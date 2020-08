«Rehetobel ist ein wunderschöner Ort, aber es ist ein Schlafdorf geworden»: Der 84-jährige Gupf-Besitzer ist der ungekrönte Dorfkönig – jetzt reisst er sein letztes Projekt an Gupf-Besitzer Migg Eberle verwehrte einst dem Rennfahrer Michael Schuhmacher den Kauf der Liegenschaft auf dem Aussichtspunkt. Heute betätigt er sich mit neuen Projekten als Grossinvestor in der Gemeinde. Karin Erni 28.08.2020, 19.30 Uhr

Das Ofenstübli im neuen Dorfhus Rehetobel ist der Lieblingsplatz von Besitzer Migg Eberle. Bild: Michel Canonica

Migg Eberle sitzt im nach ihm benannten Ofenstübli im neu erbauten Dorfhus Rehetobel. Auf dem Tisch ein Glas Wein und zwischen den Fingern eine Zigarre. Über 12 Millionen Franken hat ihn der kürzlich fertiggestellte Bau gekostet. Viel Geld in Zeiten, in denen mehr Gastronomiebetriebe schliessen, als eröffnen. «Man muss etwas machen, nicht lange studieren», sagt der 84-Jährige. «Manchmal passieren dabei Fehler, aber aus diesen kann man lernen.»

Eberle wohnt schon lange nicht mehr in Rehetobel, sondern in Bad Ragaz. Doch nicht etwa wegen des dortigen Golfplatzes, wie man vermuten könnte. Das interessiere ihn nicht, winkt er ab: «No Sports! Mein einziger Sport ist arbeiten.»

Das kürzlich eröffnete Dorfhus Gupf. Michel Canonica

Das Geldverdienen als Lebensinhalt

Aufgewachsen ist Migg Eberle in einfachen Verhältnissen in Rebstein. Der Vater war früh verstorben und so musste er mit der Mutter schon in jungen Jahren den elterlichen Bauernbetrieb führen. Sie arbeitete vor der Heirat als Köchin im Konvikt in Trogen. Gut möglich, dass der begeisterte Hobbykoch von ihr das Faible für das Kochen geerbt hat. «Der kreative Umgang mit Lebensmitteln hat mich immer begeistert», so Eberle. Doch um seine Leidenschaft ausleben zu können, musste er zuerst arbeiten und Geld verdienen, erinnert er sich.

«Zur Hochzeit haben meine Frau und ich uns keine Blumen, sondern Geld gewünscht.»

Mit den 1800 Franken, die zusammengekommen sind, hat der gelernte Schreibmaschinenmechaniker in Rebstein sein eigenes Geschäft eröffnet. Mit dem Velo holte er die Schreibmaschinen ab, reparierte sie und lieferte sie wieder aus. Es sei eine gute Zeit gewesen, sagt er. «Das Geschäft explodierte beinahe.» Zuletzt hatte er Angestellte und Kunden bis nach Lausanne.

Büromöbel statt Schreibmaschinen

Die ersten Geräte seien noch manuell gewesen, erzählt Eberle. «Dann kamen die elektrischen und schliesslich die elektronischen Schreibmaschinen. Doch das interessierte mich nicht mehr, da habe ich das Geschäft verkauft.» Er begann, Büroeinrichtungen zu produzieren, und gründete dafür die Firma Sitag in St.Margrethen und zog später an den heutigen Standort Sennwald um. Der Betrieb wuchs und expandierte nach Deutschland und Amerika. «Man musste damals nach Amerika, wenn man Erfolg und Anerkennung wollte», sagt Eberle.

Doch rückblickend sei es eine der schlechteren Entscheidungen in seinem Leben gewesen, erinnert er sich. «Es floss mehr Geld von Europa nach Amerika als umgekehrt.» Weil er familienintern keinen Nachfolger hatte, der die Firma übernehmen wollte, verkaufte er schliesslich alles, was mit Möbeln zu tun hatte.

