Raubüberfall Unbekannter mit Pistole überfällt Tankstellenshop in Arbon Ein Mann hat am Samstagabend einen Tankstellenshop in Arbon überfallen. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen. 18.04.2021, 11.50 Uhr

Beim Überfall blieb die Verkäuferin unverletzt. Kapo TG

(kapo/tn) Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, hatte der maskierte Mann am Samstagabend kurz nach 21 Uhr den Avia-Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse betreten. Anschliessend bedrohte er die Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete er mit seiner Beute zu Fuss in Richtung Roggwil. Die Angestellte blieb unverletzt.