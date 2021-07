Parteien nehmen Stellung zum Knatsch zwischen Ärzten und Svar

Reaktionen Kann Spitalverbunds-CEO Giuliani bis Ende Jahr im Amt bleiben? So reagieren die Ausserrhoder Parteien auf die Rücktrittsforderung der Ärzte Die Situation zwischen Ärzteschaft und Spitalverbund Ausserrhoden ist angespannt. Eine Mehrheit der Appenzellischen Ärztegesellschaft sprach sich kürzlich für den Rücktritt der umstrittenen CEO Paola Giuliani aus, die Ende Jahr aus dem Amt scheidet. Was sagen die Ausserrhoder Parteien dazu? David Scarano 01.07.2021, 05.00 Uhr

Unruhige Zeiten für den Ausserrhoder Spitalverbund: Ende Jahr schliesst das Spital Heiden. Bild: Benjamin Manser

In der Beziehung zwischen Ärzten und Spitalverbund Ausserrhoden (Svar) kriselt es. Vor allem CEO Paola Giuliani steht in der Kritik. Sie hat kürzlich ihre Demission auf Ende Jahr bekanntgegeben. Die «Appenzeller Zeitung» machte publik, dass eine Mehrheit der Appenzellischen Ärztegesellschaft kurz vor der Ankündigung ihren Kopf gefordert hatte, weil Giuliani unter anderem das Personal zu wenig wertschätze.

Der Bericht hat hohe Wellen geworfen. Denn nicht nur der Regierungsrat steht in der Pflicht. Das Spitalverbundsgesetz hält fest, dass die Regierung zwar die Aufsicht, der Kantonsrat aber die Oberaufsicht über den Svar innehat. Was meinen nun die Parteipräsidenten zur angespannten Situation zwischen Ärzten und Spitalverbund? Gingen die Ärzte zu weit? Hätte der Regierungsrat als Eigner vorher eingreifen müssen? Ist es sinnvoll, dass Giuliani aufgrund der schädlichen Spannungen mit den wichtigsten Partnern des Svar bis Ende Jahr im Amt bleibt?

Monika Bodenmann, Präsidentin FDP AR Bild: PD

Monika Bodenmann, Präsidentin der FDP, zeigt sich über das Vorgehen der Ärzteschaft nicht überrascht. Sie habe die unzufriedenen Stimmen schon länger wahrgenommen. Dennoch sagt sie:

«Die laute Forderung von dieser Seite hat mich etwas irritiert.»

Sie findet es problematisch, in der aktuell schwierigen Situation für den Svar mit Angriffen auf Einzelpersonen noch mehr Unsicherheit auszulösen. «Die Ärztegesellschaft sollte über ihre Rolle nachdenken», so Bodenmann. Scharfe Kritik übt sie an dem von der Ärzteschaft debattierten symbolischen Einweisungsstopp der Patienten: «Das ist einer ernsthaften Ärztegesellschaft nicht würdig.»

Die FDP-Präsidentin nimmt hingegen die Regierung in Schutz. Diese wusste zwar seit längerem von der Kritik an Giuliani. Nach Bodenmanns Kenntnis habe sie dies in den Eignergesprächen auch regelmässig thematisiert, aber letztlich sei der Verwaltungsrat Anstellungsbehörde. Dieser müsse entscheiden, ob es sinnvoll sei, ob Giuliani bis Ende Jahr im Amt bleibe.

Arlette Schläpfer, Präsidentin PU AR Bild: David Scarano

Die Parteiunabhängigen Ausserrhodens (PU) hoffen, dass die CEO-Nachfolgelösung rasch gelinge. Präsidentin Arlette Schläpfer hält fest, dass die Krise schon im Svar angekommen sei, bevor Giuliani CEO wurde. Zudem sagt sie, dass die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung aktuell intakt zu sein scheine. Dennoch ist Schläpfer beunruhigt:

«Die Fluktuationen beim Personal bereiten uns grosse Sorgen. Die Stimmung allgemein scheint nicht gut zu sein.»

