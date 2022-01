Wasserkraftwerk Talmühle kurz vor der Vollendung

Erneuerung Rechen und Wehrklappe montiert: Kleinwasserkraftwerk Talmühle in Degersheim bald betriebsbereit Die Erneuerung des Wasserkraftwerkes Talmühle bei Degersheim schreitet voran. Die Inbetriebnahme ist anfangs April vorgesehen. Johannes Rutz 16.01.2022, 17.23 Uhr

Die Wehrklappe wird mit einem Kran in die vorgesehene Öffnung gehievt. Links der neu erstellte Maschinenraum. Bild: PD

Das Kleinwasserkraftwerk Talmühle liegt direkt hinter der Brücke beim Restaurant Kantonsgrenze am Wissbach, der die Grenze zwischen den Gemeinden Degersheim und Herisau bildet. Hier wurde schon im 18. Jahrhundert das Wasser gefasst, um weiter unten eine Mühle zu betreiben. 2007 war jedoch Schluss. Es stellte sich die Frage, wie es mit dem Stauwehr weitergeht.

Die auf die Sanierung von Kleinwasserkraftwerke spezialisierte Firma IDREL SA in Baar erwarb 2010 die Grundstücke mit dem Stauweiher mit der Absicht, die Wasserkraft erneut zu nutzen. Dies im Sinne der in der Schweiz geplanten Energiewende, die weitestgehend auf erneuerbare Energien setzen will. Nach Auskunft des Besitzers des Werkes, Fernando M. Binder, war das Bewilligungsverfahren sehr langwierig und die Finanzierung mittels Bankkrediten hürdenreich.

Harter Nagelfluhfelsen als Herausforderung

Schliesslich konnte im Dezember 2020 mit der Erneuerung des Kraftwerkes begonnen werden. Es ist als Wehrkraftwerk konzipiert, das heisst, dass der Maschinenraum mit den beiden Durchströmungsturbinen direkt an die Staumauer angebaut wird. Der Aushub des neuen Zentralgebäudes erfolgte hauptsächlich im Nagelfluhfelsen. Die darunterliegenden Sandsteinbänke erwiesen sich als besonders hart, sodass beim Bagger ein Fräskopf montiert werden musste. Er legte 1200 Kubikmeter Felsmaterial frei. In die Grube baute man den Maschinensaal mit 14,6 Metern Höhe, ein imposanter, kathedralenähnlicher Bau. Darin werden in nächster Zeit die Steuerung, die Elektronik, die Zuleitungen und Turbinen installiert.

Der regenreiche Sommer mit immer wieder neuen Hochwassern erschwerte den Weiterausbau. Es kam zu Verzögerungen mit der Folge, dass die Betonarbeiten an der neuen Wehranlage und der Wasserfassung erst kurz vor Weihnachten fertiggestellt werden konnten. Dieser Tage konnte dann ein Schritt vorwärts getan werden. Eine aus Österreich stammende sieben Tonnen schwere Wehrklappe wurde angeliefert, eingehoben und montiert. Diese dient der Stauhaltung und kann im Hochwasserfall vollständig geöffnet werden, sodass das Geschiebe weiterbefördert werden kann. Gleichzeitig wurde ein neuer Einlaufrechen, ein sogenannter Horizontalrechen, mit dazu gehörigem Rechenreiniger montiert.

Im Februar werden die Turbinen geliefert. Die Inbetriebnahme des neuen Kraftwerkes ist auf Anfang April 2022 vorgesehen. Durch den Umbau wird die Bruttoleistung des Kraftwerkes um 60 Prozent gesteigert. Früher hatten Mühlen Ausgleichsbecken, in denen das Wasser zum Malen bereitgehalten wurde. Heute ist das nicht mehr nötig. Die Zuflüsse werden permanent für die Stromerzeugung genutzt. Limitierender Faktor ist jedoch, wie Binder schildert, dass der See hinter der Staumauer immer einen gewissen Pegelstand haben muss.