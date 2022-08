0:4 - Herisau wird beim Saisonstart heftig geduscht

Regionalfussball Zum Saisonstart heftig geduscht: FC Herisau kassiert hohe Niederlage Herisau zeigt starke erste 30 Minuten, wird in Flawil nachher aber zum 0:4 überspielt und überlaufen. Lukas Pfiffner 22.08.2022, 16.00 Uhr

Am Anfang der Partie regnet es intensiv – Herisaus Cristian Tolino (links) behauptet sich gegen Simon Obrist. Bild: Lukas Pfiffner

Als Aufsteiger in die 2. Liga müsste der FC Flawil mit Selbstvertrauen, Schwung und Stilsicherheit in die neue Umgebung und neue Saison steigen. Könnte man denken. Flawils Assistenztrainer Reto Knaus, einst Erstliga-Spieler in Herisau, steht auf der Schützenwiese und winkt ab. «Wir hatten eine durchzogene Vorbereitung mit Absenzen und Verletzungen. Aber es geht ihnen offenbar auch so.» Der ehemalige Aussenverteidiger zeigt nach dem Aufwärmen in die andere Platzhälfte zum Gast aus Herisau.

Captain Nikola Gavrilovic, Organisator der Abwehr, fehlt am Samstag wegen eines Hochzeitsfestes. Joel Ehrbar, bester Torschütze der vergangenen Saison, ist in den Ferien. Kurzfristig fällt auch noch David Bischof aus. Auffälligster Herisauer ist zunächst Cristian Tolino, der im offensiven Mittelfeld viele kluge Steilvorlagen spielt und oft die agilen Mattia Sbocchi und Marvin Müller auf die Reise schickt. «Ich versuche, die Innenverteidiger zu stressen», wird der 21-Jährige nach dem Schlusspfiff seine Aufgabe erklären.

Niveau nicht gehalten

Dies gelingt in der Anfangsphase zeitweise hervorragend. Der kurz von starkem Regen geprägte Start ist aus Sicht der schwungvoll und geordnet auftretenden Herisauer als sehr gut zu bezeichnen. Mit Ausnahme des Resultats: Nach 25 Sekunden verzieht Müller nämlich alleine vor dem Flawiler Tor. Und in der 11. Minute greift Jonas Thönig bei einem hohen Ball mit dem Kopf ungenügend ein, die Gastgeber profitieren in Form des 1:0. Unbeirrt versucht Herisau dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Es ist gewiss nicht die schlechtere Mannschaft, kann das Niveau nach der Pause aber nicht halten – weder in der Defensive noch in der Offensive. Tolino: «Der Gegner hat sich besser auf uns eingestellt. Wir haben den Faden verloren.» Hinten erlauben sich die Gäste Fehler. Und nach vorne werden die «letzten Bälle» nun deutlich unsorgfältiger gespielt. Zwar versuchen die Ausserrhoder, sich im Mittelfeld in die Zweikämpfe zu beissen; die Wirkung ist aber bescheiden.

Nein, kein «Dolce Vita»

In Flawils Fussballszene ist man Leckereien nicht abgeneigt. Unter den Matchprogrammbesitzern werden «Brügeli» einer einheimischen Schokoladefabrik verlost. Und als Herisaus Störarbeit nach einem Corner wenig konsequent ist und das 2:0 fällt (67.), wird als Sponsor des Torschützen eine Pizzeria mit dem Namen «Dolce Vita» ausgerufen. Auf Ausserrhoder Seite ist das Leben dagegen aktuell alles andere als süss. Die Gäste wirken nun komplett orientierungslos, ihr Verteidiger Danso Djana hat eine blutende Nase, Herisau kassiert den dritten Gegentreffer nach einem Lauf in der 69. Minute. Gian Rudolf muss gepflegt werden, da fällt in Herisauer Unterzahl gar das 4:0 durch einen Weitschuss (77.). Und als Marvin Müller in der 82. Minute im Strafraum zu Fall kommt, reklamieren die Herisauer einen Penalty – erfolglos.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Teams Auch für den Grossteil der übrigen regionalen ersten Mannschaften begann die Saison enttäuschend. Beide 1.-Liga-Frauenteams aus dem Appenzellerland verloren auswärts, Bühler in Gambarogno 1:6, Appenzell in Schwyz 2:3. Erst am Dienstag treffen in der 3. Liga die Männer von Teufen und Appenzell aufeinander. 4.-Ligist Urnäsch unterlag zu Hause der dritten Mannschaft Gossaus 3:4, Heiden gab im Heimspiel gegen Montlingens zweite Mannschaft mit 2:4 ebenfalls alle Punkte ab. Speicher war spielfrei. In der 5. Liga setzte sich Bühler-Teufen gegen die zweite Mannschaft Speichers 3:0 durch. (pf)

Kurz vor Schluss rennen sechs Flawiler auf drei einsame Herisauer Feldspieler und Torhüter Philipp Rosenfelder zu. Ein fünfter Treffer bleibt aus. Trotzdem kann Flawil auf einen Abend zurückblicken, der punkto Spielverlauf und Ertrag nahe am Maximum liegt. «Wir haben ja sogar zwei Senioren reaktivieren müssen», erklärt Reto Knaus. Cristian Tolino und seinen Kollegen bleibt die Hoffnung auf eine schnelle Reaktion: «Wir müssen den Auftritt der ersten Halbzeit ins nächste Spiel nehmen.» Am Samstag empfängt Herisau den FC Abtwil-Engelburg.