Für die PU hat das revidierte Krankenversicherungsgesetz (KVG) ausdrücklich auf eine massive Ausdünnung des Spitalangebotes gezielt. Das sei nun passiert. «Die Suche nach Sündenböcken der Ärzteschaft alleine bei Giuliani ist nicht zielführend», sagt Schläpfer. Die PU sieht die Ärzte in der Pflicht. Die Gesundheitsversorgung sei eine Verbundaufgabe.

Die Parteiunabhängigen befürchten, dass aufgrund des Konstrukts des Svar die Verantwortung hin und her geschoben werden könnte. Das sei schon bei der Spesenaffäre der Fall gewesen. Für Schläpfer ist klar, die moralische Gesamtverantwortung liegt immer beim Regierungsrat. Sie erinnert dabei an eines der schwierigsten Kapitel in der Geschichte Ausserrhoden. «Das Kantonalbankdebakel sollte uns eine Lehre sein.» Die PU will nun weitere Schritte prüfen, um die Verantwortungen klarer zu regeln.

Anick Volger, SVP AR Bild: APZ

Anick Volger, Präsident der SVP, nimmt den Verwaltungsrat stärker in die Pflicht. Die Situation bezeichnet er als «unglücklich» und den Abgang von Giuliani als «nicht nachvollziehbar». Er spricht sich aber für einen vorzeitigen Wechsel aus:

«Vom Verwaltungsrat erwarte ich eine rasche Lösung. Es ist sicher von Vorteil, wenn die Kündigungsfrist nicht ausgereizt wird.»

Volger argumentiert, der Svar brauche wieder eine starke Führungsperson, die mit dem Verwaltungsrat ein zukunftsfähiges Projekt ausarbeiten könne. Die SVP hält sich mit der Kritik an der Regierung zurück. Es sei schwer, die Arbeit von aussen zu beurteilen. Volger bringt die parlamentarische Aufsicht ins Spiel. Es sei eine Aufgabe für die Geschäftsprüfungskommission. Kritik gibt es aber für die spärlichen Informationen. «Wir hätten erwartet, dass die Regierung bezüglich Rücktritt von Giuliani transparenter kommuniziert.» Scharfe Worte findet Volger aber für den Svar. Die Mitteilung sei fast schon eine Farce gewesen.

Wenig überrascht ist Volger, dass es nach der Schliessungsankündigung des Spitals Heiden zu Nebengeräuschen kommt. Allerdings fordert er von den Ärzten, dass sie ihre «politischen Spiele nicht auf dem Buckel der Patienten» austragen. «Den Ärzten muss klar sein, wenn sie dem Svar mit einem solchen Verhalten Schaden zufügen, riskieren sie auch den Standort Herisau.»

Glen Aggeler, Vizepräsident Mitte AR Bild: PD

Härter ins Gericht mit der Regierung geht die Mitte AR, vor allem im Bezug auf die anhaltende Kritik an Giuliani. Glen Aggeler, der in Vertretung von Parteipräsidentin und Kantonsratspräsidentin Claudia Frischknecht Stellung nimmt, sagt:

«Der Regierungsrat war zu passiv. Wir hätten uns schon früher eine stärkere Einflussnahme gewünscht.»

Die Mitte fordert, dass nun Verantwortung übernommen wird. Diese müsse spürbar sein und dürfe nicht zwischen Geschäftsleitung, Verwaltungsrat und Regierungsrat hin und her geschoben werden. Bezüglich der Frage nach einem vorzeitigen Abgang von Giuliani verweist die Mitte auf den Verwaltungsrat. Da dieser nach der Bekanntgabe der Spitalschliessung an Giuliani festhielt, wäre ein vorzeitiger Abgang «nicht authentisch».

