Regionaler Charakter als Erfolgsrezept: Im Herbst erscheint die neue Version von Monopoly Appenzellerland

In der Ostschweiz wurde letztes Jahr der Thurgau als letzter Kanton abgedeckt. Nun gibt es von allen Ostschweizer Kantonen eine eigene Monopoly Ausgabe, im Appenzellerland steht somit bereits die zweite Version in den Startlöchern und für die Stadt St. Gallen gibt es bereits eine eigene Ausgabe in Mundart. Schweizweit sind laut André Tschumper, Geschäftsführer von Unique Gaming Partners, alle Kantone abgedeckt oder folgen im nächsten Jahr. So sei beispielsweise die Ausgabe von Ob- und Nidwalden für nächstes Jahr geplant. Für Graubünden gebe es bereits die vierte Auflage, diese sei auf Deutsch und Romanisch und wahrscheinlich gerade deshalb so beliebt.

Die Themen für neue Spiele gehen laut Tschumper nicht aus, dieses Jahr gebe es sogar noch eine separate Version für das Engadin. Wenn das Monopoly Appenzellerland wieder ein solcher Erfolg werde, könne er sich gut vorstellen, die Kantone Ausserrhoden und Innerrhoden in einem nächsten Schritt getrennt abzudecken oder eine Ausgabe für Herisau zu machen. Anklang bei den Leuten fänden die regionalen Brettspiele allemal, daher werden auch vermehrt einzelne Städte oder Gemeinden abgedeckt. Und nur Regionen sind möglich: Laut Tschumper macht die Unique Gaming Partners AG auch Monopoly für Vereine oder Firmen. (evw)