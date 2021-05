Velomuseum Rehetobel neu mit Eventbereich

Rehetobel Eventbereich und neues Entrée: Das Velomuseum ist grösser und schöner geworden Am Sonntag ist internationaler Museumstag und die Museen laden zur kostenlosen Besichtigung. Ein guter Grund, einmal der wohl ungewöhnlichsten Institution im Appenzellerland einen Besuch abzustatten. Karin Erni 14.05.2021, 12.00 Uhr

Museumsleiter François Cauderay kommt mit kleinen und grossen Zweirädern zurecht. Bild: Karin Erni

Das Velomuseum Rehetobel ist weit herum das einzige seiner Art. Gegründet wurde es 1994 von François Cauderay und weiteren Liebhabern alter Fahrräder im Vorfeld der 17. Internationalen Veloveteranen-Rallye 1997 in Appenzell. Fast 400 Velos gehören heute zum Fundus. Gesammelt haben die Betreiber aber auch allerlei Zubehör. Insgesamt sind über 3000 Objekte vorhanden.

Normalerweise ist das Museum nur von Mai bis Oktober jeden ersten Freitag im Monat geöffnet. Beliebt ist die Ausstellung insbesondere bei Schulen und Gruppen. Diese werden auf Voranmeldung auch zu anderen Zeiten empfangen. Im Velomuseum erhalten die Besucher eine kundige Führung und erfahren viel Interessantes aus der Welt der Zweiräder. Auch das Ausprobieren der originellen Gefährte gehört zum Programm. «Alle unsere Velos sind in gebrauchsfähigem Zustand und können auf Wunsch gefahren werden», sagt Cauderay. Doch dies ist gerade bei den imposanten Hochrädern kein einfaches Unterfangen und die Helfer müssen oft unterstützend eingreifen. Sogar das kleinste Vehikel in der Ausstellung hat seine Tücken, wie der Museumsleiter beim Posieren für das Foto feststellen muss. Die rund 60 Mitglieder des Vereins Old Bicycle Fan Club Rehetobel betreiben das Museum und engagieren sich bei der Instandhaltung der Zweiräder. Sie helfen aber auch bei Anlässen wie Umzügen, Ausfahrten und nationalen oder internationalen Treffen historischer Fahrräder mit.

Genossenschaft ermöglicht Vergrösserung

Das Museumsgebäude, das ehemalige Feuerwehrhaus, gehört seit 2020 der Genossenschaft Kultur im Sprötzehuus. Sie hat das Gebäude für 150'000 Franken von der Gemeinde abgekauft. Das Museum ist Mieterin der Räumlichkeiten. In den letzten Monaten wurde das Gebäude einem grösseren Umbau unterzogen. Es verfügt nun über einen 80 Quadratmeter grossen Raum im Erdgeschoss. Dieser kann mit einer Schiebetür vom Museum abgetrennt und für kulturelle Events oder private Anlässe gemietet werden. Er steht aber auch den Museumsbesuchern für eine Kaffeepause zur Verfügung. Auch eine Toilette ist neu vorhanden.

Auf den Spuren der Veloclubs der Region

Im oberen Stock wird derzeit die Sonderausstellung mit dem Thema «Gesellig radeln» vorbereitet. Sie befasst sich mit den zahlreichen, mittlerweile verschwundenen Veloclubs aus der Region. Als letzter hat sich der Arbeiter-Touring-Bund (ATB) Herisau aufgelöst. «Er hat sein 100-jähriges Jubiläum leider nicht mehr erlebt. Das Museum konnte immerhin noch interessantes Archivmaterial des Clubs übernehmen», sagt François Cauderay. «Viele Ausserrhoder Veloclubs wurden in der Zwischenkriegszeit gegründet. Fast jedes zweite Dorf im Kanton hatte einen. Das Velo war das Symbol der Moderne und diente der Mobilisierung der Arbeiterschaft.» Anhand zahlreicher Exponate kann man sich in die Blütezeit des Zweirads zurückversetzen. Eröffnung der Sonderausstellung ist am Pfingstmontag, 24. Mai, von 11.11 bis 15.15 Uhr.

Hinweis: Internationaler Museumstag

Sonntag, 16. Mai, 11 bis 17 Uhr.