Regionalfussball Niederlage im Duell der Verfolger: Speicher muss Aufstiegsträume begraben Der FC Speicher unterliegt im Verfolgerduell Fortuna 1:2. Der Wiederaufstieg in die 3. Liga ist damit nicht mehr möglich. Die Enttäuschung hält sich aber in engen Grenzen. Lukas Pfiffner 30.05.2022, 11.59 Uhr

Speichers Torhüter Elias Eccher klärt vor dem anstürmenden St.Galler Florin Hellmüller. Bilder: Lukas Pfiffner

Vier, drei, drei, vier: So viele Tore schoss der FC Speicher in den vorangegangenen Partien. Nur das 0:5 auswärts gegen St.Otmar passte da nicht so ganz dazwischen. Im Herbst haben die Mittelländer die St.Galler zu Hause 4:3 besiegt. St.Otmar ist allerdings aktuell das formstärkste Team der 4.-Liga-Gruppe 4 und führt die Tabelle mit 32 Punkten an. An diesem Samstag liefern sich Speicher (28) und Fortuna (29), ein anderer St.Galler Quartierklub, auf dem Sportplatz Buchen das Verfolgerduell.

«Bitte alle Gegenstände vom Platz räumen», heisst auf einem Schild die Botschaft der Rasenpflege-Firma. Bis nach dem Spiel auf dem Platz behalten könnte man (mit einem Sieg) die Aussicht auf den ersten Platz und den Aufstieg in die 3. Liga.

Flink, aber wenig effizient

Die Mittelländer haben die erste Chance durch Rico Graf. Das erste Tor fällt in der 3. Minute aber auf der anderen Seite durch Serge Frick. Zu wenig aufmerksam und zu wenig konsequent zeigt sich die Abwehr der Einheimischen. Schon drei Minuten später gelingt der Ausgleich durch Valentin Stillhard, der durchlaufen und abschliessen darf. Die Mannschaft von Trainer Christian Huber ist in der ersten Halbzeit zeitweise flink unterwegs, technisch gut beschlagen – die Durchschlagskraft und die Effizienz fehlen aber. Die Gäste aus St.Gallen sind wirkungsvoller und glücklicher: Wieder Serge Frick hat mit einem Heber zum 1:2 Erfolg (22.). Speichers Captain Pascal Huber, der Sohn des Trainers, versucht, seine Kollegen oft aus dem Abwehrzentrum heraus mit weiten Bällen zu versorgen.

Nach der Pause verläuft die Partie deutlich weniger munter und abwechslungsreich. Torszenen sind nur noch wenige zu verzeichnen. Speicher kann sich offensiv kaum in Szene setzen, Fortuna beschränkt sich auf Konter und das Minimieren der Risiken. Elias Eccher, der Mittelländer Torhüter, hat vor allem Rückgaben zu behändigen und wird wenig geprüft.

Die Personaldecke ist ausgedünnt

Speichers Trainer Christian Huber gibt in seinem zweitletzten Spiel Anweisungen.

Erst spät kommt jene Brisanz auf den Rasen, die angesichts der Tabellenlage hätte erwartet werden können. «Spielt Fussball, Herren!», ruft der Schiedsrichter, nachdem ein paar Akteure vor der Ausführung eines St.Galler Corners verbal aneinandergeraten sind. Speicher und Fortuna haben die Berit-Klinik als Sponsor auf ihrem Trikot. Ironie des Schicksals, dass sich just in dieser Begegnung der St.Galler Kasim Palaz in einer unglücklichen Szene schwer am Knie verletzt und kurz vor Schluss vom Feld getragen werden muss.

Nach einem mehrminütigen Unterbruch treffen Notarzt und Ambulanz ein. Auch in der Nachspielzeit schafft es Speicher nur sporadisch, gefährlich in Strafraumnähe aufzutauchen. Als Hauptgrund für die 1:2-Niederlage sieht der Trainer die ausgedünnte Personaldecke.

«Wir hatten vorne nicht mehr viele Spieler, konnten deshalb auch nicht nachlegen. Zwei waren diesmal zum ersten Mal überhaupt dabei.»

Den Umbau fortsetzen

Am Sonntag verliert St.Otmar das kleine Stadtderby bei Rotmonten überraschend 2:3. Eine Runde vor Schluss totalisiert es wie Fortuna 32 Punkte, Speicher bleibt bei 28. Die Enttäuschung hält sich in engen Grenzen. Die Meisterschaft auf Platz drei oder vier abzuschliessen, sei in Ordnung, findet Huber. Der Wiederaufstieg in die 3. Liga war nie das konkrete Ziel, sondern einfach vorne mitzuspielen. «Einzelne Spieler werden aufhören. Es gilt nun, den vor einem Jahr eingeleiteten Umbau fortzusetzen.»

Speicher beendet die Saison am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Jedinstvo. Wie im Herbst angekündigt, wird Christian Huber nach zwölf Jahren sein Traineramt abgeben. «Ich habe ja noch eine andere Aufgabe und werde mich darauf konzentrieren.» Er spricht die Tatsache an, dass er auch Präsident des FC Teufen ist.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Teams In der 1. Liga der Frauen gewann Bühler auswärts gegen Südost Zürich 4:1; Appenzell war spielfrei. In der 2. Liga der Männer erlitt Herisau beim 1:3 gegen Dardania die fünfte Heimniederlage in Serie. Eine Liga tiefer hatten sowohl Teufen als auch Appenzell am Auffahrtswochenende keine Partie. In der 4. Liga siegte Urnäsch bei Jedinstvo 5:4, und die Gruppierung Teufen-Bühler 2 unterlag zu Hause der zweiten Mannschaft des FC Herisau 2:3. (pf)