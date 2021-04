Gastronomie zu Covid-Zeiten «Wir leben vom Ersparten»: Weshalb die neuen Betreiber des «Urwaldhauses» in Rehetobel keine Corona-Entschädigungen erhalten Die Coronamassnahmen treffen diejenigen Betriebe besonders hart, welche im letzten Jahr einen Neustart wagten. Trotz staatlich verordneten Arbeitsverbots werden sie nicht entschädigt. Die neuen Gastgeber im «Urwaldhaus» sind ebenfalls betroffen. Karin Erni 08.04.2021, 12.00 Uhr

Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer nutzten die Zeit des Lockdowns für einen Umbau. Um mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, bieten sie Take-away an.

An Silvester wäre die festliche Wiedereröffnung des Restaurants Urwaldhaus in Rehetobel geplant gewesen. Doch daraus wurde aus bekannten Gründen nichts. Die neuen Gastgeber Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer haben die Zeit genutzt, das Restaurant und seine diversen Räumlichkeiten für ihre Bedürfnisse umzugestalten und auszubauen. So wurde aus dem ehemaligen Stall mit Tenn eine gemütliche Stube mit Apérobar. «Hier kann man in der wärmeren Jahreszeit ein Festchen feiern oder im Winter ein Fondue mit Freunden geniessen. In der Adventszeit planten wir einen kleinen Markt hier drin.»

Keine Unterstützung für Neugründungen

Die Gastgeber haben viele Jahre die «Linde» in Heiden geleitet. Auf Ende letzten Jahres haben sie die Stellen gekündigt, um etwas Neues zu wagen. Den Schritt in die Selbstständigkeit bereuen sie bisher nicht, obwohl die finanzielle Situation derzeit schwierig ist. In den Umbau und in die Einrichtung haben sie viel Geld investiert.

«Weil wir neu angefangen haben, haben wir keinen Anspruch auf staatliche Unterstützung.»

Für die GmbH hätten sie vom Nothilfefonds einen einmaligen Betrag erhalten, sagt Kasia Balinska. «Dafür sind wir sehr dankbar. Aber ansonsten leben wir von unserem Ersparten. Ich finde das zwar nicht fair, aber es geht derzeit leider vielen so. Glücklicherweise gehört der <Bären> einer Stiftung, die sehr grosszügig ist und uns beim Mietpreis entgegenkommt.»

Take-away und Catering als Übungsfeld

Aktuell betreiben die «Bären»-Wirte einen Take-away und machen Catering. «Es läuft so lala, denn wir sind da, ‹wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen›. Aber es ist uns wichtig, für Wanderer und Gäste präsent zu sein», sagt Kasia Balinska. Bei schönem Wetter seien viele Velofahrer und Passanten sehr dankbar, etwas «über den Gartenhag» trinken oder essen zu können.

Auch sei es für sie als nicht gelernte Köchin eine gute Übung, grössere Mengen zuzubereiten und die Funktionen der Profigeräte kennenzulernen. «Wir wollten einen guten Koch in Teilzeit anstellen, aber in der jetzigen Situation ist das ja nicht möglich», sagt Kasia Balinska. Nun macht sie das beste daraus. «Es war ein Sprung ins kalte Wasser. Ich probiere immer wieder Neues aus und mische Rezepte aus meiner polnischen Heimat mit solchen aus der Schweiz. Es macht echt Spass.» Ihr Hit sind derzeit Teigtaschen (Pierogi) mit verschiedenen Füllungen aus Fleisch, Fisch, Pilzen oder Ricotta. «Das kommt bei den Gästen sehr gut an.» Auch der «Hot-Bear» – eine gut gewürzte Hackfleischwurst mit Sauce im Brötchen sei beliebt. Fast in Vergessenheit geratene Produkte wie Buchweizen oder Ribelmais kommen hier zu neuen Ehren.

Gruppenaktivitäten im Fokus

Ein heller, grosser Raum im Obergeschoss kann neu für Sitzungen und kleinere Seminare gemietet werden. «Es ist unser Ziel, vermehrt Gruppen anzusprechen. Unsere wunderschöne und ruhige Gegend eignet sich bestens, um ein paar Stunden aus dem Büroalltag auszubrechen», sagt Edi Thurnheer. «Und doch ist man nicht ab der Welt. Jede halbe Stunde fährt ein Postauto von und nach der Stadt.» Neu ist auch die gemütliche «Säntis-Stube» im ersten Stock, für kleine Anlässe, Zeremonien und Besprechungen. Der «Bären», wie das «Urwaldhaus» richtig heisst, dient den Zimmerschützen noch immer als Trainingslokal. Der lange, schmale Raum wird im Sommer nicht genutzt. Aus ihm wurde nun eine temporäre Galerie. Die erste Ausstellung widmet sich dem Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht und wird die Werke der jungen Grafikerin Julia Roman präsentieren. «Wenn das Restaurant wieder geöffnet ist, soll es ausserdem ein Weibermenu geben», verrät Kasia Balinska. Die geplanten kulturellen Anlässe sollen nach Beendigung der Coronamassnahmen nachgeholt werden.

Lockdown hatte auch gute Seiten

So lange es geht, wollen sie ohne Personal auskommen, um die Kosten im Griff zu halten. Während Kasia kocht, bäckt und dekoriert, betreut Edi die Gäste und unterhält Haus und Umgebung. Als visueller Gestalter obliegen ihm zusätzlich die Werbung, die Betreuung der Website und die Administration. Die beiden versuchen, auch etwas Positives an der Situation zu sehen: «Dank des Lockdowns konnten wir langsam in unsere neuen Rollen hineinwachsen und nach vielen Jahren intensiver Arbeit auch etwas entschleunigen. Auch konnten wir uns anderen wichtigen Aspekten des Lebens widmen. Und das tut auch gut!»