei und der Druckerei gehören. Konkrete Angaben zur Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner fehlen hingegen.

Eines ist jedoch klar: Durch den geplanten Erweiterungsbau gäbe es eine Vervielfachung der bestehenden räumlichen Kapazitäten. Es verwundert daher kaum, dass es in der Nachbarschaft der religiösen Gemeinschaft massiven Widerstand gegen das Bauvorhaben gibt. Während der Auflagefrist im September 2021 sind fünf Einzel- und eine Sammeleinsprache eingegangen. Ansprechperson für Letztere ist Alfred Rutz.

Er wohnt unmittelbar neben dem ehemaligen Kurhaus. «Die Skepsis gegenüber dem Bauprojekt ist gross», sagt er. 75 Personen, davon viele an der Bergstrasse wohnhaft, haben die Sammeleinsprache unterschrieben. Sie halten das Bauprojekt aufgrund der fehlenden Zonenkonformität für nicht bewilligungsfähig. Aufgrund der früheren Nutzung ist die Parzelle der Kurzone zugeordnet. Gemäss kantonalem Baugesetz sind dort nur Bauten und Anlagen zulässig, die dem Kurbetrieb und der Erholung dienen. Das kommunale Baureglement sieht keine weiteren zulässigen Nutzungen vor. Für die Einsprecher ist deshalb klar:

«Ein klösterliches Wohnheim und eine Ausbildungsstätte für Evangelisten sind in der Kurzone unzulässig.»

Kuppe ist schützenswert

Ein weiterer Streitpunkt betrifft den Kuppenschutz. Die Krete im Gebiet Fernsicht-Berg ist gemäss kantonalem Richtplan vor Überbauung und Verbauung der Aussicht zu schützen. Um das durchzusetzen, sind in den letzten 50 Jahren für verschiedene Grundeigentümer einschneidende Massnahmen getroffen worden, beispielsweise ein Verbot von Schrägdächern und Höhenbeschränkungen.

Anfang der 1970er-Jahre hätte die Kuppe überbaut werden sollen. Dagegen gab es Opposition, die bis vors Bundesgericht zog. Beim Streit ging es auch um eine Parzelle, welche unmittelbar an das Grundstück der Neuchristen angrenzt. Das Land wurde damals ausgezont und liegt heute in der Grünzone. Eigentümerin ist die Gemeinde Rehetobel. Auf der Parzelle sind im Grundbuch ein Bauverbot zu Gunsten der Eidgenossenschaft, der Stiftung Pro Appenzell sowie Pro Natura St.Gallen-Appenzell eingetragen. Das Bundesgericht habe den Kuppenschutz gestützt, sagt Rutz.

«Es kann nicht angehen, dass unmittelbar daneben ein monoton wirkender, massiver und rundum sichtbarer Klosterbau entsteht.»

Nach Ansicht der Anwohner verstösst dieser mehrfach gegen Regelbauvorschriften wie Strassenabstand, Dachform, offene Bauweise und Geschosszahl. Abgesehen davon befürchten die Einsprecher einen Mehrverkehr und weisen auf die mangelhafte Erschliessung hin.

Die Bergstrasse zählt zu den begehrtesten Wohnlagen der Vorderländer Gemeinde. Sie ist allerdings eng, nur einspurig und verfügt kaum über öffentliche Ausweichstellen. Ein gewisses Verkehrsaufkommen verursacht die Vereinigung bereits heute, vor allem an Wochenenden. Dann sind am Mutterhaus jeweils Autos aus halb Europa zu sehen, wenn die Anhänger zu Gottesdiensten anreisen, wie mehrere Quellen bestätigen.

Gemeinschaft finanziert sich über Spenden

Mit diesen umstrittenen baurechtlichen Fragen wird sich als Nächstes die Baukommission Rehetobel beschäftigen müssen. Aufgrund des laufenden Verfahrens will sich Gemeindepräsident Urs Rohner zu den Expansionsplänen der Sekte nicht äussern. Im Dorf wiederum ist über die Neuchristen nichts Negatives zu hören.

Die Ordensschwestern mit ihren blauen Kleidern sind regelmässig auf Spaziergängen zu sehen. Sie werden als unauffällig, freundlich und zuvorkommend beschrieben. Nichtsdestotrotz gibt es nebst den erwähnten baurechtlichen Aspekten weitere offene Fragen zum Bauvorhaben. Beispielsweise jene, weshalb die Neuchristen einen so starken Zusatzbedarf an Beherbergungsmöglichkeiten haben.

Licht ins Dunkle bringen könnte der Schwert-Bischof. Dieser gibt sich allerdings wortkarg. Er habe mit Zeitungen leider schlechte Erfahrungen gemacht, schreibt er in einem E-Mail. Die Fragen zu den Bauplänen und zur Grösse seiner Gemeinschaft beantwortet er nicht. Stattdessen verweist Nikolaus Schneider auf seine beiden Websites, wo einige Informationen zu finden sind. Dort werden die Anhänger zu Spenden für das Bauprojekt aufgerufen. Zumindest beim Thema Geldsammeln geht die Sekte mit der Zeit.

So hat sie auf GoFundMe, der weltweit grössten sozialen Fundraising-Plattform, eine Aktion gestartet. Das Resultat ist allerdings mager: Von der Zielsumme von 800'000 Franken sind bis jetzt erst 13'000 gespendet worden. Unter dem Strich bleibt unklar, wie der stattliche Erweiterungsbau finanziert werden soll. Die Kosten dafür dürften sich auf mehrere Millionen Franken belaufen. Wer dafür aufkommt, beantwortet der Schwert-Bischof nicht.

Schwert-Bischof distanziert sich vom Fall in Südtirol

Einzig zum eingangs erwähnten Vorfall in Südtirol äussert er sich. Dabei handle es sich um eine Verwechslung oder böswillige Verleumdung, zumal sie dort gar keine Mitglieder hätten. «Abgesehen davon lehren wir niemals solche Handlungsweisen.» Die Anschuldigung, dass Kinder zum stundenlangen Gebet gezwungen wurden, stehe im Gegensatz zu dem, was er lehre, betont der Schwert-Bischof.

«Das Gebet muss absolut freiwillig sein und aus dem Herzen kommen.»

Er tendiere auf kurze Herzensgebete.

3 Kommentare Beat Baumann vor etwa 7 Stunden 2 Empfehlungen Erstens gibt es genügend leere Klöster die wieder belebt werde könnten/sollten. Dazu weiss ich aus eigener Erfahrung wie engstirnig solche Gruppierungen sein können und den Menschen ein gesundes und natürliches Leben auf Jahre rauben können. Gott ist überall. Warum muss an dann aus halb Europa dorthin zum Gottesdienst. Das belegt, was ich geschrieben habe. Glück liegt immer in uns selbst! 2 Empfehlungen roger meyer vor etwa 7 Stunden 2 Empfehlungen Wenn man die Zahl der Bewohner nicht kennt, warum macht man nicht einfach eine Kontrolle der Gemeinde mit der Fremdenpolizei und überprüft Wohnort7angemeldet und Arbeitsbewilligungen? 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen