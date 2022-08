Wie der Appenzeller Wald auf die Trockenheit reagiert

Regenarmer Sommer Trockenstress in Appenzeller Wäldern: Mit resistenteren Bäumen gegen den Klimawandel Die Sommer 2003, 2015, 2018 und jetzt 2022 sind sehr trocken gewesen. Prognosen deuten auf weitere regenarme Sommer hin – mit Folgen auch für die Natur. Die Waldbäume werden mit immer stärkerem Trockenstress zu kämpfen haben. Margrith Widmer 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die Trockenheit setzt den Schweizer Wäldern zu. Bild: Benjamin Manser

In Appenzell Innerrhoden sind laut Oberförster Martin Attenberger Mitte August noch keine direkten trockenheitsbedingten Schäden an Waldbäumen oder entsprechende Reaktionen der Waldbäume feststellbar: «Mir ist nichts Solches bekannt.»

Martin Attenberger, Oberförster AI. Bild: PD

In den tiefsten Lagen des Alpsteins – im St.Galler Rheintal unterhalb 700 Meter über Meer auf Kalkfels – begannen die Linden und die Birken allerdings schon Anfang August das Laub vorzeitig abzuwerfen, so Attenberger: «Und dort beginnen jetzt auch die ersten Buchen damit. Einmalig können Bäume das verkraften, mehrmalig kann es zum Absterben dieser Bäume führen. In Innerrhoden ist das aktuell noch nicht beobachtbar, könnte aber in den Wäldern um Wasserauen auf Kalkfels ein Thema werden.»

Abwehrkraft herabgesetzt

Auch trockenheitsbedingt wipfeldürre Fichten sind dem Innerrhoder Oberförster bisher noch keine aufgefallen. «Auch das könnte aber ein Thema werden, wenn im August kein Regen fallen würde.» Dennoch:

«Der Innerrhoder Wald steht derzeit teilweise sicher bereits unter einem gewissen Trockenstress. Auch wenn es ‹von aussen› noch nicht sichtbar ist.»

Ausserdem sei davon auszugehen, dass auch die Abwehrkraft der Bäume gegenüber Borkenkäfern trockenheits- und wärmebedingt herabgesetzt sei. «Das zeigt sich schon durch erhöhten Borkenkäferbefall in einigen Wäldern, zum Beispiel im Weissbachtal.»

Sein Fazit: «Es kann von einem gewissen ‹Trockenstress› im Innerrhoder Wald ausgegangen werden; die Auswirkungen sind aber bis jetzt nicht sichtbar. Den vorzeitigen Laubfall konnte ich 2003 an Buchen beobachten. Damals aber nur in Ausserrhoder und vor allem in St.Galler Wäldern.» In Innerrhoden war Attenberger damals noch nicht tätig.

Anpassung an Klimawandel

Das Innerrhoder Oberforstamt strebt eine Anpassung des Waldes an den Klimawandel an. Die fünf wichtigsten Prinzipien dazu sind laut Martin Attenberger die Baumartenvielfalt, die genetische Vielfalt innerhalb der Baumarten, die Strukturvielfalt: vielfältige Wald-Bestandesstrukturen durch eine Mischung aus jungen und alten, dichten und lichten, einzelstammweise und flächig verjüngten Wäldern.

Die Förderung der Stabilität und Vitalität der Einzelbäume; dies durch rechtzeitige Durchforstung und Begünstigung der Zukunftsbäume und die Verkürzung der Umtriebszeit. Man soll die Zukunftsnutzbäume so fördern, dass sie ihren Zieldurchmesser früher erreichen, was das Risiko von altersbedingten Krankheiten oder Schwächen senkt. «Das bedeutet aber nicht, dass alte und ökologisch wertvolle Bäume nicht geschont werden», so Attenberger.

Um die Baumartenvielfalt zu fördern, unterstützt das Oberforstamt die Pflanzung und die meist notwendigen und sehr kostspieligen Wildschutzmassnahmen von besonderen (inklusive trockenheitsresistenteren) Baumarten mit Beiträgen und durch stete Beratung der Waldeigentümer durch die Revierförster. «Selber pflanzen kann das Oberforstamt nur im eigenen Wald – und das sind in Appenzell Innerrhoden nur etwa drei Prozent der Waldfläche. Auf dem Rest der Waldfläche braucht es mehr oder weniger aufwendige und fruchtende Überzeugungsarbeit.» Er fügt deshalb an:

«Wir können die Waldeigentümer nicht zu ihrem Glück zwingen.»

Die Erfolgschancen und Risiken bei der Anpassung des Walds an den Klimawandel sind laut Attenberger unterschiedlich hoch: «Auch zwischen den tiefsten Lagen in Innerrhoden am ‹Chapf› ob Altstätten und den höchsten Lagen im Alpstein gibt es riesige Unterschiede – sowohl bezüglich Höhenlage als auch Feuchtigkeit und Säuregrad des Bodens. Es geht immer auch ein bisschen um ‹try an error›, wobei mit invasiven Gastbaumarten bewusst nicht experimentiert wird. Wir nehmen zudem am Projekt ‹Testpflanzungen› teil.»

