Reaktionen Abstimmung «Das Nein aus Appenzell Ausserrhoden ist spektakulär»: Teilerfolg für Ständerat Andrea Caroni im Kampf gegen das Burkaverbot Als einer von nur insgesamt sechs Kantonen und als einziger in der Ostschweiz hat Appenzell Ausserrhoden das Verhüllungsverbot abgelehnt. FDP-Ständerat Andrea Caroni sieht die Gründe in der liberalen Haltung und historischen Erfahrungen. David Scarano 08.03.2021, 05.00 Uhr

Das Verhüllungsverbot fand in Appenzell Ausserrhoden keine Mehrheit. Bild: Benjamin Manser / TAGBLATT

Das Schweizer Stimmvolk hat das Verhüllungsverbot am Sonntag angenommen. 51,2 Prozent sprachen sich dafür aus. Eine der wenigen Ausnahmen bildet Appenzell Ausserrhoden. Als einer von nur insgesamt sechs Kantonen und als einziger in der Ostschweiz lehnt er die Vorlage ab. Der Entscheid fiel knapp aus. Der Nein-Anteil lag bei 50,9 Prozent.

Der Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni. Bild: Peter Schneider / KEYSTONE

Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni zeigt sich trotz der Niederlage erfreut. Er hatte die Vorlage an vorderster Front bekämpft. Die Befürworter seien nur knapp am Schiffbruch vorbeigeschrammt. Er hoffe, dass die Saga des Egerkinger Komitees nach der Minarette-Initiative nun beendet sei und kein dritter Teil folge. Zum Resultat aus seinem Kanton sagt Caroni:

«Das Nein aus Appenzell Ausserrhoden zum Burkaverbot ist spektakulär.»

Wenn man sich für unpopuläre Anliegen einsetze, mache es Mut, zu Hause Unterstützung zu spüren.

Im Vergleich zur Minarette-Abstimmung ging die Zustimmung um 14 Prozentpunkte zurück. 2009 hatten noch 63 Prozent der Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder der umstrittenen Vorlage zugestimmt.

Religiöse Sensibilität und liberale Einstellung

Andrea Caroni sieht die Gründe für das sonntägliche Nein der Ausserrhoder einerseits bei der traditionell liberalen Einstellung vieler Bewohner. «Die Ausserrhoder tolerieren Menschen, die eigene Wege gehen», sagt er. Andererseits verweist der FDP-Ständerat auf die Sensibilität bei religiösen Fragen, deren Ursprung er bei der Landteilung 1597 ausmacht. Man wolle nicht unnötig religiöse Spannung erzeugen, sagt er.

Grosse Gemeinden entscheidend

Von den 20 Ausserrhoder Gemeinden lehnten 7 die Vorlage ab. Ausschlaggebend für das kantonale Nein waren die urbanen und eher Richtung Stadt St.Gallen orientierten Gemeinden. So waren in Herisau, Speicher Teufen und Heiden die Gegner in der Mehrheit. Den höchsten Nein-Anteil wies wenig überraschend Trogen mit rund 64 Prozent auf. Ähnlich stimmte Rehetobel. Bis auf Bühler sprach sich das gesamte Mittelland dagegen aus. Das Vorderland und das Hinterland waren hingegen mehrheitlich dafür.