Die Mitte bezeichnete die frühere Kommunikation des Svar als nicht zufriedenstellend. Es sei nicht gelungen, wichtige Partner zu gewinnen. Das sei bedauerlich, weil eine gute Gesundheitsversorgung den Einbezug der ganzen Versorgungskette bedinge. Gemäss Aggeler werden immer noch Fehler in der Kommunikation gemacht. «Wir sehen auch den Regierungsrat in der Pflicht.» Insgesamt erhofft sich die Mitte, dass der Kanton als Eigner eine starke Rolle einnimmt.

Jens Weber, Präsident SP AR Bild: PD

Wenig Freude am Vorgehen der Ärzte hat SP-Parteipräsident Jens Weber. Den Einweisungsstopp kritisiert er scharf. Es sei auch nicht akzeptabel, dass sie sich anonym und vage äussern, wenn die Forderungen so klar seien. Sie hätten mit Namen und konkreten Fakten einstehen sollen. Er sagt:

«Darin versagen die Ärzte komplett und verspielen viel Vertrauen.»

Er zeigt sich auch erstaunt, dass die Ärzte die Arbeit von Giuliani beurteilen können. Nur der Verwaltungsrat könne dies schlüssig tun. Verständlich findet er hingegen, dass die Unzufriedenheit im Vorderland wegen der Spitalschliessung gross ist. «Aus sozialdemokratischer Sicht liegt der grösste Fehler darin, dass der Gesundheitssektor ökonomisiert wurde. Dies ist ein eidgenössischer Fehler und kann nicht Giuliani angelastet werden.» Dass der Svar stets unter Kostendruck stand, sei das Resultat der bürgerlichen Politik. Den Regierungsrat nimmt er in Schutz. Die bürgerliche Mehrheit habe dem Svar mehr unternehmerische Freiheiten gewährt. Der Regierungsrat könne nur über die Eignerstrategie Einfluss nehmen.

Auch beim kritisierten Führungsstil von Giuliani sieht er den Verwaltungsrat in der Pflicht. Der Regierung seien aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen die Hände gebunden. Weber spricht sich eher für einen Verbleib im Amt von Giuliani bis Ende Jahr aus, obwohl für einen klaren Schnitt ein sofortiger Rücktrittszeitpunkt positiv sein könne. Der Svar profitiere in dieser Umbruchphase von ihrer Erfahrung.

Mathias Steinhauer, Präsident EVP AR Bild: PD

Von allen Parteipräsidenten spricht sich Mathias Steinhauer von der EVP am stärksten für einen personellen Neuanfang im Svar aus. Es sei in jeder grösseren Unternehmung normal, dass nach einer gescheiterten Strategie diejenigen Personen ausscheiden, welche diese zu verantworten haben. Er sagt:

«Die VR-Mitglieder und die CEO haben die Expansionsstrategie jahrelang verkörpert. Zu einer Neuausrichtung braucht es neue Signale, sowohl gegen aussen wie auch gegen innen. Diese können nicht von den langjährigen VR-Mitgliedern kommen.»

Steinhauer findet daher den Abgang von Giuliani nicht ungünstig. Auch ein vorzeitiges Ende wäre für ihn naheliegend. Ein sofortiger Abgang wäre bei solchen Positionen normal, um unter anderem zusätzlichen Schaden zu verhindern und das Vertrauen der Mitarbeitenden wieder zu erlangen. Er zeigt Verständnis für die Rücktrittsforderung der Ärzte. Das Vertrauensverhältnis sei offenbar arg beschädigt und es sei verständlich, dass es in Bereichen, bei denen es «um Leben und Tod» gehe, die Forderungen radikaler werden. Es stelle sich die Frage, ob der Svar das Vertrauen der Ärzteschaft zurückgewinnen wolle und könne. Wichtig ist für Steinhauer nun die Aufarbeitung. Schon bei der Bekanntgabe der Spitalschliessung habe die Partei die Frage nach der politischen Verantwortung gestellt.