Beim 5:4-Sieg Teufens gegen Gossau triff auch der Kioskchef

Regionalfussball «Schaltet die Köpfe wieder ein!»: Beim 5:4-Sieg Teufens gegen Gossau trifft auch der Kioskchef In der 3.-Liga-Partie zwischen dem FC Teufen und Gossau 2 ist das Abwehrverhalten wie das Wetter: luftig. Insgesamt neun Tore fallen. Unter die Torschützen reiht sich Fabio Panella, der nicht nur Captain der Mittelländer ist. Lukas Pfiffner 01.11.2021, 11.59 Uhr

Teufens Captain, Kioskchef und Torschütze: Fabio Panella wirft ein. Bild: Lukas Pfiffner

Lukas Kern schiesst für Teufen zwei frühe Tore, Davide Schubiger eines. Als Fabio Panellas herrlicher Weitschuss aus rund 30 Metern gegen die zweite Mannschaft Gossaus das 4:2 bringt, ist am Samstag erst eine gute halbe Stunde gespielt: Die saubere Defensivarbeit gehört auf beiden Seiten nicht zu den bevorzugten Tätigkeiten.

Es ist für Fabio Panella das erste Saisontor. Bruder Gianluca hat bis vor kurzem beim FC Gossau gespielt – im ersten Team. Vater Marco (einst Torhüter, später Sportchef, Juniorenleiter, Trainer, Präsident in Teufen) ist in Gossau Goalietrainer. Wie überhaupt die Verbundenheit Teufens mit diesem Club beachtlich ist: Sein 1.-Liga-Trainer Patrick Winkler, die Assistenten Walter Preisig und Daniel Schöllhorn sowie der Masseur Patrick Bischof sind in Teufen bestens bekannt. Während Gossaus erste Mannschaft zur gleichen Zeit gegen Baden spielt, geht es im Landhaus um Punkte in der 3. Liga.

Einige mit Doppelfunktion

Panella verteidigt links. Früher hat er weiter vorne gespielt. Warum nicht im Tor, wie sein Vater? «Ab und zu stand ich im Training im Tor. Aber es gefiel mir im Feld besser.» Sein Trikot hat die Nummer zehn. Bei den Gossauern tragen alle Spieler vorne auf dem Tenu diese Zahl: Eine Pizzeria-Kette mit dem italienischen Namen für «Zehn» gehört zu den Sponsoren. Womit die Verbindung zum Thema Verpflegung hergestellt ist.

Fabio Panella ist nicht nur Captain, sondern auch Kioskchef. Er hat das Material bereitzumachen, damit an Turnieren, den Junioren- und Aktivspielen der Verkaufsbetrieb stattfinden kann. «Es ist nicht leicht, Personen für ein Amt zu finden», sagt der bald 25-Jährige. Deshalb sind Spieler in manchen Vereinen oft Nachwuchstrainer – oder Funktionäre wie in Teufen. Claudio Fässler, der Spielberichte schreibt, kann diesmal krankheitshalber nicht mitmachen. Robin Boppart, Verantwortlicher für die Website, bereitet auf der rechten Seite ein Tor vor. Sportchef Simon Bär spielt in der zweiten Mannschaft; Luca Pieli, Trainer des zweiten Teams, ist Revisor.

Von Köpfen und Zwergen

In der Pause hält sich der Andrang am Kiosk in engen Grenzen. «St.Gallen führt 1:0», sagt einer. «Und wie viel steht es eigentlich hier?» Es fällt schwer, den Überblick zu behalten, weil das Abwehrverhalten so ist wie das Wetter – luftig. 5:2 führen da die Gastgeber dank des dritten Tors von Kern. In der Mitte der zweiten Halbzeit ruft Teufens Trainer Michael Knechtle ins Feld:

«Schaltet die Köpfe wieder ein!»

Auffällig die Anfälligkeit bei Standardsituationen: Sämtliche Gegentore und weitere gefährliche Szenen haben den Ursprung in Eckbällen oder Freistössen. Man übe das, sagt Knechtle. «Aber es ist auch eine Sache der Konzentration.» Und man habe körperliche Nachteile. «Appenzeller sind im Vergleich zu den Gegnern einfach Zwerge. Ich merke das sogar bei unseren D-Junioren.» Die trainiert er ebenfalls.

Das Gegenteil von Langeweile

Teufens Roman Neuländner (Nr. 7) stellt sich dem Gossauer Timo Leuzinger entgegen. Bild: Lukas Pfiffner

Seine 3.-Liga-Mannschaft wird nervöser. Sie muss Druckphasen über sich ergehen lassen und kommt bei den Kontern nicht über Ansätze hinaus. Nach 60 Minuten schaffen die Gäste den Anschluss. Fabio Panellas Fazit ist schnell gemacht. «Dass man noch zittern und von einem glücklichen Sieg reden muss, obwohl man fünf Tore schiesst, ist eigentlich verrückt.» Die Teams stehen für das Gegenteil von Langeweile. 25:25 lautet das Torverhältnis nach zehn Partien des FC Teufen, 26:32 jenes des FC Gossau. Kürzlich haben die Gossauer im 3.-Liga-Staff einen Wechsel vorgenommen. Sportchef Thomas Kugler hilft als Coach aus. Er hat keinen Bezug zu Teufen, war aber einst als Assistent von Giuseppe Gambino beim FC Herisau tätig.