Geschwächte Bäume in Ausserrhoden

Auch Bäume in Ausserrhoder Wäldern sind geschwächt. «Aufgrund der Trockenheit in den letzten Wochen ist die Situation angespannt, die Niederschläge und die angekündeten Niederschläge der kommenden Tage dürften aber eine gewisse Entspannung mit sich bringen», sagt der Ausserrhoder Oberförster Beat Fritsche, Abteilungsleiter Wald und Naturgefahren.

Beat Fritsche, Ausserrhoder Oberförster. Eva Wenaweser

Die Trockenheit habe aber wieder zu einer Schwächung der Bäume geführt, bei der Fichte dürfte sich das wiederum mit erhöhten Borkenkäferschäden bemerkbar machen. Im letzten Jahr seien die Schäden sehr tief gewesen, der viele Regen habe dem Wald gut getan. Insgesamt sei die Situation bislang aber weniger kritisch als im Sommer 2018. Fritsche sagt:

«Die bei uns weit verbreitete Fichte verträgt Trockenheit schlecht. Die Bäume werden durch Trockenheit geschwächt und häufiger von Borkenkäfern befallen.»

Die ebenfalls weit verbreitete Buche sei hingegen weniger empfindlich, noch besser können die noch weniger verbreitete Arten wie Eiche und Föhre mit der Trockenheit umgehen.

Vielfältiger Wald im Vorteil

Und wie reagiert Appenzell Ausserrhoden auf die sich ändernden Klimabedingungen? Beat Fritsche sagt dazu: «Die Erfüllung der verschiedenen Waldfunktionen unter dem sich verändernden Klima ist eine grosse Herausforderung. Insgesamt kann ein vielfältiger Wald aus verschiedenen Arten und mit vielfältigen Strukturen besser mit diesen Herausforderungen umgehen als ein eintöniger Wald.»

Insbesondere bei der Verjüngung der Wälder müsse zukünftig darauf geachtet werden, diese Vielfalt zu fördern, hier würden die Weichen für die zukünftige Baumartenzusammensetzung gestellt. Es sei Aufgabe des kantonalen Forstdiensts und der Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, gemeinsam das richtige Vorgehen zu wählen.

Der zukünftige Umgang mit dem Wald sei auch Bestandteil der Klimastrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden. «Die Anpassung der Wälder an den Klimawandel ist eine langfristige Aufgabe, die Umsetzung hat bereits begonnen. Passend zum Thema findet im August 2022 ein Kurs für die Forstwarte im Kanton zum Thema Waldpflege im Zeichen des Klimawandels statt.»

Bäume für den Klimawandel Mehrere Baumarten können in Wäldern gefördert werden, da sie trockenheitsresistent sind. Dazu gehören die Waldföhre, die Traubeneiche, Bergahorn, Spitzahorn, Feldahorn, Winterlinde und Sommerlinde, die europäische Lärche, Stieleiche, Kirsch- und Nussbäume – diese beiden allerdings nur bis zirka 1000 Meter über Meer. Die Hagebutte ist zwar ein Strauch (wilde «Hundsrose»), aber laut Martin Attenberger biologisch wertvoll und auch trockenresistent. «Zudem fördern wir den Wild-Schutz der einheimischen Weisstanne. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.»

Stressresistentere Bäume

Weil Monokultur-Wälder mit Fichten anfälliger sind, sollte in Zukunft die Baumartenvielfalt erhöht werden, schreiben auch Barbara Allgaier Leuch, Kathrin Streit und Peter Brang im «Merkblatt für die Praxis» der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf.

Die Baumartenvielfalt müsse mit zukunftsfähigen Arten erhöht werden, weil Mischbestände störungs- und stressresistenter seien, sich rascher erholten und gegen ungewisse Bedingungen besser abgesichert seien als Reinbestände. Erhöht werden müsse auch die Strukturvielfalt, weil reich strukturierte Wälder weniger störungsanfälliger seien und sich dank vorhandener Vorverjüngung rascher von Störungen erholten.

Auch die genetische Vielfalt muss erhöht werden, weil sie die Anpassungsfähigkeit der jeweiligen Baumart an das sich verändernde Klima fördert. Weil stabile Bäume weniger anfällig sind auf Stürme und Schneelast, ist auch die Stabilität der Einzelbäume zu erhöhen. Reduziert werden muss hingegen die Umtriebszeit, weil dies den Anteil besonders störungsgefährdeter Bäume und Bestände vermindert und einen rascheren Baumartenwechsel ermöglicht, so die Autorinnen und der Autor.