Der immense Weinkeller im «Gupf.» Redmann

Investieren in die Gastronomie

Den Gewinn aus den Verkäufen hat Migg Eberle in Immobilien investiert. Dabei kam auch sein Interesse an der Gastronomie zum Tragen. 1982 kauft er die im Jahr zuvor abgebrannte Liegenschaft Gupf. Zuerst sei die Bevölkerung skeptisch gewesen, erinnert sich Eberle. «Die hatten Angst, dass ich dort oben eine Pferdezucht mache.» Die Befürchtung kam nicht von ungefähr, denn zu jener Zeit lebte er im benachbarten Wald. In einer Liegenschaft im Birli züchtete er edle Araberpferde.

«Es sind so schöne Tiere. Ich liebe halt alles, was schön ist.»

Als grossen Glücksfall bezeichnet er, dass der Spitzenkoch Walter Klose in sein Leben getreten sei. «Wir arbeiten sehr gut zusammen und verstehen uns blind.» Mit ihm hat er 2003 die Gasthaus zum Gupf AG gegründet. Gemeinsam haben die beiden den Betrieb weiter zu einer Topadresse ausgebaut mit Sterneküche und gigantischem Weinkeller.

Walter Klose vom Gasthaus zum Gupf Michel Canonica

Nicht nur grün denken, sondern auch handeln

Sein aktuelles Projekt «Ob dem Holz» soll sogar «wunderschön» werden, schwärmt Migg Eberle. Das ehemalige Altersheim will er zu einem Wohnhaus mit Personalwohnungen ausbauen. «Heute wollen die Köche nicht mehr nur ein Zimmer, sondern eine Wohnung, wo sie mit der Familie leben können.» Er hoffe, dass die Rehetobler mitmachen und im November für den Verkauf der Liegenschaft «Ob dem Holz» stimmen.

«Rehetobel ist ein wunderschöner Ort, aber es ist leider ein Schlafdorf geworden», stellt Migg Eberle fest. «Man muss es wieder beleben.» Eine Fabrik könne man heutzutage nicht mehr hinstellen, wohl aber das Bestehende mehr fördern, ist er überzeugt. «Es gibt hier ein Traktoren-, ein Velomuseum und viele schöne Wege, von denen einige sogar zu Erlebnispfaden ausgebaut wurden. Diese Leute machen etwas, das sollte man unterstützen.» Für den Tourismus wäre es wünschenswert, dass die Häuser mehr Blumenschmuck an den Fenstern hätten, findet er.

«Man sollte nicht nur grüne Gedanken haben, sondern diese auch leben.»

Ihm sei ökologisches Handeln schon immer wichtig gewesen, erklärt Migg Eberle. Den Landwirt auf dem Gupf hat er verpflichtet, tierfreundlich zu produzieren und die Liegenschaften werden umweltfreundlich geheizt.

Eine Alterssiedlung als letztes Werk

«Ich habe immer Wort gehalten und realisiert, was ich versprochen habe», sagt Migg Eberle. Diesen Anspruch hat er auch mit seinem neusten Projekt, einer Siedlung für Wohnen «Ü50» im Holderen unterhalb des Dorfzentrums. Etwa 30 Wohnungen sollen am aussichtsreichen Sonnenhang zu stehen kommen – mit der Möglichkeit zur Nutzung alltäglicher Dienstleistungen. «Keine viereckigen Kisten, sondern etwas, was man auch in 50 oder 100 Jahren noch gerne anschaut. Am liebsten wäre mir ein verrückter oder querdenkender Architekt, doch den muss ich erst noch finden», sagt er schmunzelnd. Die Gebäude sollen in Holzbauweise erstellt werden. «Aber keine Spielereien, es muss bezahlbar bleiben.» Das Alterszentrum wird sein viertes grosses Vorhaben in Rehetobel sein und auch sein letztes, sagt der Bauherr. «Dann ist endgültig Schluss.»