Hunderte zu Besuch in sanierter Dorfkirche Herisau

Reformierte Kirche Herisau Grosses Interesse an Tag der offenen Tür in Herisau: «Wir wollen die Kirche und das Nebengebäude nun mit Leben erfüllen» Viele Besucherinnen und Besucher nahmen am Tag der offenen Tür am Samstag Einblicke in die sanierte Herisauer Dorfkirche und das Nebengebäude. Lukas Pfiffner 27.03.2022, 12.46 Uhr

Das Interesse der Bevölkerung an der sanierten Kirche und dem Nebengebäude ist gross. Bilder: Lukas Pfiffner

Messmer Daniel Künzle zeigte zwischen den Kirchenbänken die Funktionen seines beeindruckenden Regie-Tablets, mit dem er zum Beispiel die Mikrofone und die Beleuchtung steuern kann. «Herisau hat etwas sehr Gutes bekommen», sagte er begeistert – und meinte nicht nur sein Hightechgerät.

Hunderte Personen fanden sich am Samstag zum Tag der offenen Türen vor, neben und in der evangelisch-reformierten Kirche Herisau ein. Nach der anderthalbjährigen Bauzeit war das Interesse am grossen Ganzen wie auch an historischen Begebenheiten, architektonischen Hintergründen, künstlerischen Erklärungen und baulichen Einzelheiten gross.

Messmer Daniel Künzle kann mit einem Tablet Beleuchtungen und Mikrofone steuern.

Mit Hand und Herz

«Wir wollen die Kirche und das Nebengebäude nun mit Leben erfüllen», sagte Herisaus Gemeindepräsident Max Eugster. «Ich lade Sie ein, mit uns den renovierten Bau zu nutzen – bei Gottesdiensten und anderen kirchlichen Feiern, Konzerten, Armee- und Schulanlässen.» Die Herisauer Dorfkirche solle wieder zu einem wichtigen Veranstaltungsort werden, fügte er hinzu.

Von Max Eugster und der Architektin Eva Keller über Hans-Ulrich Sturzenegger (Präsident des Vereins Dorfkirche) bis zu Gerold Schurter (Vizepräsident der Kirchenvorsteherschaft): In allen Ansprachen war einerseits die grosse Freude über das gelungene Werk spür- und hörbar, andererseits auch der Dank: Er ging an die politischen Gremien und die Denkmalpflege für die Unterstützung, an die Bevölkerung für das Mittragen, an Stiftungen und Privatpersonen für die Bereitstellung von finanziellen Mitteln. Ihn erfülle auch eine grosse Dankbarkeit gegenüber den rund 300 Personen, die an den Bauarbeiten beteiligt gewesen seien, sagte der Gemeindepräsident. «Sie waren nicht nur mit der Hand am Werk, sondern auch mit dem Herzen.» Man werde bei den Kosten wohl eine Punktlandung schaffen, ergänzte Max Eugster, bevor er Gerhard Schurter und Hans-Ulrich Sturzenegger im offiziellen Eröffnungsakt symbolisch einen überdimensionierten Schlüssel überreichte.

Gemeindepräsident Max Eugster überreicht Gerold Schurter und Hans-Ulrich Sturzenegger (von rechts) symbolisch einen Schlüssel.

Präsidentin am Kaffeestand

Die Kirche stehe «in voller Pracht», meinte Hans-Ulrich Sturzenegger. Eva Keller sprach von einem «grossen Tag», einer ausserordentlichen Leistung und einer hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten. Gerhard Schurter sagte: «Wir wollen der Bevölkerung etwas zurückgeben – die Kirche und die Umgebung sollen Orte sein für Begegnungen, zum Reden und Zuhören.»

Architektin Eva Keller informiert eine Gruppe von Besucherinnen und Besuchern.

An Posten erklärten Fachleute den Besucherinnen und Besuchern Einzelheiten zum Bau und beantworteten Fragen. Der Abteilungsleiter Hochbau/Ortsplanung, Andreas Filosi, hielt sich im neuen Nebengebäude auf. «Damit man das Heutige verstehen kann, lohnt es sich manchmal, auch das Ehemalige anzuschauen. Ich habe deshalb ein paar Bilder von früher mitgebracht.» Eine Festwirtschaft mit Getränken, Würsten und Kuchen war eingerichtet und bei herrlichem Wetter stark frequentiert. Uschi Hofmänner, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft, bediente den Kaffeestand. Die Blaukreuzmusik Herisau umrahmte den feierlichen Anlass.