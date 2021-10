Ratssession Kehricht bleibt an der Luft: Grosser Rat lehnt Unterflurbehälter ab Der Grosse Rat lehnt den Kredit für das kantonale Netz von Unterflurbehältern ab. Das Projekt sei zu teuer, der Nutzen fragwürdig. Wie es für die Kehrichtverbände weitergeht, ist offen. Selina Schmid 25.10.2021, 19.56 Uhr

Wittenbach – Kehrichtabfuhr in Wittenbach Container und Abfallsäcke werden geleert oder gesammelt. Ralph Ribi

Vorerst werden die Innerrhoderinnen und Innerrhoder ihren Kehricht weiter am Strassenrand zur Abfuhr bereitstellen. Der Grosse Rat sprach sich am Montag mit 25 zu 22 Stimmen gegen den 3-Millionen-Franken-Kredit für ein kantonales Netz von Unterflurbehältern aus. Die Standeskommission hatte den Bau von 159 Containern in den kommenden acht Jahre gebaut vorgeschlagen.