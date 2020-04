Führerausweis auf Probe, fünf Autos überholt und mit 169 km/h unterwegs: Ausserrhoder Kantonspolizei erwischt 19-jährigen Raser Ein 19-jähriger Autofahrer wird mit stark erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schwägalp geblitzt. Jesko Calderara 26.04.2020, 19.27 Uhr

Am Wochenende gingen der Kantonspolizei mehrere Temposünder ins Netz. Bild: Fotolia

Am vergangenen Freitag führte die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in Herisau und Urnäsch mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Inner- und Ausserortsbereich durch. Insgesamt wurden dabei gemäss einer Medienmitteilung fünf Autofahrer wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Anzeige gebracht. 46 Personen wurden infolge Geschwindigkeitsübertretungen im Ordnungsbussenverfahren gebüsst.

Am Samstagnachmittag führte die Kantonspolizei auf der Ausserortsstrecke von Urnäsch auf die Schwägalp Geschwindigkeitskontrollen durch. Während der Kontrollzeit passierten acht Autofahrer die Messstelle mit übersetzter Geschwindigkeit. Drei konnten im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden. Fünf Lenker werden zur Anzeige gebracht, wovon zwei den Führerausweis auf der Stelle abgeben mussten.

Führerausweis auf Probe wieder los

Trauriger Höhepunkt bildete die Fahrt eines 19-jährigen Mannes, der mit einem hochmotorisierten Auto fünf vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte und die Messstelle mit 169 Kilometer pro Stunde passierte. Er musste seinen Führerausweis auf Probe, welchen er erst im Februar dieses Jahres erworbenen hatte, auf der Stelle wieder abgeben. Er wird sich bei der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden verantworten müssen.

Anzeigen auch nach den Kontrollen in Herisau

Auch am Samstagabend hat die Kantonspolizei AR in Herisau diverse Kontrollen durchgeführt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Nebst Geschwindigkeitsübertretungen, welche alle im Ordnungsbussenverfahren erledigt werden konnten, wurde drei Autofahrern ihr Verhalten auf der Strasse zum Verhängnis. Diese werden bei der Staatsanwaltschaft Appenzell Ausserrhoden gemäss der Medienmitteilung der Kantonspolizei wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz zur Anzeige gebracht.