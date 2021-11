Am Samstag findet der letzte Wochenmarkt in Herisau statt

Regional und nachhaltig Letzte Durchführung am Samstag: Wochenmarkt geht nach erfolgreicher Saison in die Winterpause Diesen Samstag findet der letzte Wochenmarkt der Saison statt. Auf dem Obstmarkt in Herisau fanden sich von April bis November zahlreiche neue, aber auch alteingesessene Marktfahrende. Ramona Koller 18.11.2021, 12.00 Uhr

Das nasskalte Wetter hielt die Besucherinnen und Besucher nicht davon ab, den zweitletzten Wochenmarkt der Saison zu besuchen. Bild: Ramona Koller

2020 hatte die Wochenmarkt-Saison wegen coronabedingter Einschränkungen erst im Juni begonnen werden können. Auch 2021 sei der Saisonstart bis zwei Wochen vor dem geplanten Termin ungewiss gewesen, erklärt Marco Forrer, Leiter Volkswirtschaft der Gemeinde Herisau: «Umso grösser ist die Freude nun, dass der Wochenmarkt seit Saisonstart im April an jedem Samstag durchgeführt werden konnte.» Seitens der Gemeinde sei man allgemein sehr zufrieden. Auch die Auffrischung des Erscheinungsbilds, das vor allem bei den Inseraten in den Medien ersichtlich ist, sei ein Erfolg gewesen. «Wir haben Rückmeldungen von Leuten erhalten, denen die Inserate zuvor nie aufgefallen waren», so Forrer. Die Märkte waren gut besucht und auch die Nachfrage nach Gastständen ist gestiegen. «Von August bis zum letzten Markt im November waren die Stände ausgebucht. Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zu anderen Jahren», so Forrer.

Das Rahmenprogramm hat in diesem Jahr in reduzierter Form stattgefunden. Der Musikverein Herisau und die Clairongarde des Jungwacht-Blauring Herisau waren je einmal zu Gast. Ebenfalls konnte das Bistro, regulär geführt von der Dreischiibe, in deren Betriebsferien von der reformierten Kirchgemeinde erst ab Juni betrieben werden. Dies war den Corona-Einschränkungen geschuldet. Ansonsten gab es keine grossartigen Einschränkungen.

Von der Tochter «angeworben»

Das etwas trostlose Wetter letzten Samstag, am zweitletzten Wochenmarkt, hielt die Besucherinnen und Besucher nicht davon ab, am Markt einzukaufen. Mit Regenschirmen und -jacken ausgestattet, zogen sie von Stand zu Stand. Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der gemeinsame Stand von der Molkerei Forster und der Scheiwiller Schlossmetzg von Mitarbeitenden von letzterem Betrieb betreut. Zwei Mitarbeiterinnen, die den Stand an diesem Samstag betreuen, beschreiben ihre erste Saison als durchzogen. Die Besucherzahlen hätten stark geschwankt. «Überraschenderweise konnte man aber nicht davon ausgehen, dass bei schlechtem Wetter weniger Kundschaft kommt», sagen die beiden. Mehrheitlich seien sie aber immer zufrieden gewesen. Lediglich an einem Tag war der Umsatz zu gering.

Schräg gegenüber steht die Mutter einer der beiden Verkäuferinnen. Bernadette Wick wurde von ihrer Tochter auf den Wochenmarkt hingewiesen. Nun hat sie zum 11. Mal ihren Stand mit den gedrechselten Holzwaren ihres Mannes, den selbst gebrannten Likören, Salben und weiterem Handgemachtem. Ihr gefalle die Atmosphäre am Wochenmarkt. Die Leute seien freundlich und gesprächig. Ihre Stammkundschaft werde von Laufkundschaft ergänzt. Schön findet Wick, dass der Markt nicht den ganzen Tag dauert und sie so den Nachmittag anderweitig nutzen könne. Im nächsten Jahr wolle sie wieder teilnehmen. Die erste Saison hat ihr gefallen.

Seit 75 Jahren am Wochenmarkt

Der erste Wochenmarkt, den Hans Keller besuchte, liegt hingegen schon eine Weile zurück. An diesem Samstag steht er mit seiner Frau Doris und einem der vier Söhne am Stand, an dem er Früchte und Gemüse verkauft. Vor 75 Jahren war sein Vater zum ersten Mal mit einem Stand am Wochenmarkt zu Gast. Nachdem das Ehepaar Keller den Hof übernommen hatte, führte es die Tradition der Wochenmarktbesuche weiter. Wir sind gerne hier. «Für uns ist es auch eine wichtige Einnahmequelle nebst dem Betrieb des Bauernhofs», sagt Hans Keller. Die Früchte, die verkauft werden, bauen die Kellers auf ihrem Hof in Schocherswil an. Das Gemüse wird zugekauft. Keller sieht zwischen der diesjährigen und der letztjährigen Saison keine Unterschiede. Vorwiegend würden Stammkunden bei seinem Stand einkaufen.

Für Hans und Doris Keller ist der Wochenmarkt eine wichtige Einnahmequelle. Bild: Ramona Koller

Zum fünften Mal in dieser Saison ist Selina Meier mit ihren Cupcakes am Wochenmarkt. Auch sie beschreibt die Besucherzahlen als unbeständig. Besonders freut sie, dass ihre Stammkunden wetterunabhängig bei ihr einkauften. Die in der heimischen Backstube produzierten Leckereien fänden Anklang. «Manchmal muss ich die Leute etwas überzeugen. Für mich wäre es gut, wenn der Wochenmarkt gegen Nachmittag stattfinden würde, da die Leute dann eher Lust auf Süsses haben», erklärt Meier. Ihre Backwaren, darunter auch solche ohne tierische Zutaten, würden sich aber auch ideal als Mitbringsel eignen. Der Wochenmarkt sei für sie ein wichtiges Instrument, um ihr Geschäft bekannt zu machen. Ihr Ziel sei es, irgendwann einen eigenen Laden zu besitzen. Auch am nächsten Jahr will Meier am Wochenmarkt teilnehmen.

Selina Meier möchte am Wochenmarkt ihr Geschäft bekannter machen. Bild: Ramona Koller

Ebenfalls an Bekanntheit gewinnen möchte die im März gegründete Firma Hoss. Der Name steht für «Hausgemachte Öle, Salz und Senf». Sina Lehmann betreut den Stand zum ersten Mal. Sonst ist sie jeweils am Markt in Wil zu Gast. Von der Grösse des Herisauer Markts sei sie positiv überrascht gewesen. Trotz des ungünstigen Wetters an diesem Samstag laufe das Geschäft gut. In Herisau verkaufe sich der Senf am besten. Öle werden an den Märkten keine verkauft, da die Konkurrenz zu gross sei.