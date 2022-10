FC Herisau spielt in Montlingen 0:0

Regionalfussball Auch die Prominenz trifft nicht: FC Herisau spielt in Montlingen unentschieden Herisau bleibt erstmals ohne Gegentor. Das 2.-Liga-Spiel zwischen Montlingen und Herisau endet 0:0. Lukas Pfiffner 10.10.2022, 12.00 Uhr

Die Trainer Domenico Troccoli und Thomas Koller beobachten stehend, wie Herisaus Aussenverteidiger Orhan Ümit flankt. Bild: Lukas Pfiffner

Er fällt mit den hellblauen Schuhen auf, seiner Laufstärke und seiner Gefährlichkeit. Und durch seine Familienherkunft. Die Nummer 9 von Montlingen wird in den nächsten Tagen erst 21 Jahre alt, hat aber schon 18 Länderspiele für Liechtenstein absolviert, darunter das bemerkenswert knappe 0:2 gegen Deutschland im Kybunpark. Sein zweiter Vorname erinnert an Zinedine Zidane. Stürmer Noah Zinedine Frick ist der Sohn des Luzerner Trainers Mario Frick.

In der letzten Nachspielminute steht er am Sonntag im Herisauer Strafraum, eng bewacht vom Captain der Ausserrhoder, Nikola Gavrilovic. Ein Corner wird getreten. Die einen wollen wenigstens das torlose Remis über die Runden bringen, die anderen in einem ziemlich zerfahrenen 2.-Liga-Spiel einen «Lucky punch» landen. Frick hat als ganz Junger in der Challenge League mit Vaduz gespielt. Er kam Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, als er sich nicht impfen lassen wollte und wegen der strikten Coronaverordnungen beim SC Brühl den Promotion-League-Verein verliess und eine Liga tiefer zu Gossau wechselte. Seit dem Sommer gehört er nun dem Montlinger Kader an.

«Besser ein Punkt als keiner»

Gavrilovic ist elf Jahre älter als Frick und mindestens 20 Zentimer kleiner. «Er ist schon stark. Man muss schauen, dass er gar nicht an den Ball kommt», wird der Herisauer nach der Partie sagen. Der Ball fliegt hoch in den Strafraum, zu hoch. Der Schiedsrichter pfeift ab. Gavrilovic und Frick umarmen sich. Das Resultat lässt sich an diesem Nachmittag so wenig einordnen wie das Wetter. Soll man von einem Regen sprechen oder nur von einem Rieseln? Sollen die Herisauer zufrieden sein mit dem Unentschieden, wenn man erst zweimal gewonnen hat, zuletzt in zwei Partien sieben Gegentore kassiert und nun erstmals keinen Treffer zulässt, aber ab der 78. Minute nach der zweiten Verwarnung des Montlingers Sandro Lüchinger in Überzahl spielt? Gavrilovic greift verbal in die Kiste der alten Fussballweisheiten: «Besser ein Punkt als keiner.»

Wenn Herisau in Bedrängnis gerät, hat meist Noah Frick den Fuss im Spiel. Einmal schiesst er knapp zu hoch (28.). Bei seinem flachen Versuch (35.) ist Torhüter Ronny Hirschi ebenso hellwach wie bei der Chance von Nando Lüchinger, die Frick mit einem Vorstoss auf der Seite einleitet (66.). Der Liechtensteiner ist in dieser Saison noch ohne Tor, er hat aus Verletzungsgründen selten gespielt. In der Rückrunde wird Noah Fricks Bruder Yanik ebenfalls für Montlingen einlaufen; zuletzt war dieser in Rumänien aktiv. Auch die Gäste haben Chancen, die besten durch Cristian Tolino, Joel Ehrbar und den eingewechselten Janick Huber. Auf beiden Seiten entscheidet der Ref in der zweiten Halbzeit je einmal in strittigen Situationen trotz Reklamationen nicht auf Foulpenalty.

Der Herisauer Jonas Thönig versucht Noah Frick vom Ball zu trennen. Bild: PF

Cup bleibt als zweite Aufgabe

Herisau belegt nach sieben Runden im Zwölferfeld Platz zehn. Der Ligaerhalt ist das realistische Ziel. Die Vorrunde 2021/22 zeigte ein erfolgreicheres Herisau. «Wir haben damals als Aufsteiger einigen Schwung mitgenommen», sagt Nikola Gavrilovic. «Und auf die neue Saison gab es Veränderungen im Kader.» Herisau ist noch nicht gefestigt. Trainer Domenico Troccoli meint: «In diesem Herbst waren uns einige Teams punkto spielerischer Klasse überlegen.» Montlingen, das vom Herisauer Thomas Koller trainiert wird, gehört auf schwierigem Terrain am Sonntag nicht dazu. Bleibt als zweite Herisauer Aufgabe der regionale Cup, in dem man zuletzt erst im Final gescheitert ist. Genauso wenig wie Frick, dessen Montlinger ausgeschieden sind, wird Gavrilovic im Viertelfinal dabei sein. Am 12. November, wenn Herisau in Wattwil antritt, hält er sich ferienhalber im Ausland auf.

Die Resultate der übrigen Appenzeller Teams Die 1.-Liga-Frauen von Bühler und Appenzell haben ihr (spektakuläres) Derby unter der Woche ausgetragen (5:5). In der 3. Liga der Männer spielten beide Teams der Region zu Hause: Appenzell verlor gegen Besa 2:3, während sich Teufen gegen die zweite Mannschaft aus Romanshorn 4:2 durchsetzte. In der 4. Liga musste Heiden in Vaduz mit 2:3 geschlagen vom Platz – es war die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Speicher gewann gegen Rotmonten 5:4. Urnäsch kam mit einem 5:1 bei St.Otmar zum ersten Saisonsieg. In der 5. Liga war die Gruppierung Teufen-Bühler spielfrei. (pf)