regionaler Weinbau Mit Piwi-Sorten zum Erfolg: Eine Weinbäuerin aus Herisau hat mit ihrem Biowein mehrere Auszeichnungen geholt Im Rebberg werden normalerweise viele Spritzmittel eingesetzt. Dass es auch anders geht, beweisen Produzenten, die mit widerstandsfähigen Sorten arbeiten. Karin Erni 16.12.2020, 11.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabia Knechtle Glogger aus Herisau in ihrem Weinkeller in Thal. Bild: Karin Erni

Fabia Knechtle Glogger ist studierte Umweltingenieurin und betreibt seit 2015 ein eigenes Ökobüro in Herisau. Doch schon länger liebäugelte sie mit dem Gedanken, selbst einen Bauernbetrieb zu übernehmen. «Ich habe mir einen kleinen Hof mit Schafen oder Geissen vorgestellt, den ich neben meiner Arbeit bewirtschaften könnte.» Sie schaltete auf der Biobörse ein Inserat, worauf sich Edy Geiger aus Thal meldete. «Er bewirtschaftete seinen Weinbaubetrieb über 30 Jahre lang biologisch und suchte jemanden, der die Arbeit im selben Stil weiterführt.»

2017 konnte Fabia Knechtle den kleinen Bioweinbaubetrieb mit rund 70 Aren Rebfläche am Buechberg in Thal übernehmen. Den Laden, das Degustationslokal und den Weinkeller mietet sie von ihrem Vorgänger. Die ganze Konstellation sei ein Glücksfall gewesen, sagt die Quereinsteigerin rückblickend. «Wir verstanden uns auf Anhieb und durch die gute Einarbeitung konnte ich viel von seiner Erfahrung profitieren.»

Verantwortung beim Keltern

Fabia Knechtle hatte zwar die nötigen Weinbaukurse absolviert, aber den ersten eigenen Wein zu produzieren sei schon eine grosse Verantwortung gewesen, erinnert sie sich.

«Wenn du beim Keltern einen Fehler machst, ist die ganze harte Arbeit eines Jahres kaputt.»

Mittlerweile fühlt sie sich sicher im Umgang mit dem jungen Wein. Dieser muss im Keller zwei Gärungen und anschliessend eine Lagerung in der Kälte durchmachen, bevor er in die Flasche kommt. Die Abfüllung und Etikettierung ist mit viel Handarbeit verbunden.

Eine grosse Hilfe ist ihr Ehemann René Glogger, der von Beruf Chemiker ist. Er macht die nötigen Analysen und hilft auch sonst viel im Betrieb mit. «Rebbau ist ein Knochenjob. Man muss wirklich gerne draussen arbeiten», sagt Knechtle. «Die gemeinsame Arbeit verbindet und so können wir trotz unserer verschiedenen Berufe viel Zeit zusammen verbringen.»

Die Etiketten der Flaschen zeigen Tiere aus dem Weinberg Bild: Karin Erni

Altbewährte und neue Sorten

In ihrem Weinberg wachsen vorwiegend sogenannte Piwi-Rebsorten. Diese Pflanzen sind widerstandsfähig gegen Pilzkrankheiten. Einige sind bewährte Sorten, bei anderen handelt es sich um Neuzüchtungen. «Diese Rebsorten schonen nicht nur die Umwelt, sondern bringen auch hervorragende Weine hervor, die einen Vergleich mit bekannten Gewächsen nicht zu scheuen brauchen», sagt die Weinbäuerin.

«In guten Jahren muss ich praktisch nicht spritzen. Zwar sind die biologischen Mittel wie Fenchelöl oder schwefelsaure Tonerde unbedenklich. Aber es gibt Arbeit und verteuert den Wein. Auf den Einsatz von Kupfer kann bei den Piwi-Sorten vollständig verzichtet werden.»

Sie freut sich an ihrem ökologischen Weinberg, denn er beherbergt eine vielfältige Pflanzengesellschaft und ist Lebensraum für seltene Tiere wie Eidechsen oder Schmetterlinge.

Geschmack der Region

Hektisch wird das Winzerleben um die Erntezeit. Der richtige Zeitpunkt will bestimmt und Helfer organisiert werden. Ist der Wein einmal abgepresst und im Keller, gilt es vor allem zu beobachten und zu kontrollieren, ob die biologischen Prozesse wie gewünscht ablaufen. Gesteuert wird unter anderem mit der Temperatur. Bei der Kelterung nutzt Fabia Knechtle nur ein Minimum an Zusatzstoffen. Für die Vergärung setze sie nach Möglichkeit auf natürliche Hefen, was zu einer Spontangärung führt.

«Diese Organismen sind Teil des Terroirs und geben dem Wein das unverwechselbare Aroma.» Einige Sorten werden nach der Gärung im Barrique, einem kleinen Eichenfass ausgebaut, was dem Wein einen besonderen Geschmack verleiht.

Mehrfach ausgezeichnet

Dieses Jahr hat sie ihre Weine für den Internationalen Piwi-Weinpreis 2020 eingereicht und fünf Medaillen – vier goldene und eine silberne – gewonnen. «Diese Auszeichnung hat mich sehr gefreut und es zeigt, dass wir mit professionellen Winzern mithalten können.» Ihre Weine verkauft sie vorwiegend an privat und an wenige Restaurants der Umgebung. Im Dezember führt sie mehrere Degustationstage durch. Die Daten sind auf der Website biowein-knechtleglogger.ch ersichtlich.