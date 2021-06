Regierungsrat Yves Noël Balmer verurteilt Vorgehen der Ärzte

Interview «Der Regierungsrat verurteilt das Vorgehen der Ärztegesellschaft»: Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer stärkt umstrittener Svar-CEO Paola Giuliani den Rücken Das Verhältnis zwischen Ärzteschaft und den Verantwortlichen des Spitalverbunds Ausserrhoden (Svar) ist getrübt. Die CEO Paola Giuliani hat kürzlich ihre Demission eingereicht. Einen Abend zuvor hatte an einer Versammlung eine Mehrheit der Mitglieder der Appenzellischen Ärztegesellschaft ihren Rücktritt gefordert. Ärzte werfen Giuliani unter anderem vor, dem Personal zu wenig Wertschätzung entgegenzubringen. Im Interview nimmt der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer (SP) Stellung. David Scarano 25.06.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Yves Noël Balmer, Ausserrhoder Gesundheitsdirektor: «Der Kanton weiss, dass es beim Personal Unzufriedenheit gibt.» Bild: Arthur Gamsa

Eine Mehrheit der Appenzellischen Ärztegesellschaft hat kürzlich den Kopf von CEO Paola Giuliani gefordert. Was halten Sie als Gesundheitsdirektor davon?

Yves Noël Balmer: Der Regierungsrat hat den Vorstoss der Appenzellischen Ärztegesellschaft mit grossem Unverständnis zur Kenntnis genommen. Er verurteilt das Vorgehen der Ärztegesellschaft, das darauf abzielt, Einzelpersonen, die sich mit viel Engagement für den Spitalverbund einsetzen, zu diskreditieren und den Spitalverbund insgesamt in einer schwierigen Phase zu destabilisieren. Der Regierungsrat bedauert den Rücktritt der CEO und hat volles Vertrauen in den Verwaltungsrat, dass dieser die Neuausrichtung des Svar meistert.

Die Forderung zeigt aber eindrücklich, dass die Basis für eine Zusammenarbeit schlecht ist. Der Regierungsrat kann nun sagen, es sei Aufgabe des Spitalverbunds, dies zu kitten. Als Eigner kann dies Ihnen nicht egal sein. Werden Sie etwas unternehmen?

Die Zusammenarbeit ist nicht nur Aufgabe des Svar, sondern genauso der Ärzteschaft. Der Regierungsrat erinnert daran, dass die Ärztegesellschaft eine erhebliche Verantwortung für eine intakte Gesundheitsversorgung im Kanton trägt, die sie nur in Zusammenarbeit mit dem Spitalverbund wahrnehmen kann. Dieser Verantwortung wird das gezeigte Vorgehen der Ärztegesellschaft nicht gerecht. Von Seiten Svar gab es offenbar verschiedentlich Gesprächsangebote. Der Regierungsrat erwartet von der Ärztegesellschaft, dass sie dieses Angebot nun annimmt. Das letzte Gesprächsangebot des Svar im Zusammenhang mit der Schliessung des Standortes Heiden wurde laut Verwaltungsrat von der Ärztegesellschaft nicht wahrgenommen. Der Regierungsrat steht hinter dem Verwaltungsrat und dessen Präsidenten sowie der Geschäftsleitung in ihren Bemühungen, den Spitalverbund neu zu positionieren.

Die Kritik am Führungsstil von Paola Giuliani und dem schlechten Arbeitsklima in den Spitälern ist nicht neu. Der Regierungsrat hatte ebenfalls Kenntnis. Hat sie als Eigner Lösungen gefordert?

Der Kanton weiss, dass es beim Personal Unzufriedenheit gibt. Dies betrifft das operative Geschäft und liegt in der Verantwortung des Svar. Der Kanton hat diese Problematik im Rahmen der Eignergespräche regelmässig thematisiert. Er anerkennt, dass Umstrukturierungen und Sanierungspläne, wie sie im Svar unausweichlich sind, nicht immer zur Zufriedenheit aller möglich sind – nicht nur im Svar. Zuletzt wurde den Mitarbeitenden ein unabhängiges Beschwerde- und Unterstützungsangebot ermöglicht.

Ärzte bemängelten auch die intransparente Kommunikation. Jeder verstecke sich hinter dem anderen. Diese Kritik richtet sich auch an den Regierungsrat. Haben Sie Fehler gemacht?



Das Spitalverbundgesetz legt die Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten fest. Der Verwaltungsrat des Svar ist operativ verantwortlich. Der Kanton für die Leistungsbestellung und Aufsicht. Zudem erfolgte die gemeinsame Kommunikation zum Schliessungsentscheid Heiden sehr zeitnah und transparent. Von Intransparenz und Verstecken kann keine Rede sein.

Eine funktionierende Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft ist zentral für die Zukunft des Svar. Im Vorderland ist die Kritik besonders heftig. Warum hat man die Ärzte nicht von Anfang an ins Boot geholt?

Die Kommunikation zur Schliessung des Spitals in Heiden erfolgte in enger Abstimmung zwischen Regierungsrat und Verwaltungsrat Svar. Aufgrund der grossen Tragweite dieses Schrittes für die Mitarbeitenden informierten Regierung und Verwaltungsrat am 26. April gemeinsam. Eine vorzeitige Information anderer Stakeholder, vor den Mitarbeitenden, wäre verantwortungslos gewesen.

Wie weit ist man im Vorderland mit den Plänen für eine passende Grundversorgung? Zwei Ambulanzen reichen den Ärzten nicht.

Die hausärztliche Grundversorgung ist dem Regierungsrat wichtig. Die Notfallversorgung mit dem Rettungsdienst ist im Vorderland wie mehrfach kommuniziert auch nach der Schliessung des Spitals Heiden garantiert. Das Amt für Gesundheit ist in Kontakt mit Vorderländer Ärzten bezüglich der Grund- wie auch der Notfallversorgung.