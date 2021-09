Regionalfussball Plötzlich gelingt vieles: Bühler holt ersten Saisonsieg Die 1.-Liga-Frauen des FC Bühler sichern sich den ersten Saisonsieg. Das 4:3 gegen Gambarogno muss allerdings erdauert werden. Lukas Pfiffner 20.09.2021, 17.00 Uhr

Claudia Ferreira (links) und Natascha Frei setzen die Tessinerin Elizabeta Krsteva unter Druck. Bild: PF

Wer nach drei Partien noch ohne Punkt ist, tritt ohne Selbstvertrauen an. Und eine Spielerin, die zuletzt dreimal getroffen hat, setzt im nächsten Match natürlich die ersten Akzente. Diese beiden fussballerischen Grundsätze werden am regnerisch-kühlen Sonntagnachmittag auf der Göbsimühle ausser Kraft gesetzt.

Die Frauen des FC Bühler haben gegen Kloten, Wil und Staad nie mehr als ein Tor geschossen und steigen nach drei Niederlagen in das 1.-Liga-Spiel gegen das stärker eingeschätzte Gambarogno. Trainer Antonio Romano sagt vor dem Anpfiff: «Manchmal läuft es gegen solche Teams plötzlich gut.» Tatsächlich, Bühler tritt vor allem in der ersten Halbzeit überzeugend auf und erzielt innert 21 Minuten drei Tore. Dagegen fällt die Tessiner Stürmerin Scilla Grossi, die eine Woche zuvor beim 4:2 gegen Eschenbach dreifache Torschützin gewesen ist, nicht auf. Zunächst.

Die Leichtathletin trifft

Die Tessinerinnen haben den Schriftzug eines Carunternehmens auf ihrem Trikot und die lange Carfahrt in den Beinen. Sie starten verhalten. Erstaunlich, wie sich die Gastgeberinnen immer wieder in Szene setzen – mit Steilvorlagen von Captain Simone Scherrer, mit Läufen von Karin Mösli und Sina Eichrodt. Nach elf Minuten klärt eine Gästeverteidigerin, aber die 17-jährige Eichrodt schiebt den Abpraller zum 1:0 ein. Eine Viertelstunde später kommt die gleiche Spielerin rechts an den Ball und trifft mit ihrem Weitschuss. Und kurz vor Ablauf einer halben Stunde gelingt Aussenverteidigerin Ronja Mock gar das 3:0. Sie gehört zu den stärksten 400-m-Hürdenläuferinnen der Schweiz und gibt nach Abschluss der Leichtathletikwettkämpfe ihre Saisonpremiere auf dem Fussballrasen.

Konzentration hochhalten

Die Partie verläuft für Bühler zunächst fast perfekt. Romano fordert sein Team auf, die Konzentration hochzuhalten. Dies wird angesichts der gesteigerten Bemühungen der Gäste und des nassen Untergrunds schwierig. Torhüterin Joëlle Büchler wehrt mehrmals auf der Linie und herausstürzend ab. Im Anschluss an einen Vorstoss über rechts trifft Grossi zum 3:1. Kurz nach der Pause lenkt Büchler einen Weitschuss nach vorne – Grossi schiesst das Anschlusstor. Romano macht den Schiedsrichter darauf aufmerksam, dass der zuvor den Gästen zugesprochene Einwurf eigentlich Bühler zugestanden wäre. Er tut das in einer angenehm sachlichen Art, während der Gambarogno-Coach mehrmals bei allenfalls diskutablen Offsidepfiffen «Scandalo» ruft.

Das Bier kommt später

Weiterhin Mösli, die den Ball oft sehr gut behauptet und lange Wege geht, und die schwungvolle Einwechselspielerin Selina Ramelli sind nach der Pause nach vorne die auffälligsten Spielerinnen in Rot – Ramelli lenkt den Ball in der 78. Minute reaktionsschnell zum 4:2 ins Tor. Es wird das «Winning Goal» sein, weil Gambarogno durch Krsteva nur nochmals den Anschluss schafft. In der Schlussphase fliegen zwei scharf geschlagene Bälle gefährlich durch den Strafraum der Ausserrhoderinnen. «Wir bekommen wieder drei Treffer …», blickt Romano zurück. Der andere, erfreulichere Teil der Nachmittagsbilanz lautet: Die Ausserrhoderinnen verdreifachen das Saisontotal an geschossenen Toren; ihr Sieg ist ebenso wichtig wie verdient. «Das Bier zahle ich euch einmal, wenn es wärmer ist», sagt der Trainer zu den Spielerinnen, bevor sie sich Richtung Garderobe bewegen. Er meint das Wetter, nicht das Bier.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Mannschaften

Die 1.-Liga-Frauen Appenzells besiegten Kloten 4:1. Der FC Herisau gewann das Cup-Vorrundenspiel bei Schluein Ilanz 3:0; Teufen unterlag dagegen auswärts Neukirch-Egnach 2:4. Erst am kommenden Mittwoch spielt in der 3. Liga Appenzell gegen Bütschwil. In der 4. Liga trennte sich Heiden von Rebstein 1:1, bleibt aber Leader der Gruppe drei. Der Tabellenletzte Teufen-Bühler verlor in der Gruppe vier gegen Urnäsch 1:5, Speicher war spielfrei.