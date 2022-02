Landammann relativiert schlechte Platzierung im Freiheitsindex

Ranking «Solche Studien sind immer mit Vorsicht zu behandeln»: Der Innerrhoder Landammann relativiert die schlechte Platzierung im Freiheitsindex Der Innerrhoder Volkswirtschaftsdirektor Roland Dähler hält einige Indikatoren, welche die Autoren von Avenir Suisse verwendet haben, für wenig relevant. Für Ergebnisse wie die Erhöhung der Staatsquote hat er eine Erklärung. Jesko Calderara 01.02.2022, 18.38 Uhr

Appenzell Innerrhoden belegt im Freiheitsindex von Avenir Suisse den 25. Rang. Bild: Coralie Wenger

Im Freiheitsindex 2021 der Denkfabrik Avenir Suisse verliert Appenzell Innerrhoden neun Plätze und rutscht auf den 25. Rang ab. Als Ursachen dieser Entwicklung nennen die Autoren unter anderem eine überdurchschnittliche Erhöhung der Staatsquote und des Anteils Beschäftigter im öffentlichen Sektor. Zudem hat sich gemäss Avenir Suisse die Effizienz der Bereitstellung der öffentlichen Sicherheit verschlechtert und die durchschnittliche Dauer zwischen Einreichung des Baugesuchs und der Erteilung der Baubewilligung sei sprunghaft gestiegen.

Roland Dähler ist regierender Landamann von Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Für den Innerrhoder Landammann Roland Dähler bilden Rankings wie der Freiheitsindex einen Anlass, die Verhältnisse im Kanton zu überdenken. Der Vorsteher des Departements Volkswirtschaft sagt:

«Die Punkte, in denen der Kanton unterdurchschnittlich abschneidet, schaut die Standeskommission jeweils mit besonderer Sorgfalt an.»

Je nach Wahl der Kriterien könne die Rangierung aber stark nach oben oder unten ausschwingen, gerade für Appenzell Innerrhoden als bevölkerungskleinster Kanton der Schweiz, sagt Dähler. «Hat Innerrhoden beispielsweise im fraglichen Jahr nur einzelne grössere Ereignisse, wirkt sich dies oft mit einem grossen Ausschlag aus.» Daher seien solche Studien immer mit Vorsicht zu behandeln.

Höhere Staatsquote wird in Kauf genommen

Eine vertiefte Analyse des Freiheitsindexes konnte die Standeskommission gemäss Dähler aufgrund fehlender Basisdaten noch nicht vornehmen. Die Standeskommission hat diese von Avenir Suisse angefordert. Aufgrund eigener Daten äussert sich der Landammann unter anderem zur Staatsquote. Gemäss Dähler ist diese zuletzt gestiegen, weil der Kanton nach einer langen Zeit mit einer relativ geringen Investitionstätigkeit viel gebaut hat. Er betont:

«Die Standeskommission beurteilt diese Bautätigkeit als positiv, da damit eine gesunde Infrastruktur in Innerrhoden entsteht.»

Eine vorübergehend höhere Staatsquote nehme man dafür in Kauf.

Nebst diesem Aspekt bewertete Avenir Suisse auch die fehlende Schuldenbremse als Minuspunkt. Eine solche kennt Innerrhoden im Gegensatz zu Ausserrhoden nicht. «Der Kanton hatte in den letzten Jahren nie Schulden, sodass eine Schuldenbremse bis jetzt kein Thema war», sagt Dähler. Für die anstehenden Investitionen seien vor geraumer Zeit unter Einbezug des Grossen Rats Regeln für eine vorübergehende Aufnahme von Fremdkapital festgelegt worden.

Tanzverbot hat kaum Auswirkungen im Alltag

Eine Erklärung hat Dähler auch für den eingangs erwähnten Verlust an Leistungsfähigkeit im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Er führt diesen auf die geänderten Messkriterien zurück. So wurde beim Index 2020 die Kriterien «Vermummungsverbot» und «fixe Radaranlagen» bewertet, in denen Innerrhoden jeweils die Maximalpunkte erreichte. Gar auf einen Fehler der Denkfabrik führt der Landammann die schlechte Bewertung beim Öffentlichkeitsgesetz zurück. Am 1. Januar 2020 hat Innerrhoden das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt. Dieser Umstand sei offenbar bei der Erstellung des Freiheitsindex untergegangen, bemängelt Dähler.

Auswirkungen auf das Abschneiden im Ranking hatte auch das Tanzverbot, welches Innerrhoden als einziger Schweizer Kanton für die Karwoche und an einzelnen hohen Feiertagen kennt. Für Dähler ist diese Einschränkung im Alltag jedoch praktisch nicht spürbar, da es im Kanton keine Tanzclubs gibt.

«Gerade der Indikator des Tanzverbots lässt einem etwas daran zweifeln, ob die Kriterien für den Freiheitsindex in allen Teilen richtig gewählt sind und damit überhaupt eine belastbare Beurteilung eines Kantons resultieren kann.»