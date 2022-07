Kirchenratspräsidentin Herisau zieht nach 14 Jahren im Amt Bilanz

Reformierte Kirchgemeinde Herisau «Die schlaflosen Nächte haben sich gelohnt»: Ehemalige Herisauer Kirchenpräsidentin zieht Bilanz Uschi Hofmänner war 14 Jahre lang Präsidentin der reformierten Kirchgemeinde in Herisau. Ende Mai gab sie das Amt an Renzo Andreani ab. Sie blickt auf eine schöne, aber auch herausfordernde Zeit zurück. Ramona Koller Jetzt kommentieren 04.07.2022, 12.00 Uhr

Uschi Hofmänner bleibt der reformierten Kirchgemeinde als freiwillige Helferin erhalten. Ein besonderes Anliegen ist ihr der Gartensommer, den sie ins Leben gerufen hat. Bild: Ramona Koller

Ende Mai hat Uschi Hofmänner das Präsidium der Reformierten Kirchgemeinde Herisau an ihren Nachfolger Renzo Andreani abgegeben. Zeitgleich ist sie auch aus der Synode zurückgetreten. «70 ist ein schönes Alter, um das Amt abzugeben. Mein Ziel, bis zum Schluss voll da zu sein, habe ich erreicht», sagt Hofmänner.

Bereits vor vier Jahren erklärte die damalige Präsidentin, dass dies ihre letzte Amtsdauer sei. Ihren Nachfolger, den ehemaligen Gemeindepräsidenten Renzo Andreani, bezeichnet sie als Glücksgriff. «Er hat sich bereits sehr gut eingearbeitet und ist angekommen», so Hofmänner. Einen Monat habe die Übergabe gedauert. Besonders freue sie, dass Andreani nicht alles umkrempeln wolle, sondern bedacht an die Sache gehe und den Mitarbeitenden so Sicherheit gebe. «Die geplanten Fusionen im Rahmen des Appenzeller Kirchenparks schürt in einigen Mitarbeitenden auch Unsicherheit. Es ist nun wichtig, möglichst gut zu kommunizieren», erklärt Hofmänner.

14 Jahre lang war Hofmänner Präsidentin der Reformierten Kirchgemeinde Herisau. Die ehemalige Reallehrerin absolvierte mit 45 Jahren die Ausbildung zur Supervisorin, Organisationsberaterin und Erwachsenenbildnerin. Auch zur Mediatorin hat sie sich weitergebildet. «Mein beruflicher Hintergrund hat mir bei der Ausübung des Amts sicher geholfen», sagt Hofmänner. Sie habe sich mit ihren Aufgaben nie alleingelassen gefühlt. «Die Kirchenvorsteherschaft ist eine Kollegialbehörde. Man kann sich immer auf das Team verlassen», so die ehemalige Präsidentin. Besonders, wenn schwierige, beispielsweise personelle, Entscheidungen anstanden, sei sie darum froh gewesen.

Schlaflose Nächte haben sich gelohnt

Mit 64 habe sie ihre berufliche Karriere beendet: «Das Präsidium hat damals viel Zeit beansprucht. Es gab wortwörtlich viele Baustellen.» Tatsächlich ist die bauliche Tätigkeit der reformierten Kirchgemeinde in den vergangenen Jahren umfassend. Die Sanierung der Kirche und der Kreuzkapelle oder der Neubau des Kirchgemeindehauses sind einige Beispiele.

Besonders Letzteres habe ihr schlaflose Nächte bereitet, da gegen das Projekt Einsprachen eingegangen waren. «Heute bereitet uns das Gebäude viel Freude. Die schlaflosen Nächte haben sich also gelohnt», sagt Hofmänner. Das Gebäude und der Garten, beispielsweise mit dem Gartensommer, ermöglichen Begegnungen. «Dies geniesse ich am meisten. Deshalb engagiere ich mich auch weiterhin freiwillig für die Projekte der Kirchgemeinde», erklärt Hofmänner.

Aufwendige Suche nach Fachpersonal

Ohne die freiwilligen Helfer und die engagierten Mitarbeitenden könne die Gemeinde nicht funktionieren, ist sich die ehemalige Präsidentin sicher. Es sei besonders schön zu sehen, dass sich für das «Café unter den Bäumen» beispielsweise über 40 Freiwillige gemeldet haben. Für andere Projekte und auch Stellen sei es teilweise schwierig gewesen, passende Personalien zu finden. «Gerade wenn Fachkenntnisse benötigt wurden, brauchte es teilweise 20 bis 30 Telefonate, bis man die passende Person gefunden hatte», so Hofmänner. Besonders im Bereich Religionsunterricht herrsche Personalmangel.

Für die Kirchgemeinde wünscht sich Hofmänner, dass es ihr gelingt, ein lebendiges Gemeindeleben zu gestalten. Sie sagt:

«Das Gemeindeleben soll von aussen wahrgenommen und attraktiv gestaltet werden. Die Leute sollen stolz sein können, dass sie dazugehören.»

Dazu brauche es eine ganzheitliche Betrachtungsweise mit Kopf, Herz und Hand. «Kirche ist Begegnung. Wenn es nicht gelingt, dafür Raum zu bieten, kann Kirche auch nicht stattfinden», so die ehemalige Präsidentin. Sie bezeichnet die Coronapandemie als eine ihrer grössten Herausforderungen im Amt: «Wir haben auch in unserer Gemeinde Skeptiker. Ich bin stolz, dass wir die Situation überstanden haben, ohne dass sich ein Graben durch unsere Gemeinschaft zog.»

Zeit zum Lismen und zum Wandern

Eine weitere Herausforderung seien die Vorbereitungen auf die Fusion, den Appenzeller Kirchenpark, gewesen. Diese habe sie nun an Andreani weitergegeben. In ihrer Amtszeit habe sie die Strukturen angepasst und unter anderem das Ressort «Neue Ideen/Projekte» geschaffen. Es sei gelungen, auch Leute ausserhalb der Kirchgemeinde dazu zu ermuntern, ihre Ideen einzubringen. Die Gastfreundschaft habe zudem an Wichtigkeit gewonnen. Eines der letzten Projekte der ehemaligen Präsidentin war die Einführung des Pilotprojekts «Café unter den Bäumen».

Die freigewordene Zeit nutzt Hofmänner beispielsweise für die Fertigstellung dieses Konzepts. Sie erledige nun zuerst einmal Sachen, die liegen geblieben sind. Allgemein gehe sie ihren Alltag gemächlicher an. «Ich merke, dass mein Maileingang nicht mehr so voll ist. Ich konnte gut abschliessen und bin nun nicht mehr mitten im Geschehen», so Hofmänner. Spaziergänge und Wanderungen stünden nun auf dem Programm. Sie freue sich darauf, die Zeit mit ihrer Tochter, deren Mann und den Enkelinnen zu geniessen. «Ich finde jetzt ausserdem wieder die Zeit zum Lismen», freut sich Hofmänner.

